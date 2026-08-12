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मल्लिका शेरावत पर है टॉम क्रूज का क्रश, हॉलीवुड हैंडसम हंक भेजते थे पर्सनल वीडियो! बोलीं- मेरा फोन होता तो...

द ट्रेटर्स का नया सीजन 13 अगस्त 2026 को अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगा. इंटरनेट पर शो से जुड़ा छोटे-छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं. वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मल्लिका शेरावत ने खुलासा किया है कि टॉम क्रूज का उन पर क्रश है.

Written ByShilpa
Published: Aug 12, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:02 AM IST
मल्लिका शेरावत पर है टॉम क्रूज का क्रश, हॉलीवुड हैंडसम हंक भेजते थे पर्सनल वीडियो! बोलीं- मेरा फोन होता तो...

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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