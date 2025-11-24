Advertisement
लड़ाई, गैंगवार और फिर ब्लॉकबस्टर…कभी जानी-दुश्मन थी मलयालम सिनेमा की सबसे पॉपुलर डायरेक्टर की ये जोड़ी

साउथ इंडस्ट्री इन दिनों एक से बढ़कर एक सुपरहिट कंटेट दे रहा है, जिसमें मलयालम सिनेमा सालों से बेहतरीन फिल्में देते आ रहे हैं. वहीं मलयालम फिल्मों की बात करें तो, डायरेक्टर की इस जोड़ी ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से धूम मचा दी थी. लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि एक ने दूसरे मित्र डायरेक्टर का काम ही चुरा लिया. आइए जानते हैं पूरा किस्सा

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 24, 2025, 06:43 AM IST
मलयालम फिल्मों में आजकल कमाल का कंटेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें एक्शन के साथ-साथ सस्पेंस और ड्रामा भी भरपूर दिखाई दे रहा है. वहीं मलयालम इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में देने के पीछे सिद्दीकी-लाल डायरेक्टर जोड़ी का हाथ है. जिनकी फिल्में और उनकी कहानी आज भी खूब पसंद की जाती है. वहीं दोनों की दोस्ती के चर्चे सालों तक साउथ सिनेमा में होते रहे. लेकिन क्या आप जानते हैं कभी ये दोनों एक दूसरे के जानी-दुश्मन थे. 

 

मलयालम सिनेमा के दो कट्टर विरोधी
साउथ सिनेमा की पॉपुलर डायरेक्टर जोड़ी सिद्दीकी-लाल एक समय पर एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे. जी हां!  आपने बिल्कुल सही सुना! ये दोनों कभी एक दूसरे की विरोधी टीम हिस्सा थे, जो अक्सर एक-दूसरे से कड़ी टक्कर लेते थे और कई बार एक दूसरे को हराने के लिए गंदी चालें भी चलते थे. वहीं सिद्दीकी और लाल एक-दूसरे को फिल्मों में करियर बनाने से पहले से जानते थे. दरअसल, वे एर्नाकुलम जिले के पुल्लेपडी नामक एक ही इलाके के रहने वाले थे. हालांकि, बड़े होते हुए, वे दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दुश्मन टीम के हिस्सा थे, जिससे दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए थे.

आखिर क्यों दोनों के बीच था दुश्मनी का रिश्ता?
डायरेक्टर लाल ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में अपनी और सिद्दीकी की बारे में बात करते हुए कहा, ‘हम पहली बार एक लोकल फुटबॉल मैचों के दौरान मिले थे और हम दो अलग ग्रुप में थे और सिद्दीकी और मैं अपने-अपने गिरोहों के नेता थे. हम हर हफ्ते पैसों के लिए फुटबॉल मैच खेलते थे, और जीतने वाली टीम को 15-25 रुपये मिला करते थे. सिद्दीकी की टीम ज्यादातर जीता करती थी. इसलिए, शुरुआत में हमारे बीच सिर्फ जान-पहचान और दुश्मनी ही थी.’

 

ऐसे बने दो दुश्मन दोस्त
उन्होंने आगे बात करते हुए एक पुराना किस्सा सुनाया और बताया कि एक बार हमारा झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि सिद्दीकी की टीम ने हमारी टीम की बनाई गई स्क्रिप्ट चुरा ली. बदले में, सिद्दीकी की टीम ने लाल के समूह के एक कार्यक्रम में तोड़फोड़ कर दी. लाल ने आगे कहा, ‘सिद्दीकी और उसका एक दोस्त एक दिन मुझसे मिलने आए और पूछा कि क्या हम उन्हें हमारे नाटक की स्क्रिप्ट दे सकते हैं, जो उन्होंने पहले चुराई थी, ताकि वे इसे कहीं और इस्तेमाल कर सकें. बिना सोचे-समझे, मैंने उन्हें स्क्रिप्ट दे दी, क्योंकि हमारे बीच गैंगवार के अलावा कोई निजी दुश्मनी नहीं थी. वहीं जब मैं रिहर्सल के लिए गया, तो मेरा गैंग भी मेरे साथ आया. और उस जिम में, रिहर्सल के दौरान, हम सब दोस्त बन गए, जिससे हमारी गैंगवार हमेशा के लिए खत्म हो गई.’ 

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्

siddique and lal

