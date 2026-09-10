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‘द ट्रेटर्स’ के रीयूनियन में मल्लिका शेरावत ने सरेआम मुनव्वर फारूकी को क्यों लगाई लताड़, करण जौहर ने किसे दिखाया आईना?

Mallika Sherawat Slams Munawar Faruqui: रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ के रीयूनियन में मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी के बीच तीखी बहस छिड़ गई. मल्लिका ने मुनव्वर के ‘ड्रग्स’ वाले कमेंट को एंटी वूमेन बताया. इसी बीच करण जौहर ने भी शो की एक कंटेस्टेंट को रिया चक्रवर्ती पर दिए गए कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए आईना दिखा दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 10, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:10 AM IST
‘द ट्रेटर्स’ के रीयूनियन में मल्लिका शेरावत ने सरेआम मुनव्वर फारूकी को क्यों लगाई लताड़, करण जौहर ने किसे दिखाया आईना?
Image Credit: ‘द ट्रेटर्स’ के रीयूनियन में एक बार फिर भिड़े कंटेस्टेंट (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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