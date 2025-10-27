Advertisement
trendingNow12976753
Hindi Newsबॉलीवुड

डांस, केक और सिमरी आउटफिट… कुछ इस तरह ‘गोल्डन गर्ल’ ने मनाया अपना 50वां बर्थडे, न्यू फोटो में फन करती दिखीं मलाइका अरोड़ा

Malaika Arora Birthday New Photos:चल छैयां छैयां; से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का 23 अक्टूबर को 50वां जन्मदिन था, जिसे उन्होंने अपनी गर्ल गैंग अमृता अरोड़ा और बेटे के साथ बड़े ही स्टाइलिश तरीके से मनाया. वहीं बीती रात एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो कि तेजी वायरल हो रही हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डांस, केक और सिमरी आउटफिट… कुछ इस तरह ‘गोल्डन गर्ल’ ने मनाया अपना 50वां बर्थडे, न्यू फोटो में फन करती दिखीं मलाइका अरोड़ा

मलाइका अरोड़ा ने अपना 50वां बर्थडे बहुत ही स्टाइलिश तरह से सेलिब्रेट किया है, जिसमें उनकी मां, बहन अमृता अरोड़ा बेस्ट और बेटा अरहान भी शामिल हुए. एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनके फ्रेंड्स ने सोशल मीडिया पर ‘गोल्डन गर्ल’ लिख उन्हें विश किया था. वहीं बीती रात मलाइका ने अपने 50वें जन्मदिन की फोटो को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जो कि तेजी से फैंस के बीच वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस बेहद हैप्पी और स्टाइलिश दिख रही हैं.

 

मलाइका ने दोस्तों को कहा ‘शुक्रिया’
मलाइका अरोड़ा अपने बर्थडे की फोटोज में केक कटिंग,अपने दोस्तों के साथ नाचती और गेम्स को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरा दिल भर गया है, आपके सभी के प्यार, शुभकामनाओं से और मेरे 50वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए शुक्रिया. उन सभी कमाल लोगों का खास धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत जश्न मनाने की प्लानिंग बनाने और उसे सफल बनाने में मदद की…’ मलाइका ने इस कैप्शन में अपनी बहन अमृता अरोड़ा और कुछ साथियों को टैग किया है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने लिखा, ‘और मेरे दोस्तों का भी जिन्होंने मेरे साथ जश्न मनाया…मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकती थी.’

Add Zee News as a Preferred Source

 

करण जौहर ने किया मलाइका को विश
मलाइका अरोड़ा के खास और करीबी दोस्त फिल्म मेकर करण जौहर ने उन्हें बर्थडे पर विश करते हुए शुभकामनाएं दीं और लिखा, ‘एक बड़े दिल वाली लड़की, कमाल की आत्मा और यारों का यार… मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मलाइका…बहुत सारी यादें मल्ला… और अभी भी बहुत कुछ बनाना बाकी है.’

 

एक्स बॉयफ्रेंड ने किया मलाइका को विश
एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की बर्थडे विश ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एक्टर ने मलाइका को बर्थडे पर एक प्यार नोट लिखकर विश किया. जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की फोटोज शेयर कर लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे मलाइका, आगे बढ़ती रहो,  हमेशा हंसती रहो और हमेशा पाती रहो.’ आपको बता दें मलाइका और अर्जुन कपूर ने एक दूसरे को लगभग 6 साल तक डेट किया था, जिसके बाद हाल ही में दोनों का ब्रेकअप हो गया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

malaika aroramalaika arora 50 birthdaymalaika arora instgram photos

Trending news

पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में तो अब वोटिंग होने जा रही, आज कौन सा नया ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
Election Commission news
बिहार में तो अब वोटिंग होने जा रही, आज कौन सा नया ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा