मल्लिका शेरावत पर है टॉम क्रूज का क्रश, हॉलीवुड हैंडसम हंक भेजते थे पर्सनल वीडियो! बोलीं- मेरा फोन होता तो...

द ट्रेटर्स का सीजन 2 से जुड़े छोटे-छोटे क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने खुलासा किया है कि हॉलीवुड एक्टर टॉप क्रूज का उन पर क्रश है. उनके इस खुलासे से इंटरनेट पर तहलका मचा गया है. संस्पेंस, झूठ, धोखे और शक पर आधारित गेम द ट्रेटर सीजन 2 अमेजन प्राइम वीडियो पर 13 अगस्त 2026 को स्ट्रीम होगा.
शो में को-कंटेस्टेंट ने मल्लिका शेरावत से पूछा कि उन्हें किसी पर क्रश हुआ है. एक्ट्रेस ने बोला कि मुझे किसी पर क्रश नहीं हुआ है. सबको मेरे पर ही क्रश होता है. इसके बाद मल्लिका ने बोला कि आजकल टॉप क्रूज का मेरे पर क्रश है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं. मेरा फोन होता तो मैं वीडियो दिखाती है. दूसरे को-कंटेस्टेंट बोलते हैं कि किस तरह के वीडियो भेज रहे हैं? जिसके बाद मल्लिका बोलती है कि हमारे पार्टी की वीडियो है.
जब मल्लिका शेरावत ने बताया है कि टॉम क्रूज का उनके ऊपर क्रश है तो शो में मौजूद को-कंटेस्टेंट्स को भी काफी हैरानी हुई है. इंटरनेट पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों को भी काफी हैरानी हो रही है. लोगों ने मल्लिका के वीडियो पर कमेंट कर बोला है कि- मल्लिका जो बोल रही है वह सुनने में काफी मजाकिया है, लेकिन वो जो बोल रही है वो सच है, वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा मुझे लगता है कि मल्लिका शेरावत पर उर्वशी रौतेला वाला सिंड्रोम है. कुछ भी बोल देती है.
करण जौहर ट्रेटर्स शो को होस्ट करेंगे. ट्रेटर्स शो का पहला सीजन लोगों को काफी पसंद आया था. वहीं इस सीजन में पॉलिटिक्स और ड्रामा देखने को मिलेगा. ट्रेटर्स सीजन 2 में मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी, क्रिस्टल डिसूजा, रणवीर बरार, शालिनी पासी और दलीप ताहिल जैसे कंटेस्टेंट नजर आएंगे. ट्रेटर्स का नया सीजन 13 अगस्त को स्ट्रीम होगा.
मल्लिका का असली नाम रीमा लांबा था. फिल्मों में आने से पहले वह एयर होस्टेस थीं. मल्लिका के पिता चाहते थे कि वह IAS बनें लेकिन वह मल्लिका बनाना चाहती थीं. मल्लिका ग्लोबल स्टार ब्रूनो मार्स के साथ पैरोडी म्यूजिक वीडियो में कैमियो कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत टीवी विज्ञापन से की थी. मल्लिका ने मर्डर, प्यार के साइड इफेक्ट्स, शादी से पहले और वेलकम जैसी फिल्मों में काम किया हैं.