डांस, केक और सिमरी आउटफिट… कुछ इस तरह ‘गोल्डन गर्ल’ ने मनाया अपना 50वां बर्थडे, न्यू फोटो में फन करती दिखीं मलाइका अरोड़ा

Malaika Arora Birthday New Photos: ‘चल छैयां छैयां; से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का 23 अक्टूबर को 50वां जन्मदिन था, जिसे उन्होंने अपनी गर्ल गैंग अमृता अरोड़ा और बेटे के साथ बड़े ही स्टाइलिश तरीके से मनाया. वहीं बीती रात एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो कि तेजी वायरल हो रही हैं.
मलाइका अरोड़ा ने अपना 50वां बर्थडे बहुत ही स्टाइलिश तरह से सेलिब्रेट किया है, जिसमें उनकी मां, बहन अमृता अरोड़ा बेस्ट और बेटा अरहान भी शामिल हुए. एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनके फ्रेंड्स ने सोशल मीडिया पर ‘गोल्डन गर्ल’ लिख उन्हें विश किया था. वहीं बीती रात मलाइका ने अपने 50वें जन्मदिन की फोटो को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जो कि तेजी से फैंस के बीच वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस बेहद हैप्पी और स्टाइलिश दिख रही हैं.
मलाइका ने दोस्तों को कहा ‘शुक्रिया’
मलाइका अरोड़ा अपने बर्थडे की फोटोज में केक कटिंग,अपने दोस्तों के साथ नाचती और गेम्स को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरा दिल भर गया है, आपके सभी के प्यार, शुभकामनाओं से और मेरे 50वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए शुक्रिया. उन सभी कमाल लोगों का खास धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत जश्न मनाने की प्लानिंग बनाने और उसे सफल बनाने में मदद की…’ मलाइका ने इस कैप्शन में अपनी बहन अमृता अरोड़ा और कुछ साथियों को टैग किया है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने लिखा, ‘और मेरे दोस्तों का भी जिन्होंने मेरे साथ जश्न मनाया…मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकती थी.’
करण जौहर ने किया मलाइका को विश
मलाइका अरोड़ा के खास और करीबी दोस्त फिल्म मेकर करण जौहर ने उन्हें बर्थडे पर विश करते हुए शुभकामनाएं दीं और लिखा, ‘एक बड़े दिल वाली लड़की, कमाल की आत्मा और यारों का यार… मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मलाइका…बहुत सारी यादें मल्ला… और अभी भी बहुत कुछ बनाना बाकी है.’
एक्स बॉयफ्रेंड ने किया मलाइका को विश
एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की बर्थडे विश ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एक्टर ने मलाइका को बर्थडे पर एक प्यार नोट लिखकर विश किया. जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की फोटोज शेयर कर लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे मलाइका, आगे बढ़ती रहो, हमेशा हंसती रहो और हमेशा पाती रहो.’ आपको बता दें मलाइका और अर्जुन कपूर ने एक दूसरे को लगभग 6 साल तक डेट किया था, जिसके बाद हाल ही में दोनों का ब्रेकअप हो गया.
