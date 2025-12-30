Advertisement
trendingNow13058842
Hindi Newsबॉलीवुड₹450rs तरबूज का जूस, ₹350 में एंटी-एजिंग पानी; इतना महंगा है मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट स्कारलेट हाउस का खाना; कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

₹450rs तरबूज का जूस, ₹350 में एंटी-एजिंग पानी; इतना महंगा है मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट स्कारलेट हाउस का खाना; कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

इन दिनों मलाइका अरोड़ा भी अपने रेस्ट्रां की आसमान छूती कीमतों की वजह से खबरों में बनी हैं. मलाइका ने अपने बेटे अरहान खान और बिजनेसमैन धवल उदेशी और मलाया नागपाल के साथ मिलकर रेस्ट्रां चलाती हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹450rs तरबूज का जूस, ₹350 में एंटी-एजिंग पानी; इतना महंगा है मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट स्कारलेट हाउस का खाना; कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

Malaika Arora Restaurant Scarlet House Menu: इन दिनों मलाइका अरोड़ा भी अपने रेस्ट्रां की आसमान छूती कीमतों की वजह से खबरों में बनी हैं. मलाइका ने अपने बेटे अरहान खान और बिजनेसमैन धवल उदेशी और मलाया नागपाल के साथ मिलकर रेस्ट्रां चलाती हैं. उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने इस नए रेस्ट्रां की शुरुआत की थी.मलाइका अरोड़ा का 'स्कारलेट हाउस' एक लग्जरी रेस्ट्रां है जिसमें एक वक्त का खाना खाना भी आपके पॉकेट के लिए भारी पड़ सकता है. एक आलीशान विंटेज बंगले में बने 'स्कारलेट हाउस' की थीम बेहद सादगी भरी है. इस गांव के थीम पर बनाया गया है.

₹450 में पिला रहीं तरबूज का जूस

मलाइका अपने बेटे अरहान संग मुंबई के एक लग्जरी रेस्टोरेंट स्कार्लेट हाउस में हिस्सेदारी शेयर करती हैं. वो और अरहान रेस्टोरेंटर धवल उदेशी और मलाया नागपाल संग को-ऑनर हैं.ये रेस्टोरेंट बांद्रा के पाली विलेज में 90 साल पुराने इंडो-पुर्तगाली बंगले में स्थित है. मलाइका का ये रेस्टोरेंट सेलिब्रिटी हॉट स्पॉट बन गया है. यहां पर वेज और नॉन-वेज फूड दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे.रेस्टोरेंट में नॉन-एल्कोहल और अल्कोहल ड्रिंक्स अवेलेबल हैं. मैन्यू में मौजूद आइटम्स के रेट थोड़ा चौंका सकते हैं. स्कार्लेट हाउस में मसाला खिचड़ी 550 रुपये, शैंपेन 20,900 रुपये, और 'एंटी-एजिंग' इन्फ्यूज्ड वॉटर बोतल की कीमत 350 रुपये है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 3 घंटा 34 मिनट की 'धुरंधर' फिल्म...जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है तहलका, अब OTT पर तांडव करने को तैयार; कब और कहां देख सकेंगे?

 

नॉस्टैल्जिया फील का होगा एहसास

रेस्टोरेंट का स्पेस रस्टिक सिंपलिसिटी और ओल्ड स्कूल इंटीरियर से इंस्पायर्ड है. यहां आपको नॉस्टैल्जिया फील होने के साथ इतिहास की झलक दिखेगी. ये 2,500 स्क्वायर फुट में फैला है. जो कॉफी बार, वाइन रूम और डाइनिंग एरिया को कवर करता है.स्कारलेट हाउस पिछले साल दिसंबर में खुला था. आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट को दिए हालिया इंटरव्यू में मलाइका ने इस रेस्टोरेंट से जुड़ने के बारे में बताया.

ये भी पढ़ें: 91 मिनट की डरावनी फिल्म...जहां श्राप की गिरफ्त में फंसी आत्माएं चैन से जीने नहीं देती, हर सीन में छिपा है मौत का साया; जिसे देख आपकी सांसें थम जाएंगी

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actress Malaika Arora

Trending news

नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज