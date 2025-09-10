ऐश्वर्या राय की रूममेट रह चुकी हैं ये हसीना, 'बिग बॉस सीजन 1' में आई थीं नजर
Advertisement
trendingNow12916969
Hindi Newsबॉलीवुड

ऐश्वर्या राय की रूममेट रह चुकी हैं ये हसीना, 'बिग बॉस सीजन 1' में आई थीं नजर

Aishwarya Rai को लेकर एक एक्ट्रेस ने दावा किया है कि वो मिस इंडिया पेजेंट के दौरान एक्ट्रेस की रूममेट रही थीं. खास बात है कि इन पर अश्वलील फिल्मों की वजह से एक्टिविस्ट ने एफआईआर भी दर्ज की थी.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है ये हसीना?
कौन है ये हसीना?

Aishwarya Rai Roommate: ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन दोनों भारत को गौरवान्वित कर चुकी हैं. ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड का खिताब कई साल पहले अपने नाम कर चुकी हैं तो वहीं सुष्मिता मिस यूनिवर्स का. कई साल बाद मशहूर एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वो मिस इंडिया पेजेंट में ऐश्वर्या राय की रूममेट रह चुकी हैं. 

मैं ऐश्वर्या राय की रूममेट थी
ये एक्ट्रेस मलयालम सिनेमा की श्वेता मेनन है. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान श्वेता ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा- '1994 भारत के लिए सबसे अहम साल था. सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया था और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का. श्वेता ने कहा कि वो मिस इंडिया पेजेंट में मिस इंडिया एशिया पेसिफिक उसी साल बनी थीं. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं ऐश्वर्या राय की रूममेट थी. मैं मिस इंडिया पेसिफिक बनी थी क्योंकि तीसरे नंबर पर आई थी. उस वक्त मुझे जो एक्साइटमेंट था वो मुझे अब अपनी बेटी की आंखों में नजर आता है. अब तो मुझे लगता है कि हर कोई मॉडल है.'

दर्ज हुई थी एफआईआर
AMMA चुनाव के दौरान श्वेता ने कानूनी पचड़े में फंस गई थीं. एक्टिविस्ट  Martin Menachery ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. उनका कहना था कि उन्होंने कई सारी अश्लील फिल्में की हैं. इस पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'जिन फिल्मों की वो बात कर रहे हैं उसके लिए मुझे स्टेट अवॉर्ड मिला था. मैं उस वक्त काफी ज्यादा कन्फ्यूज थी. समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जाऊं या फिर केस लड़ूं. ये मेरे परिवार का सपोर्ट था कि मैं आगे बढ़ी.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AMMA (@amma.association)

'वो उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी थे...' शादीशुदा सिंगर के प्यार में दीवानीं थी कुनिका, बेटा बोला- मेरी गर्लफ्रेंड्स थीं तो उनके बॉयफ्रेंड थे 

करियर

करियर की बात करें तो श्वेता ने ज्यादातर मलयालम फिल्मों में ही काम किया है. इसके साथ ही कुछ हिंदी, तेलुगू और तमिल भाषाओं में भी. इसके साथ ही मलयालम 'बिग बॉस सीजन 1' का भी हिस्सा रहीं. हाल ही में ये हॉटस्टार की सीरीज 'हनीमून्स' में दिखीं.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Shwetha MenonAishwarya Rai

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;