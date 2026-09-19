'हाफ' ने रचा इतिहास, मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में पहुंचने वाली बनी पहली मलयालम फिल्म

फिल्म की थीम पर हुई चर्चा

फ्रैग्रेंट नेचर फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले ऐन सजीव और पी.के. सजीव द्वारा निर्मित ‘हाफ’ को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने इसकी रॉ, अलग और बेहद प्रभावशाली सिनेमाई प्रस्तुति के लिए सराहा. स्क्रीनिंग के दौरान कई मौकों पर दर्शकों ने तालियां बजाईं और फिल्म की अनोखी प्रस्तुति ने उन पर गहरी छाप छोड़ी.प्रश्नोत्तर सत्र में निर्देशक समजद पीएस, निर्माता ऐन सजीव और पी.के. सजीव, मुख्य कलाकार रंजीत सजीव और ऐश्वर्या राज, संगीतकार मिथुन मुकुंदन तथा साउंड डिजाइनर विष्णु गोविंद मौजूद रहे. उन्होंने दर्शकों के साथ फिल्म की थीम, निर्माण प्रक्रिया, विजुअल लैंग्वेज, संगीत, साउंड डिजाइन और अभिनय पर चर्चा की.