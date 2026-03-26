डेटिंग रूमर्स पर मलाइका अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी, सौरब बेदी संग रिश्ते की अफवाहों पर दिया करारा जवाब

Malaika Arora on dating rumors with Sorab Bedi: बॉलीवुड एक्ट्रेस और शानदार डांसर मलाइका अरोड़ा आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. कुछ दिनों पहले मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें सौरब बेदी के साथ देखा गया था. इस वीडियो को देखने के बाद से लोगों ने दोनों के रिलेशनशिप में होने के कयास लगाने शुरू कर दिए थे. दोनों के रिश्ते की अफवाहें उड़ने लगी थीं. इस पर अब एक्ट्रेस मलाइका ने रिएक्शन दिया है.

मलाइका अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी

हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए मलाइका अरोड़ा ने सौरब बेदी संग अफवाहों पर रिएक्शन दिया. उन्होंने बताया, 'यह सब बहुत खराब लगता है. अब मैं इन सब चीजों को मजाक के तौर पर लेती हूं.' मलाइका ने साफ तौर पर बताया कि सौरब संग उनका कोई रिश्ता नहीं है. इस दौरान एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि एक सिंगल मां होने के नाते उन्हें कोई पार्टनर ढूंढने में मुश्किल हुई है. उनके रिश्ते उनकी अपनी शर्तों पर ही होने चाहिए.

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लंबे समय तक किया था अर्जुन कपूर को डेट

मलाइका अरोड़ा की डेटिंग लाइफ की बात करें तो हसीना ने अर्जुन कपूर को काफी लंबे समय तक डेट किया था. दोनों ने काफी समय तक साथ रहने के बाद अपने रिश्ते का खुलासा सोशल मीडिया पर किया था. दोनों के रिलेशन में होने की बात सुनने के बाद उनके फैंस काफी खुश थे. फैंस अर्जुन और मलाइका को बधाई दे रहे थे.

'अभी सिंगल है मलाइका अरोड़ा'

वहीं, रिश्ता ऑफिशियल होने के बाद मलाइका और अर्जुन को हर इवेंट और पार्टी में साथ देखा जाता था. हालांकि, कुछ वक्त बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और वे अलग हो गए. मलाइका अरोड़ा ने बताया कि वो अभी सिंगल हैं. बता दें कि मलाइका अरोड़ा ने साल 2017 में अरबाज खान से तलाक लिया था और अपनी 19 साल की शादी को खत्म कर दिया था.