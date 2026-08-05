कभी तो पब्लिक प्लेस पर... चप्पल पहन मलाइका अरोड़ा ने की पूजा, सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल!

मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में मॉडल ने अपने लिए पीले रंग की थार रॉक्स खरीदी है. एक्ट्रेस का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया था. कार लेने के बाद भारतीय लोग सबसे पहले कार की पूजा करते हैं. मलाइका अरोड़ा ने भी कार की पूजा की लेकिन लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया.
सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मलाइका अपनी नई कार की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं. पूजा के दौरान मलाइका से छोटी से भूल हो जाती है. इसी भूल की वजह मलाइका कंट्रोवोर्सी का शिकार बन जाती हैं. दरअसल कार की पूजा करते समय मलाइका अरोड़ा ने चप्पल पहनी हुई. मलाइका का चप्पल पहनकर पूजा करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा. इसके बाद कुछ लोगों ने उनके कपड़ों को लेकर भी सवाल कर दिया है.
मलाइका अरोड़ा के वीडियो में लोग कमेंट कर लिख रहे हैं- चप्पल पहन भला कौन पूजा करता है, ये सिर्फ फॉर्मैलिटीकर रही है. दूसरे ने लिखा-आधे कपड़े पहनकर पूजा-पाठ ना करें. एक अन्य यूजर ने लिखा- चप्पल तो उतार लेती बहन, इसके अलावा लोगों ने कमेंट कर लिखा- आपकी बॉडी कमाल की है लेकिन पब्लिक प्लेस पर सोच समझकर कपड़े पहनने चाहिए. पूजा के समय चप्पल उतार दें, इससे पूजा की पवित्रता और मर्यादा बनी रहती है.
मलाइका अरोड़ा कभी भी एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी. वह बचपन में टीचर बनना चाहती थी. उनकी डांस करना बहुत पसंद है. डांस की वजह ही मलाइका बी टाउन की आइटम गर्ल बनी. 4 साल की उम्र से मलाइका अरोड़ा ने डांस करना शुरू किया था. उन्हें बैले, जैज बैले और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली थी.
मलाइका अरोड़ा को इन आइटम नंबर से पहचान मिली है. पहली बार उन्हें फेम छैया छैया सॉन्ग से मिला था. इसके बाद मुन्नी बदनाम हुई से हुए आइटम क्वीन का टैग मिला. इसके अलावा वह काल धमाल, आप जैसा कोई, हे बेबी और पांडे सीटी जैसे गाने में नजर आ चुके हैं.