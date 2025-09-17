‘Too bold, Too outspoken…, Malaika Arora ने शेयर किया अपना दर्द, बोलीं- ट्रोलर्स ने हर चीज के लिए बनाया निशाना
'Too bold, Too outspoken…, Malaika Arora ने शेयर किया अपना दर्द, बोलीं- ट्रोलर्स ने हर चीज के लिए बनाया निशाना

मलाइका अरोड़ा अपने लुक्स और लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर फैंस के निशाने पर रहती हैं जिस पर एक्ट्रेस ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. लेकिन हाल ही में मलाइका ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है. आइए जानते हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:34 PM IST
'Too bold, Too outspoken…, Malaika Arora ने शेयर किया अपना दर्द, बोलीं- ट्रोलर्स ने हर चीज के लिए बनाया निशाना

मलाइका अरोड़ा इंडस्ट्री की फिट और गुड लुकिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो इस उम्र में भी अपनी बॉडी को प्रॉयोरिटी देती है. वहीं वो आए दिन अपने सोशल मीडिया पर योग को प्रमोट करते हुए नजर आती हैं. मलाइका ने सलमान खान के भाई अरबाज खान से शादी करने के बाद फिल्मों से दूर बना ली थी मगर वो लाइमलाइट का हिस्सा हमेशा बनी रहीं. मलाइका एक निडर और बेबाक महिला हैं जो अपनी राय को किसी के सामने रखने से घबराती नहीं है. वहीं वो अक्सर अपने लुक्स, कपड़े और बिंदास अंदाज को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर बनी रहती हैं. जिसको लेकर उन्होंने बताया कि वो कैसे ट्रोलर्स का सामना करती हैं.

मेरी कहानी खुद लिखना चाहती हैं
मलाइका ने एक इंटरव्यू के दौरान इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा, 'ये मेरे लिए काफी मुश्किल है क्योंकि लोगों को ये बताना पसंद है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं. मुझे मेरे करियर, कपड़ों, और रिश्तों के लिए जज किया जाता है. मगर जिस दिन मैंने खुद को ये सब समझाना बंद कर दिया उस दिन मुझे फ्री फील हुआ. मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ वही कहानी मायने रखती है जो आप खुद के लिए लिखते हो.'

क्राउन की तरह पहनती हैं
मलाइका ने आगे बात करते हुए कहा, 'मुझे बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा बालने, मुझे सब कुछ सम्पूर्ण होने के लिए भी ट्रोल किया गया और सच में, अब मैं इसे एक क्राउन की तरह पहनती हूं. अगर मैं किसी के लिए बहुत ज्यादा हूं इसका मतलब वो मेरे लिए काफी नहीं है.'

 

अपनी शर्तों पर जीती हैं.
एक्ट्रेस ने बात करते हुए कहा, 'मैंने हमेशा लाइफ अपनी शर्तों पर जी है फिर चाहें फैशन हो, फिटनेस हो या मेरे निजी फैसले. मेरे सोचना है कि कॉन्फिडेंस हमेशा खुद के लिए जीने से आता है ना कि दुनिया के लिए कुछ भी करने से.' मलाइका अरोड़ा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में शाहरुख खान की फिल्म 'दिल से' में सॉन्ग 'छैया-छैया' से की थी जिसमें उनके डांस और एक्सप्रेशन की खूब तारीफ हुई थी. 

 

