19 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग फिर दिखीं मलाइका अरोड़ा, इस बार बेटा अरहान भी आया नजर

Malaika Arora : एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों लगातार खबरों में छाई हुई हैं, जिसके पीछे की वजह उनकी कोई फिल्म या फोटोशूट नहीं है. एक्ट्रेस इन दिनों खुद से 19 साल छोटे लड़के के साथ डेटिंग की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस बार उनका बेटा अरहान खान भी साथ में दिखाई दिया है.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को खबरों में छाई हुई हैं. कुछ समय पहले ही एक्टर अर्जुन कपूर से उनका ब्रेकअप हुआ है, जिसके बाद उनका नाम लगातार 33 साल के डायमंड मर्चेंट हर्ष मेहता के साथ जुड़ रहा है. वहीं पिछले कई दिनों से दोनों साथ में नजर आ रहे थे, जिससे दोनों की डेटिंग रूमर्स की खबरें काफी तेज हो गई. वहीं अब दोनों को एक बार फिर साथ में देखा गया है, जिसके बाद उनके रिश्ते की खबरें और भी तेज हो गई हैं.
लेकिन इस बार खास बात ये हैं कि मलाइका अरोड़ा के साथ उनके बेटे अरहान खान भी दिखाई दिए. एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका पालतू डॉग भी नजर आ रही है.
मलाइका के साथ नजर आए अरहान
इस वायरल वीडियो के मुताबिक, अरहान खान अपनी मां मलाइका और उनके डॉग के साथ अपनी नानी के घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान मलाइका अरोड़ा ब्लू-ग्रे कलर के कैजुअल लुक में नजर आईं, जबकि बेटा अरहान भी नॉर्मल आउटफिट में दिखाई दिए. इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि मलाइका अपने डॉग के साथ कार की पीछे की सीट पर बैठीं हैं, जबकि अरहान आगे वाली सीट पर हर्ष के साथ बैठे नजर आए.
कैमरा देखकर परेशान हुए हर्ष मेहता
पैपराजी की इन वीडियोज में सबसे ध्यान हर्ष मेहता ने खींचा. दरअसल, हर्ष मेहता एक्ट्रेस मलाइका और अरहान को लेने अपनी कार से उनकी मां के घर के बाहर पहुंचे थे और बाद में उन्हें घर तक छोड़ने भी आए. हालांकि, जैसे ही पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तो हर्ष पहले अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए. हर्ष को वीडियो में अपना चेहरा छुपाते हुए साफ-साफ देखा जा सकता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
कब मिले थे हर्ष और मलाइका?
मलाइका अरोड़ा और हर्ष ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों लगातार साथ नजर आ रहे हैं. हाल ही में दोनों को फिर एक साथ स्पॉट किया गया, जहां अरहान भी उनके साथ दिखाई दिए. इसके बाद इनके रिलेशनशिप की खबरें और तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि एक कॉन्सर्ट के दौरान दोनों की नजदीकियों ने पहली बार लोगों का ध्यान खींचा था. आपको बता दें कि मलाइका पहले अरबाज खान से शादी कर चुकी हैं, जिनसे उनका 2017 में तलाक हो गया था और उन्हीं से उनका बेटा अरहान खान है.
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