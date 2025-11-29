‘इंडस्ट्री के ही कुछ लोग उसे खत्म करने की कोशिश...’ पृथ्वीराज सुकुमारन के सपोर्ट में उतरीं मां मल्लिका, प्रोड्यूसर ने भी दर्ज कराई शिकायत

Prithviraj Sukumaran Mother Mallika Sukumaran: साउथ सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मल्लिका सुकुमारन ने अपने बेटे पृथ्वीराज सुकुमारन के सपोर्ट में खुलकर बात की है. उनकी नई फिल्म ‘विलायथ बुद्धा’ को लेकर चल रहे विवाद में सोशल मीडिया पर पृथ्वीराज पर लगातार हो रहे हमलों को उन्होंने गलत बताया है. मल्लिका के मुकाबिक कुछ लोग जानबूझकर उनके बेटे की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये पूरा मामला इंडस्ट्री के कुछ अंदर के ही लोगों की साजिश लग रही है.

उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे इंडस्ट्री के ही कुछ लोग पृथ्वीराज के करियर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म ‘विलायथ बुद्धा’ 21 नवंबर को थियेटर्स में रिलीज हुई थी. मल्लिका ने मलयाला मनोरमा से बातचीत में कहा कि पृथ्वीराज को साइबर हमलों के जरिए खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी एक्टर्स एसोसिएशन ने अब तक उनके बेटे के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा है. उनके मुताबिक कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स लगातार उन्हें गालियां दे रहे हैं.

बेटे पृथ्वीराज के सोपर्ट में उतरीं मां मल्लिका सुकुमारन

बिना वजह उन पर ही हमला कर रहे हैं. वे इसे एक बेहद दुखद और सोच-समझी साजिश मान रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग एक्टर थिलकन के बेटे शाम्मी थिलकन की बढ़ती पॉपुलैरिटी से भी नाराज हैं. मल्लिका के मुताबिक इंडस्ट्री में कई लोग ऐसी बातों पर सफाई देने से बच रहे हैं. उन्हें लगता है कि पृथ्वीराज को जानबूझकर फिल्मों से दूर करने की कोशिश हो रही है. उनका कहना है कि ये सब मलयालम सिनेमा के ही कुछ लोगों की ओर से रचा गया गेम है, ताकि पृथ्वीराज को कमजोर दिखाया जा सके और उनके करियर पर असर पड़े.

मल्लिका ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की

मल्लिका ने साफ कहा कि अगर इन घटनाओं पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपनी बात उठाती रहेंगी. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उन लोगों का आभार जताया जिन्होंने मुश्किल समय में पृथ्वीराज का साथ दिया. साथ ही उन्होंने उन अकाउंट्स पर नाराजगी जताई जिन्होंने फिल्म और अभिनेता दोनों के बारे में गलत बातें फैलाईं. मल्लिका ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स किसी की मेहनत और भावनाओं को कमजोर कर देते हैं. मल्लिका ने शाम्मी थिलकन की तारीफ करते हुए कहा कि वह खुले दिल से पृथ्वीराज के सपोर्ट में सामने आए.

फिल्म के प्रोड्यूसर ने भी साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत

उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें शाम्मी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ‘विलायथ बुद्धा’ में उन्हें ‘भास्करन माश’ जैसा मजबूत किरदार पृथ्वीराज की वजह से मिला. उनके मुताबिक अगर कोई और हीरो होता तो शायद उन्हें इतनी बड़ी भूमिका कभी नहीं मिलती. शाम्मी ने कहा कि वे इस बात के लिए हमेशा पृथ्वीराज और फिल्म के डायरेक्टर के आभारी रहेंगे. इस बीच फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सेनन ने साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि एक यूट्यूब चैनल ने फिल्म की कहानी को गलत तरीके से पेश कर लोगों में भड़काने की कोशिश की.