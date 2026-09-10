/‘द ट्रेटर्स’ के रीयूनियन में मल्लिका शेरावत ने सरेआम मुनव्वर फारूकी को क्यों लगाई लताड़, करण जौहर ने किसे दिखाया आईना?

रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ का हाल ही में रीयूनियन एपिसोड हुआ, जिसमें कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर ड्रामा देखने को मिला. इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा ध्यान मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी के बीच हुई तीखी बहस ने खींचा. शो के होस्ट करण जौहर ने एक वीडियो क्लिप चलाई, जिसमें मल्लिका बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में अपनी बेबाक राय रखती नजर आ रही थीं. इसके बाद करण ने मुनव्वर से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि मल्लिका शो में नासमझ बनने का नाटक कर रही हैं? इस पर मुनव्वर ने जवाब दिया कि मल्लिका ने खुद माना था कि वे शो के लिए एक अलग रूप दिखा रही थीं.
मुनव्वर फारूकी ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि मल्लिका असल जिंदगी में बहुत समझदार और दुनिया की अच्छी समझ रखने वाली महिला हैं, लेकिन शो के अंदर वे खुद को बेवकूफ दिखाने की कोशिश कर रही थीं. इस बात पर मल्लिका ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा, ‘लगता है मुनव्वर ने मुझ पर पूरी पीएचडी कर रखी है’. मल्लिका की इस बात का जवाब देते हुए मुनव्वर ने मजाक में कहा कि वे इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं कि उन पर कोई रिसर्च या पीएचडी कर सकें. दोनों के बीच की ये बातचीत शुरुआत में तो हल्की-फुल्की लगी, लेकिन धीरे-धीरे माहौल काफी गंभीर हो गया, जो शो के फैंस के लिए भी सीरियस था.
इसके बाद एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने आगे बात करते हुए मुनव्वर पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, ‘जब सर्कल ऑफ शक हुआ था, तब मुनव्वर मेरे शांत बिहेवियर को बिल्कुल संभाल नहीं पाए. मुझे क्या पता था कि इस खेल में शांत रहना भी कोई बड़ा गुनाह बन जाएगा’. मल्लिका ने आरोप लगाया कि सर्कल ऑफ शक के दौरान उनसे कहा गया कि ऐसा लगता है जैसे आप ड्रग्स के नशे में हैं. मल्लिका ने साफ कहा कि ये बात सुनकर उन्हें काफी बुरा लगा था और ये पूरी तरह से एक एंटी वूमन कमेंट था. उन्होंने आगे कहा, ‘अगर आपको शक है तो मेरे खेल पर बोलिए, ऐसे निजी आरोप मत लगाइए’.
इसके साथ ही मल्लिका शेरावत ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आगे कहा कि गेम के अंदर किसी पर भी शक करने का पूरा हक है, लेकिन किसी को ये कहना कि आप नशे में हैं, बहुत गलत है. अगर कोई इंसान शांत रहकर गेम खेल रहा है, तो क्या शांत रहना अब कोई जुर्म हो गया है. इसके अलावा मल्लिका ने ये भी बताया कि उनसे कहा गया कि ये तो आपका कमबैक है. उन्होंने इस बात पर एतराज जताते हुए कहा कि ये खेल किसी के करियर के कमबैक के बारे में नहीं है और ऐसी बातें करना इस खेल की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है.
जब मल्लिका कमबैक वाली बात पर अपनी राय रख रही थीं, तभी शो के होस्ट करण जौहर ने बीच में टोकते हुए मल्लिका को उनकी पुरानी गलती याद दिलाई. करण ने कहा कि मल्लिका ने भी खेल के दौरान रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ ऐसा ही कमेंट किया था. करण ने मल्लिका की उस कमेंट को बहुत घटिया और मर्यादा के बाहर बताया. करण ने साफ कहा कि रिया ने अपने जीवन में जो मुश्किल समय देखा है और जिस तरह के संघर्ष से वह गुजरी हैं, वे बाकी लोगों की परेशानियों से बहुत अलग है. एक इंसान होने के नाते उस दर्दनाक दौर पर बात करना सही नहीं है.
करण जौहर की इस दो टूक बात के बाद मल्लिका शेरावत ने अपनी सफाई में बताया कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने बाद में खुद जाकर रिया चक्रवर्ती से माफी मांग ली थी. इस रीयूनियन एपिसोड में पुराने झगड़े और पुरानी बातें एक बार फिर खुलकर सामने आ गईं, जिसने ऑडियंस का खूब ध्यान खींचा. हालांकि, इस पूरे ड्रामे और रीयूनियन के दौरान एक बात जो सबसे ज्यादा नोटिस की गई, वह यह थी कि रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी इस खास एपिसोड से नदारद थीं और दोनों ही इस रीयूनियन में शामिल नहीं हुईं.