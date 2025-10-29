Advertisement
आइटम सॉन्ग्स की मल्लिका... मलाइका अरोड़ा! दे चुकीं 15 से भी ज्यादा सुपरहिट गाने, बोलीं- ‘कुछ नया दिखाने की कोशिश...’

Malaika Arora: मलाइका अरोड़ा ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में की थी और उनका पहला आइटम सॉन्ग 1998 में आई फिल्म ‘दिल से’ का ‘छैय्या छैय्या’ था, जो जबरदस्त हिट हुआ था. इसी गाने से मलाइका को पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने कई आइटम सॉन्ग्स में काम किया. हाल ही में उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:25 AM IST
आइटम सॉन्ग्स की मल्लिका... मलाइका अरोड़ा!
आइटम सॉन्ग्स की मल्लिका... मलाइका अरोड़ा!

Malaika Arora On Part Of Item Songs: 1997 में अपने करियर की शुरुआत करने वालीं मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स को लेकर अपनी राय रखी है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब इन गानों को लेकर लोगों की सोच पहले जैसी नहीं रही है. उन्होंने कहा कि समय के साथ इन गानों का नजरिया और पेश करने का तरीका काफी बदल गया है. पहले आइटम सॉन्ग्स को सिर्फ ग्लैमर और शोऑफ के लिए बनाया जाता था, लेकिन अब इनमें कहानी शामिल होती है. 

साथ ही किरदार की अहमियत भी शामिल की जाती है. मलाइका ने बताया कि पहले ऐसे गानों को सिर्फ ‘मेल गेज’ यानी मेल लोगों की नजर से देखा जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. उन्होंने बताया कि अब फिल्ममेकर इन सॉन्ग्स को कहानी का हिस्सा बनाते हैं, ताकि उनका मतलब और संदर्भ दोनों मजबूत हो. उन्होंने कहा कि अब ये गाने सिर्फ ‘प्रोवोकेटिव’ यानी भड़काऊ नहीं रहे, बल्कि परफॉर्मेंस और प्रेजेंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इसे वो एक पॉजिटिव और अच्छा बदलाव मानती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

काफी बदल गया आइटम सॉन्ग्स का नजरिया

मलाइका ने कहा कि उन्होंने हमेशा आइटम सॉन्ग्स को अलग नजरिए से देखा है. उनके लिए डांस कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन का जरिया है. उन्होंने कहा, ‘जब मैं परफॉर्म करती हूं तो सिर्फ उस पल को एन्जॉय करती हूं और अपनी एनर्जी उसमें डालती हूं’. उनके मुताबिक जब तक वे खुद को कम्फर्टेबल और कंट्रोल में महसूस करती हैं, तब तक वही सबसे जरूरी है. मलाइका ने कहा कि ये लेबल्स के बजाय आर्ट को सेलिब्रेट करने और मजा लेने की बात है. 

जय भानुशाली से अलग हो रहीं माही विज! टूटा 14 साल का रिश्ता, तलाक की खबरों पर बोलीं- ‘कानूनी कार्रवाई...’

एक पहचान बन चुके हैं आइटम सॉन्ग्स

उन्होंने आगे कहा कि इतने सालों बाद भी जब वो किसी डांस नंबर का हिस्सा बनती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपनी पहचान के उस हिस्से को फिर से जी रही हों. उन्होंने कहा, ‘अब मेरे अंदर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस है’. उनके लिए ये केवल डांस नहीं बल्कि खुद के सफर को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है. मलाइका ने कहा कि प्रोफेशनली ये उनके लिए खुद को फिर से नए तौर से पेश करने और ये साबित करने का मौका है कि उम्र कभी किसी की परफॉर्मेंस या इंस्पिरेशन देने की क्षमता को सीमित नहीं कर सकती. 

अब तक दे चुकी हैं कई सुपरहिट आइटम सॉन्ग्स

उन्होंने कहा, ‘मैं हर गाने के साथ कुछ नया सीखने और दिखाने की कोशिश करती हूं’. उनके लिए डांस आज भी पैशन है जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है. बता दें, मलाइका अरोड़ा कई सुपरहिट आइटम सॉन्ग्स का हिस्सा रह चुकी हैं. उनके मशहूर गानों में ‘छैयां छैयां’, ‘मुन्नी बदनाम हुई’, ‘अनारकली डिस्को चली’, ‘पांडे जी सीटी’, ‘हेलो हेलो’ और ‘आप जैसा कोई’ जैसे गाने शामिल हैं. इन गानों ने उन्हें बॉलीवुड की डांस आइकन बना दिया और आज भी उनके फैंस उन्हें इन्हीं गानों से याद करते हैं.

Vandana Saini

malaika arora

