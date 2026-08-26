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'मर्डर' फिल्म को लेकर जब मल्लिका शेरावत ने किया सवाल, शर्म से लाल हो गए तेजू भैया

भोजपुरी बवाल के नए प्रोमो में तेज प्रताप का एक बार फिर तेज प्रताप का चुलबुला अंदाज देखने को मिला है. लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में वह मल्लिका शेरावत की तारीफ करते हुए नजर आते हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 26, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:31 PM IST
'मर्डर' फिल्म को लेकर जब मल्लिका शेरावत ने किया सवाल, शर्म से लाल हो गए तेजू भैया
Image Credit: मल्लिका शेरावत की बात से शरमा गए तेज प्रताप यादव(स्क्रीनगैब)

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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