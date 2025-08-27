अचानक स्टेज पर बेहोश हो गए एक्टर, पब्लिक इवेंट में आया कार्डियक अरेस्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया

Malayalam Actor Critical After Collapse: हाल ही में फेमस मलयालम एक्टर और एंकर राजेश केशव को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. वे एक पब्लिक इवेंट के दौरान अचानक स्टेज पर बेहोश हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है. 47 साल के राजेश की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है. इस घटना के बाद उनके परिवार, रिश्तेदार और फैंस सभी उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं.

अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उनकी जांच की और इलाज शुरू किया. बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई. फिलहाल उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है. डॉक्टरों का कहना है कि अगले 72 घंटे उनके लिए बेहद अहम होंगे. इसी दौरान उनकी हेल्थ को लेकर कुछ साफ तस्वीर सामने आ सकेगी. मातृभूमि की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

वेंटिलेटर की मदद से सांस ले रहे एक्टर

फिल्ममेकर और डायरेक्टर प्रताप जयलक्ष्मी ने भी अपने सोशल मीडिया पर राजेश की तस्वीर शेयर करते हुए उनकी हालत की जानकारी दी है. उन्होंने एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखते हुए बताया कि राजेश अब सिर्फ मशीनों के सहारे सांस ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस इंसान ने हमेशा मंच पर रोशनी और खुशियां बिखेरीं, आज वो खामोश पड़ा है. रविवार रात को जब वो मंच पर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, तभी अचानक किस्मत ने उन्हें नीचे गिरा दिया.

फिल्ममेकर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

प्रताप जयलक्ष्मी ने लिखा कि राजेश की रूह हमेशा लोगों को हंसाने, डांस करने और खुश रखने वाली रही है. उन्होंने कहा कि राजेश कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं. भले ही वो अभी अस्पताल के बिस्तर पर हों, लेकिन उनका असली जगह मंच है, जहां वो लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं. यही वजह है कि उनके चाहने वाले पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से सबके बीच लौटेंगे.

फिल्ममेकर ने फैंस से की अपील

फिल्ममेकर ने अपने पोस्ट में लोगों से खास अपील भी की है. उन्होंने कहा कि अब राजेश को सिर्फ दवाओं की नहीं, बल्कि लोगों के प्यार और प्रार्थनाओं की भी जरूरत है. अगर सभी फैंस और दोस्त मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, तो वो फिर से खड़े हो जाएंगे. उन्होंने इमोशनल अंदाज में लिखा कि राजेश शो के बीच कभी नहीं जा सकते. वो जरूर वापस आएंगे और मंच पर एक बार फिर अपनी रोशनी बिखेरेंगे.