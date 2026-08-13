रीमा लांबा से मल्लिका शेरावत तक का सफर, 21 साल की उम्र में तलाक, परिवार के खिलाफ जाकर की बॉलीवुड में एंट्री

आइटम नंबर और बेबाक अंदाज से सनसनी मचाने वाली एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत इन दिनों करण जौहर के शो ट्रेटर्स 2 को लेकर सुर्खियों में हैं. मल्लिका शेरावत की फिल्मों और बेबाक अंदाज के बारे में लगभग अधिकतर लोगों को पता होगा. बहुत कम लोगों को पता है कि 21 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी. आइए जानते हैं उनकी शादी से लेकर बॉलीवुड स्ट्रगल की कहानी
मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा है. वह हरियाणा के एक गांव से संबंध रखती हैं. मल्लिका शेरावत को लोग कुंवारी समझते हैं. लेकिन एक्ट्रेस ने 21 साल की छोटी उम्र में शादी की थी. मल्लिका के पति जेट एयरवेज में पायलट थे. लेकिन दोनों का तलाक हो गया.
मल्लिका शेरावत की लव कम अरैंज मैरिज थी. फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही उनका रिश्ता खत्म हो गया था. साल 2009 की स्टारडस्ट मैगजीन रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस के अंकल सुशील लंबा ने मैगजीन को दिए इंटरव्यू में मल्लिका की शादी टूटने का कारण बताया था. उन्होंने बोला था- दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली. मल्लिका शुरू से ही फेमस और अमीर बनना चाहती थी. वो गिल से प्यार करती थी इसलिए उन्होंने शादी की लेकिन शादी उनके लिए नहीं थी. उन्होंने शादी को खत्म कर आजादी से जीवन जीने का फैसला लिया.
मल्लिका के अंकल ने बताया कि मल्लिका के माता-पिता के साथ-साथ उनके ससुराल वाले भी उनके ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के फैसले के खिलाफ थे. इस वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया था. जिसकी वजह से उनकी शादी में भी तनाव हो गया. मल्लिका ने शादी तोड़ने का फैसला लिया.
मल्लिका का जन्म हरियाणा के फेमस सोशल एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर सेठ छज्जू राम के परिवार में हुआ था. मल्लिका के पिता चाहते थे कि एक्ट्रेस आईएएस बनें, लेकिन मल्लिका फिल्मों में काम करना चाहती थी. खबरों के अनुसार उनके पिता मल्लिका के एक्टिंग करियर को लेकर इतने नाराज थे कि उन्होंने कहे दिया था कि मेरा सरनेम लांबा हटा दें, दिल्ली में पढ़ाई के दौरान मल्लिका के परिवार संग रिश्ते इतने अच्छे नहीं था. अब एक्ट्रेस के रिश्ते परिवार संग सुधर चुके हैं.
मल्लिका शेरावत ने अपने करियर की शुरुआत डायरेक्टर गोविंद मेनन की फिल्म ख्वाहिश से की थी. लेकिन उन्हें फेम साल 2004 की फिल्म मर्डर से मिली थी. फिल्म मर्डर को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था. एक्ट्रेस साल 2015 में डर्टी पॉलिटिक्स में नजर आई थी. फिल्म मर्डर में एक्ट्रेस के कई इंटीमेट सीन है जिस वजह से वह काफी चर्चा में आ गई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी.
साल 2005 कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी मल्लिका के लुक को लेकर काफी विवाद हुआ था. फिल्म द मिथ के प्रमोशन के दौरान जैकी चैन एक्ट्रेस रेड कारपेट पर डीप नेक ब्लाउज में नजर आई थी, जिस वजह से काफी विवाद हुआ था. इसके अलावा प्रमोशनल इवेंट में जैकी चैन के गाल पर किस करने की वजह से भी काफी चर्चा हुई है. एक्ट्रेस ने इसे एक जेस्चर बताया था.
मल्लिका काफी विवादों में रही हैं. साल 2010 में उनकी फिल्म हिस्स में उनके ग्लैमरस अवतार पर भी सवाल उठे थे. साल 2015 में डर्टी पॉलिटिक्स फिल्म के पोस्टर में तिरंगे के साथ उनकी फोटो का भी काफी विरोध किया गया था. इतना ही नहीं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई थी.