ममता कुलकर्णी ने अपनी दोस्त दिव्या भारती को किया याद, बताया अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस; शेयर की फोटो

Divya Bharti Birth Anniversary: अभिनेत्री दिव्या भारती सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है, जिसका जिक्र होते ही 1990 के दशक की उस लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, जो कम उम्र में अपनी खूबसूरती, मासूमियत और अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुकी थी. आज दिव्या भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनका अभिनय कमाल की फिल्मों के साथ दर्शकों के बीच हमेशा रहेगा.

दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती की आज बर्थ एनिवर्सरी है. किसी भी कलाकार का इस दुनिया से चले जाना हमेशा गहरा दर्द छोड़ जाता है. वे पीछे अपने चाहने वालों की लंबी कतार और अनगिनत यादें छोड़ जाते हैं. दिव्या भारती का असमय जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान रहा, तो अनगिनत प्रशंसकों के लिए यह व्यक्तिगत आघात से कम नहीं. दिव्या भारती का अचानक जाना भी ऐसा ही गहरा और कभी न भर पाने वाला गम रहा. उनकी मुस्कान, अद्भुत अभिनय और जिंदादिली ने दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. आज भी उनकी फिल्में और वो खूबसूरत अंदाज फैंस के दिलों में जिंदा हैं.

ममता कुलकर्णी ने शेयर किया पोस्ट

दिव्या की 52वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ममता कुलकर्णी ने उन्हें याद किया और एक पोस्ट किया. ममता ने इंस्टाग्राम पर दिव्या के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें दिव्या भी नजर आ रही हैं. दिव्या का 1993 में 19 साल की उम्र में निधन हो गया था. ममता ने पोस्ट में लिखा, 'अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस को हैप्पी बर्थडे दिव्या भारती.' उन्होंने पोस्ट में सेलिब्रेशन वाला इमोजी भी शामिल किया है. उन्होंने दिव्या को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कम समय में भी हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी.

दिव्या भारती अपनी एक्टिंग, चुलबुलेपन और खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं. वह अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शामिल थीं. उन्होंने टीनएज में पिन-अप मॉडल के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. दिव्या ने 1990 में तेलुगु फिल्म ‘बोब्बिली राजा’ से एक्टिंग डेब्यू किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. इसके बाद उन्होंने ‘असेंबली राउडी’ और ‘राउडी अल्लुडु’ जैसी हिट तेलुगु फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई.

लाखों दिलों की धड़कन थीं दिव्या

दिव्या भारती लाखों दिलों की धड़कन और 90 के दशक की सबसे चमकती सितारों में से एक थीं, जो बेहद कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली गईं. दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद, साल 1992 में एक्शन थ्रिलर ‘विश्वात्मा’ से बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया. इसके बाद ‘शोला और शबनम’, ‘दीवाना’ जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता. उनकी खूबसूरती और अभिनय ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन मात्र 19 साल की उम्र में, 5 अप्रैल 1993 को, उनकी रहस्यमयी मौत ने पूरे फिल्म जगत को स्तब्ध कर दिया. उनका सफर छोटा था, लेकिन यादें आज भी जिंदा हैं.