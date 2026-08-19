'क्या आपको बीफ पसंद है?' रिपोर्टर ने पूछा ये सवाल, तो सवाल सुनते ही असहज हुईं मालविका शर्मा, वायरल हुआ वीडियो

Malavika Sharma Beef Question: साउथ और तेलुगु फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस मालविका शर्मा इन दिनों अपनी नई मलयालम फिल्म 'खलीफा: द इंट्रो' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वह अपनी फिल्म के सिलसिले में पहली बार केरल मीडिया से बातचीत करने पहुंची थीं. लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. एक रिपोर्टर ने फिल्म या उनके काम पर बात करने के बजाय अचानक उनसे पूछ लिया कि "क्या आपको बीफ पसंद है?". इस बेवजह के सवाल से मालविका पूरी तरह असहज नजर आईं.
महाराष्ट्र की रहने वाली एक्ट्रेस मालविका शर्मा ने तेलुगु सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में की हैं और अब वह मलयालम इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख रही हैं. अपनी अपकमिंग फिल्म 'खलीफा: द इंट्रो' के प्रमोशन के लिए वह केरल पहुंची थीं. मीडिया इंटरेक्शन शुरू हुए अभी दो मिनट भी नहीं हुए थे कि एक पत्रकार ने उनसे अचानक सवाल दाग दिया- "क्या आपको बीफ पसंद आया?". यह सवाल सुनते ही मालविका के चेहरे के रंग उड़ गए और वह काफी असहज हो गईं.
एक्ट्रेस ने दिया सादगी से करारा जवाब
अचानक पूछे गए इस विवादित और बेतुके सवाल से चकित होने के बावजूद मालविका शर्मा ने बहुत ही शांत और सीधे शब्दों में स्थिति को संभाला. उन्होंने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया कि वह मांसाहार नहीं खाती हैं. मालविका ने कहा, "मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ, इसलिए मैंने कभी बीफ ट्राई ही नहीं किया है." उनका यह सीधा और स्पष्ट जवाब सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.
Kerala saaar beef saar
- Malavika Sharma, from Maharashtra
- Acted in Khalifa, a Malayalam movie
- Came to do promotion in Kerala
- Met Kerala media for the first time
- Within 2 minutes, they asked, “Did you like beef?”
- She felt irked but replied she’s a vegetarian
Will… pic.twitter.com/Zpff0x0Xmu
— S Kumar (@SKumararchives) August 17, 2026
सोशल मीडिया पर यूजर्स का फूटा गुस्सा
जैसे ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने रिपोर्टर और मीडिया हाउस की जमकर खिंचाई शुरू कर दी. लोग सवाल उठा रहे हैं कि फिल्म प्रमोशन के दौरान ऐसे बेवजह और एजेंडा-संचालित सवाल पूछने की क्या तुक थी. एक यूजर ने X (ट्विटर) पर लिखा, "क्या इतना बेवकूफी भरा सवाल पूछना सच में जरूरी था?". वहीं एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कमेंट किया, "100% साक्षरता वाले राज्य में बीफ का यह कैसा अजीब जुनून है, वह साफ तौर पर शाकाहारी हैं."
कौन हैं मालविका शर्मा?
वर्कफ्रंट की बात करें तो मालविका शर्मा इससे पहले 'रेड', 'नेला टिकट', 'हरोम हरा' और 'भीमा' जैसी बड़ी तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. जल्द ही वह मलयालम फिल्म 'खलीफा: द इंट्रो' के अलावा कन्नड़ फिल्म 'बृंदाविहारी' में भी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई देंगी.