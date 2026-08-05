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कभी तो पब्लिक प्लेस पर... चप्पल पहन मलाइका अरोड़ा ने की पूजा, सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल!

मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में नई कार ली है. कार लेने के बाद एक्ट्रेस ने पूजा की है. लेकिन सोशल मीडिया लोगों को उनके पूजा करने के स्टाइल को पसंद नहीं किया गया.

Written ByShilpa
Published: Aug 05, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:07 AM IST
कभी तो पब्लिक प्लेस पर... चप्पल पहन मलाइका अरोड़ा ने की पूजा, सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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