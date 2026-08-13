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रीमा लांबा से मल्लिका शेरावत तक का सफर, 21 साल की उम्र में तलाक, परिवार के खिलाफ जाकर की बॉलीवुड में एंट्री

मल्लिका शेरावत इन दिनों ट्रेटर्स 2 को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की क्रश हैं. बेबार एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत का यहां तक का सफर आसान नहीं था.

Written ByShilpa
Published: Aug 13, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:22 PM IST
रीमा लांबा से मल्लिका शेरावत तक का सफर, 21 साल की उम्र में तलाक, परिवार के खिलाफ जाकर की बॉलीवुड में एंट्री

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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