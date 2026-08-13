ओणम पर कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस किंग? पृथ्वीराज- दुलकर-निविन के बीच दिलचस्प टक्कर; समझिए पूरा गेम

बॉलीवुड की तरह मलयालम सिनेमा में भी बड़े त्योहारों को फिल्मों की रिलीज को खास माना जाता है. हिंदी सिनेमा में जहां ईद, दिवाली और क्रिसमस के मौके पर बड़े बजट की फिल्मों को रिलीज का चलन है. वहीं मलयालम इंडस्ट्री में ओणम, विशु, क्रिसमस और ईद जैसे त्योहारों पर फिल्मों की रिलीज को लेकर खास उत्साह रहता है. ऐसे में इस साल ओणम के मौके पर तीन बड़ी फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला देखने को मिल सकता है. इसमें निर्देशक वैसाख की पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर 'खलीफा' नहास हिदायत की दुलकर सलमान की 'आई एम गेम' और गिरीश एडी की निविन पॉली और ममिता बैजू स्टारर 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ओणम सीजन में दस्तक देने की तैयारी में हैं.
हालांकि, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ओणम के मौके पर मलयालम सिनेमा में फिल्मों की टक्कर कोई नई बात नहीं है. कई दशकों से इस त्योहार पर बड़े सितारों की फिल्मों के बीच मुकाबला होता आया है. एक दौर ऐसा भी था, जब मोहनलाल और ममूटी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे माने जाते थे और ओणम पर उनकी फिल्मों की भिड़ंत दर्शकों के बीच खूब चर्चा बटोरती थी.
1986 में एम3डीबी के मुताबिक, त्योहार के सीजन में मोहनलाल की सुखमो देवी और नामुक्कु पार्ककन मुंथिरिथोप्पुकल की भिड़ंत ममूटी की पूविनु पुथिया पून्थेनल, अवनाझी, सयम संध्या, नंदी वीन्दुम वारिका और न्यायविधि से हुई थी. हालांकि, 1987 में मुकाबला काफी धीमा था, जिसमें सिर्फ़ 'वझियोराकाझ्चकल' (मोहनलाल) और 'मणिवाथूरिले आयिरम शिवरात्रिकल' (ममूटी) ही शामिल थे, लेकिन 1988 में यह मुकाबला फिर से ज़ोरदार हो गया, जब ममूटी की '1921' और 'तंत्रम' तथा मोहनलाल की 'आर्यन' रिलीज हुईं. 1989 में ममूटी की 'जाग्रथा' और 'नायर साहब' का मुकाबला मोहनलाल की 'वंदनम' से हुआ.
फिर साल 1990 के दशक में, ओणम सीजन में प्रमुख ममूटी फिल्में जैसे किजहक्कन पाथ्रोस, पप्पायुडे स्वंथम अप्पूस, सैन्यम, नंबर 1 स्नेहथीरम बैंगलोर नॉर्थ, इंद्रप्रस्थम, कलियूनजल, और पल्लवुर देवनारायणन, और मोहनलाल की फिल्में जैसे किलुक्कम, अंकल बन, योद्धा, अधवेथम, माया मयूरम, गंधर्वम, मिन्नाराम, रिलीज हुईं. निर्देशक फाज़िल की ब्लॉकबस्टर हरिकृष्णन्स (1998), जिसमें बिग मिसेज एक साथ थीं, ओणम के दौरान स्क्रीन पर आई थी.
सुरेश गोपी और जयराम जैसे एक्टर्स के स्टार बनने और दिलीप और कुंचाको बोबन जैसे युवा एक्टर्स के आगे बढ़ने के बाद भी मोहनलाल और ममूटी के बीच बॉक्स-ऑफिस की टक्कर मलयाली लोगों के लिए दिग्गजों की सबसे पसंदीदा भिड़ंत बनी रही. ज़्यादातर ओणम सीजन ने उन्हें निराश नहीं किया. 'रावणप्रभु' बनाम 'राक्षस राजावु' और 'बालेत्तन' बनाम 'पट्टालम' से लेकर 'नाट्टुराजावु' बनाम 'काज़्चा' और 'नारन' बनाम 'नेरारियन सीबीआई' तक, छुट्टियां मलयाली लोगों के लिए सचमुच जश्न का समय होती थीं.
हालांकि, जैसे-जैसे उनका स्टारडम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा, उन्हें अपनी फिल्मों के लिए त्योहारों के समय की ज़रूरत नहीं रही, और फिल्म बनाने वालों ने भी धीरे-धीरे 'बिग एम्स' (मोहनलाल और ममूटी) की फिल्मों की रिलीज़ की तारीखें उसी हिसाब से तय करना बंद कर दिया. इस तरह, युवा एक्टर्स धीरे-धीरे उस स्लॉट पर नज़र रखने लगे, ताकि सिलसिला चलता रहे. फिर भी, मोहनलाल और ममूटी की फिल्में कभी-कभी ओणम सीज़न के दौरान आती रहीं.
जबकि 2014 में ओणम सीजन के दौरान पेरुचाजी, राजधि राजा, और सप्तमश्री थस्करहा की रिलीज देखी गई. फिर साल 2015 में लोहम, यूटोपियायिल राजावु, डबल बैरल और कुंजिरामायणम आई. साल 2016 में ओजहम और ओप्पम को प्रदर्शित किया गया.
हाल के समय में ओणम के दौरान सबसे बड़े क्लैश में से एक 2023 में हुआ, जब बॉक्स ऑफ़िस पर दुलकर सलमान की 'किंग ऑफ़ कोठा', निविन पॉली की 'रामचंद्र बॉस एंड कंपनी' और शेन निगम की 'RDX' के बीच मुक़ाबला हुआ. हालांकि, 'किंग ऑफ कोठा' को लेकर काफ़ी चर्चा थी, लेकिन इसे मिले-जुले से लेकर नेगेटिव रिव्यू मिले, जबकि 'रामचंद्र बॉस' को ज़्यादातर नेगेटिव प्रतिक्रियाएं मिलीं. ओणम क्लैश को लेकर रिलीज से पहले की सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए, 'RDX' एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बनकर उभरी.
फिर 2024 में, जहां टोविनो थॉमस की 'ARM' और आसिफ अली की 'किष्किंधा कांडम' क्रिटिक्स और कमर्शियल तौर पर ब्लॉकबस्टर रहीं. वहीं एंटनी वर्गीस की 'कोंडल' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. 2025 में 'हृदयपूर्वम' के साथ ओणम की रेस में मोहनलाल की वापसी के बावजूद, कल्याणी प्रियदर्शन की मुख्य भूमिका वाली 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्र' विजेता बनकर उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फ़िल्म (303.86 करोड़ रुपये) बन गई. हालांकि, इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'हृदयपूर्वम' भी एक बड़ी हिट रही और इसने दुनिया भर में 76.26 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके उलट, फ़हाद फ़ासिल और कल्याणी प्रियदर्शन की फ़िल्म 'ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा' को लेकर काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई.
वहीं, ओणम का समय मलयालम सिनेमा में कई फ़िल्में रिलीज़ करने के लिए सबसे अच्छे मौकों में से एक है. इसलिए, एक ही हफ़्ते में 'खलीफ़ा', 'आई एम गेम' और 'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' का रिलीज होना सही फ़ैसला है और इससे केरल के थिएटरों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा. आम तौर पर दर्शक यह देखते हैं कि कौन सी फ़िल्म सबसे बड़ी हिट बनती है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि तीनों ही एक्टर्स को मलयालम में एक हिट फ़िल्म की सख़्त ज़रूरत है.
पृथ्वीराज के लिए मलयालम सिनेमा में चीज़ें ज़्यादातर निराशाजनक रही हैं, क्योंकि 'आडुजीवितम' (2024) के बाद से उनकी कोई भी फ़िल्म ऐसी नहीं रही जिसे हर तरफ़ से तारीफ़ मिली हो. हालांकि, 'गुरुवायूर अंबालानाडाईल' (2024) और 'L2: एम्पुरान' (2025) ने अच्छी कमाई की, लेकिन दोनों ही फ़िल्मों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. इस बीच, उनकी अगली फ़िल्म 'विलायत बुद्ध' (2025) बॉक्स ऑफ़िस पर बुरी तरह फ़्लॉप रही, और टोविनो थॉमस की फ़िल्म 'पल्लीचट्टम्बी' (2026) में कैमियो रोल के लिए उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा. बहुत ज़्यादा उम्मीदों और ज़बरदस्त मार्केटिंग के बावजूद, उनकी फ़िल्म 'आई, नोबडी' (2026) भी दर्शकों को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफ़िस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई (15.37 करोड़ रुपये).
पिछले साल के आखिर में 151 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली फिल्म 'सर्वम माया' देने के बावजूद, 2026 का साल निविन पॉली के लिए काफी निराशाजनक रहा है. 'सर्वम माया' के दो महीने के अंदर ही उनकी दो बड़ी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं. सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, जहां 'बेबी गर्ल' ने दुनिया भर में सिर्फ़ 4.61 करोड़ रुपये कमाए, वहीं 'प्रतिछाया' का कलेक्शन 8.59 करोड़ रुपये पर ही सिमट गया. ऐसे में लोगों को लगा कि लंबे और मुश्किल दौर के बाद निविन ने 'सर्वम माया' से वापसी कर ली है, लेकिन 'बेबी गर्ल' और 'प्रतिछाया' की असफलता ने उन्हें फिर से वहीं पहुंचा दिया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी. इस वजह से बेथलहम कुडुम्बा यूनिट पर उनके लड़खड़ाते करियर को फिर से पटरी पर लाने का भारी दबाव आ गया.
ओणम पर होने वाला मुकाबला दुलकर सलमान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि दूसरी भाषाओं में लगातार सफल होने के बावजूद, उन्हें अपने होम ग्राउंड (केरल) पर सालों से कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है. हालांकि यह सच है कि एक्टर ने पिछले पांच सालों में सिर्फ़ एक ही मलयालम फ़िल्म की है, लेकिन 'किंग ऑफ़ कोठा' की विफलता इतनी ज़बरदस्त थी कि इसने यहां उनके स्टारडम पर काफ़ी असर डाला. उनकी पिछली बॉक्स-ऑफ़िस हिट 'कुरुप' (78 करोड़ रुपये) के बाद, 'किंग ऑफ़ कोठा' से पहले दुलकर सलमान की एकमात्र मलयालम फ़िल्म 'सैल्यूट' थी, जो सीधे OTT पर रिलीज़ हुई थी.
इसलिए, उनके फ़ैन्स 'किंग ऑफ़ कोठा' के रिलीज़ होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि इसे तब तक उनकी सबसे बड़ी फ़िल्म के तौर पर प्रमोट किया गया था. हालांकि, यह फ़िल्म क्रिटिक्स और कमर्शियल, दोनों ही नज़रिए से बुरी तरह फ़्लॉप रही और बाद में मीम बनाने वालों के लिए एक खज़ाना बन गई. चूंकि दुलकर तीन ओणम के बाद मलयालम सिनेमा में वापसी कर रहे हैं, इसलिए 'आई एम गेम' की सफलता उनके लिए बहुत ज़रूरी है.
वहीं, अब 2026 के ओणम पर होने वाले बड़े मुक़ाबले में बस एक हफ़्ता बचा है. दर्शक, थिएटर और इन तीनों फिल्मों से जुड़े लोग उत्साहित हैं और प्रमोशन ज़ोर-शोर से चल रहा है. अब यह देखना बाकी है कि दर्शक इन फ़िल्मों को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं.