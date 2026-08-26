'मर्डर' फिल्म को लेकर जब मल्लिका शेरावत ने किया सवाल, शर्म से लाल हो गए तेजू भैया

तेज प्रताप यादव इन दिनों रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में नजर आ रहे हैं. शो में मल्लिका शेरावत के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही हैं. सो में पहले वह मल्लिका के साथ वर्कआउट करने के बाद उनका हाथ देखते हुए नजर आए थें. वहीं अब नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में मल्लिका उनसे कॉम्प्लिमेंट मांगती हैं. इसके अलावा मल्लिका पूछती है कि क्या आपने मर्डर फिल्म देखी है. इसके बाद तेजू भैया शरमा जाते हैं.
लेटेस्ट प्रोमो में तेज प्रताप का चुलबुला अंदाज देखने को मिल रहा है. वह मल्लिका शेरावत को कॉम्प्लिमेंट देते हैं. वहीं एक्ट्रेस के लिए बांसुरी बजाते हैं. मल्लिका जब पूछती हैं कि तेज जी मैं कैसी लग रही हूं?
Tej and Mallika bring charm to the table. #BhojpuriBawaal streaming everyday on #JioHotstar at 9pm and on #ColorsTV at 10:30pm.#BhojpuriBawaalOnJioHotstar pic.twitter.com/qmLoFTFwI3
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 25, 2026
प्रोमो वीडियो में मल्लिका शेरावत और तेज प्रताप यादव आमने-सामने बैठे हैं. शुरूआत में मल्लिका बोलती है कि तेज जी आप बिहार से मिलने आए और आपने मुझे अभी तक कॉम्प्लिमेंट नहीं दिया, कैसी लग रही हूं मैं, उनके इस सवाल पर तेज प्रताप बोलते हैं कि हॉट लग रही हैं. जिसके बाद मल्लिका पूछती है कि और ब्यूटीफुल तो तेज बोलते हैं कि आप ब्यूटीफुल तो हैं आप?
मल्लिका शेरावत ने तेज प्रताप यादव से पूछा कि आपने मर्डर नहीं देखी? इसके जवाब में तेजू भैया स्माइल करते हैं तो शरमाते हुए बोलते हैं कि मर्डर देखा था मैंने. इसके बाद मल्लिका पूछती हैं कि आपके कितनी बार देखी हैं. ये सुनकर तेज प्रताप थोड़ा शरमाते हुए चुप रहते हैं और बोलते हैं कि बहुत बार देखा है मैंने. इसके बाद दोनों लोग हंसते और मुस्कुराते हैं. इसके बाद मल्लिका के बोलने पर तेज प्रताप यादव एक्ट्रेस के लिए बांसुरी बजाते हैं. वह मल्लिका के लिए बांसुरी बजाते हैं जिसके वह बहुत ही ध्यान से सुनती हैं.
मल्लिका शेरावत इन दिनों काफी चर्चा में हैं. वह रियलटी शो दा ट्रेटर्स 2 में नजर आ रही हैं. शो में वह अपने ब्रैंडेड कपड़े और क्रश को लेकर सुर्खियों में हैं. वहीं भोजपुरी बवाल में उनका अलग अंदाज फैंस को काफी पंसद आ रहा है. वहीं शो में तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है. शो में वह बांसुरी बजाते हैं, साइकिल और बाइक जलाते हैं. गाय की सेवा करते हैं.