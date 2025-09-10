ऐश्वर्या राय की रूममेट रह चुकी हैं ये हसीना, 'बिग बॉस सीजन 1' में आई थीं नजर

Aishwarya Rai Roommate: ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन दोनों भारत को गौरवान्वित कर चुकी हैं. ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड का खिताब कई साल पहले अपने नाम कर चुकी हैं तो वहीं सुष्मिता मिस यूनिवर्स का. कई साल बाद मशहूर एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वो मिस इंडिया पेजेंट में ऐश्वर्या राय की रूममेट रह चुकी हैं.

मैं ऐश्वर्या राय की रूममेट थी

ये एक्ट्रेस मलयालम सिनेमा की श्वेता मेनन है. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान श्वेता ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा- '1994 भारत के लिए सबसे अहम साल था. सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया था और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का. श्वेता ने कहा कि वो मिस इंडिया पेजेंट में मिस इंडिया एशिया पेसिफिक उसी साल बनी थीं. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं ऐश्वर्या राय की रूममेट थी. मैं मिस इंडिया पेसिफिक बनी थी क्योंकि तीसरे नंबर पर आई थी. उस वक्त मुझे जो एक्साइटमेंट था वो मुझे अब अपनी बेटी की आंखों में नजर आता है. अब तो मुझे लगता है कि हर कोई मॉडल है.'

दर्ज हुई थी एफआईआर

AMMA चुनाव के दौरान श्वेता ने कानूनी पचड़े में फंस गई थीं. एक्टिविस्ट Martin Menachery ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. उनका कहना था कि उन्होंने कई सारी अश्लील फिल्में की हैं. इस पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'जिन फिल्मों की वो बात कर रहे हैं उसके लिए मुझे स्टेट अवॉर्ड मिला था. मैं उस वक्त काफी ज्यादा कन्फ्यूज थी. समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जाऊं या फिर केस लड़ूं. ये मेरे परिवार का सपोर्ट था कि मैं आगे बढ़ी.'

करियर

करियर की बात करें तो श्वेता ने ज्यादातर मलयालम फिल्मों में ही काम किया है. इसके साथ ही कुछ हिंदी, तेलुगू और तमिल भाषाओं में भी. इसके साथ ही मलयालम 'बिग बॉस सीजन 1' का भी हिस्सा रहीं. हाल ही में ये हॉटस्टार की सीरीज 'हनीमून्स' में दिखीं.