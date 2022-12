Arbaaz Khan संग तलाक के फैसले पर बात करते हुए रोने लगीं Malaika Arora, नए शो में खुलेंगे कई राज

Moving In With Malaika: मलाइका की गिनती बी टाउन की सबसे स्ट्रॉन्ग महिलाओं में की जाती है. जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत दिखाई और आज उनके पास सब कुछ है. वो आत्म विश्वास से भरी हैं, इंडीपेंडेंट हैं और एक सक्सेसफुल मदर भी. अब मलाइका एक नया शो लेकर आ रही हैं जिसका नाम है Moving In With Malaika. इस शो में मलाइका से जुड़ी वो बातें जानने और सुनने को मिलेंगी जो आज से पहले कभी नहीं किसी को पता थी. मलाइका इसमें काफी अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं. वहीं शो के पहले भी कई प्रोमो आ चुके हैं और अब लेटेस्ट प्रोमो काफी चर्चा में आ गया है.

शो में तलाक को लेकर की बात

लेटेस्टे प्रोमो में मलाइका अरोड़ा के साथ-साथ कई दूसरे सेलेब्स भी नजर आ रहे हैं. फराह खान और करीना कपूर भी इस प्रोमो में नजर आने के कारण चर्चा में आ गई हैं. इसमें मलाइका फराह खान से अपने अतीत को लेकर बात करती नजर आ रही हैं. वो कह रही हैं कि ‘मैंने अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लिया वो सभी सही थे.’ लेकिन ये कहते हुए वो रोने लगती हैं और उन्हें रोते देख हंसाने के लिए फराह खान कहती नजर आती हैं – ‘तुम तो रोते हुए भी खूबसूरत लगती हो.’

ये शो 5 दिसंबर से हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रहा है. हालांकि ये शो कैसा होगा और इसका फॉर्मेट क्या है वो समय आने पर ही पता चल पाएगा.

2017 में मलाइका-अरबाज का हुआ था तलाक

आपको बता दें कि 2017 में मलाइका और अरबाज ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था. दोनों के बीच काफी विवाद हो रहे थे और ये उनकी जिंदगी को काफी प्रभावित कर रहा था. लिहाजा उन्होंने कई साल साथ बिताने के बाद अलग हो जाना ही ठीक समझा. तलाक के बाद बेटे अरहान की कस्टडी मलाइका को ही मिली जो अब 20 साल के हो चुके हैं और उन्हें माता और पिता दोनों का ही पूरा सपोर्ट मिल रहा है.

