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क्यों खुद से छोटी उम्र के लड़कों को डेट करती हैं मलाइका अरोड़ा? इस शख्स ने खोले एक्ट्रेस की डेटिंग लाइफ से जुड़े राज

Malaika Arora Dating Life Secrets: हाल ही में एक शख्स ने एक पॉडकास्ट में मलाइका अरोड़ा की डेटिंग लाइफ से जुड़े कुछ ऐसा राज खोले हैं, जो किसी को भी हैरान कर दे. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों एक्ट्रेस खुद से छोटी उम्र के लड़कों को डेट करती हैं, इसके पीछे क्या राज है और इससे क्या होता है?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 07, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:39 PM IST
क्यों खुद से छोटी उम्र के लड़कों को डेट करती हैं मलाइका अरोड़ा? इस शख्स ने खोले एक्ट्रेस की डेटिंग लाइफ से जुड़े राज
Image Credit: Malaika Arora Dating Life Secrets

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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