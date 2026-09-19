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'हाफ' ने रचा इतिहास, मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में पहुंचने वाली बनी पहली मलयालम फिल्म

मलयालम फिल्म हाफ ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इतिहास रच दिया है. मिडनाइट मैडनेस सेक्शन दिखाने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है.

Published: Sep 19, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:16 PM IST
'हाफ' ने रचा इतिहास, मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में पहुंचने वाली बनी पहली मलयालम फिल्म

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