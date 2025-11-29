Advertisement
trendingNow13022401
Hindi Newsबॉलीवुड

‘इंडस्ट्री के ही कुछ लोग उसे खत्म करने की कोशिश...’ पृथ्वीराज सुकुमारन के सपोर्ट में उतरीं मां मल्लिका, प्रोड्यूसर ने भी दर्ज कराई शिकायत

Prithviraj Sukumaran: इन दिनों साउथ एक्टर पृथ्वीराज अपनी फिल्म ‘विलायथ बुद्धा’ को लेकर विवादों में फंसे हुए हैं, जिसकी कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मच रहा है और एक्टर के खिफा नफरत फैलाई जा रही है. इसी बीच उनकी मां मल्लिका सुकुमारन ने बेटे का सपोर्ट करते हुए कहा, ‘जानबूझकर उसे खत्म...’

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पृथ्वीराज सुकुमारन के सपोर्ट में उतरीं मां मल्लिका
पृथ्वीराज सुकुमारन के सपोर्ट में उतरीं मां मल्लिका

Prithviraj Sukumaran Mother Mallika Sukumaran: साउथ सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मल्लिका सुकुमारन ने अपने बेटे पृथ्वीराज सुकुमारन के सपोर्ट में खुलकर बात की है. उनकी नई फिल्म ‘विलायथ बुद्धा’ को लेकर चल रहे विवाद में सोशल मीडिया पर पृथ्वीराज पर लगातार हो रहे हमलों को उन्होंने गलत बताया है. मल्लिका के मुकाबिक कुछ लोग जानबूझकर उनके बेटे की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये पूरा मामला इंडस्ट्री के कुछ अंदर के ही लोगों की साजिश लग रही है. 

उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे इंडस्ट्री के ही कुछ लोग पृथ्वीराज के करियर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म ‘विलायथ बुद्धा’ 21 नवंबर को थियेटर्स में रिलीज हुई थी. मल्लिका ने मलयाला मनोरमा से बातचीत में कहा कि पृथ्वीराज को साइबर हमलों के जरिए खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी एक्टर्स एसोसिएशन ने अब तक उनके बेटे के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा है. उनके मुताबिक कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स लगातार उन्हें गालियां दे रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sukumaran Mallika (@sukumaranmallika)

Add Zee News as a Preferred Source

बेटे पृथ्वीराज के सोपर्ट में उतरीं मां मल्लिका सुकुमारन

बिना वजह उन पर ही हमला कर रहे हैं. वे इसे एक बेहद दुखद और सोच-समझी साजिश मान रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग एक्टर थिलकन के बेटे शाम्मी थिलकन की बढ़ती पॉपुलैरिटी से भी नाराज हैं. मल्लिका के मुताबिक इंडस्ट्री में कई लोग ऐसी बातों पर सफाई देने से बच रहे हैं. उन्हें लगता है कि पृथ्वीराज को जानबूझकर फिल्मों से दूर करने की कोशिश हो रही है. उनका कहना है कि ये सब मलयालम सिनेमा के ही कुछ लोगों की ओर से रचा गया गेम है, ताकि पृथ्वीराज को कमजोर दिखाया जा सके और उनके करियर पर असर पड़े.

Oh God Ashnoor... टीवी की ‘पन्ना’ पर जमकर भड़कीं काम्या पंजाबी, क्या सच में तान्या मित्तल को पहुंचाई चोट? बोलीं- ‘जानबूझकर…’

मल्लिका ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की 

मल्लिका ने साफ कहा कि अगर इन घटनाओं पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपनी बात उठाती रहेंगी. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उन लोगों का आभार जताया जिन्होंने मुश्किल समय में पृथ्वीराज का साथ दिया. साथ ही उन्होंने उन अकाउंट्स पर नाराजगी जताई जिन्होंने फिल्म और अभिनेता दोनों के बारे में गलत बातें फैलाईं. मल्लिका ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स किसी की मेहनत और भावनाओं को कमजोर कर देते हैं. मल्लिका ने शाम्मी थिलकन की तारीफ करते हुए कहा कि वह खुले दिल से पृथ्वीराज के सपोर्ट में सामने आए. 

फिल्म के प्रोड्यूसर ने भी साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत

उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें शाम्मी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ‘विलायथ बुद्धा’ में उन्हें ‘भास्करन माश’ जैसा मजबूत किरदार पृथ्वीराज की वजह से मिला. उनके मुताबिक अगर कोई और हीरो होता तो शायद उन्हें इतनी बड़ी भूमिका कभी नहीं मिलती. शाम्मी ने कहा कि वे इस बात के लिए हमेशा पृथ्वीराज और फिल्म के डायरेक्टर के आभारी रहेंगे. इस बीच फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सेनन ने साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि एक यूट्यूब चैनल ने फिल्म की कहानी को गलत तरीके से पेश कर लोगों में भड़काने की कोशिश की.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Prithviraj SukumaranMallika Sukumaran

Trending news

हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया