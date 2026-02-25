Advertisement
trendingNow13122536
Hindi Newsबॉलीवुडममता कुलकर्णी ने अपनी दोस्त दिव्या भारती को किया याद, बताया अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस; शेयर की फोटो

ममता कुलकर्णी ने अपनी दोस्त दिव्या भारती को किया याद, बताया अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस; शेयर की फोटो

Divya Bharti Birth Anniversary: मशहूर अदाकारा दिव्या भारती की आज 52वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है. इस मौके पर उनकी सहेली और एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने अनसीन फोटो को शेयर किया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ममता कुलकर्णी ने अपनी दोस्त दिव्या भारती को किया याद, बताया अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस; शेयर की फोटो

Divya Bharti Birth Anniversary: अभिनेत्री दिव्या भारती सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है, जिसका जिक्र होते ही 1990 के दशक की उस लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, जो कम उम्र में अपनी खूबसूरती, मासूमियत और अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुकी थी. आज दिव्या भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनका अभिनय कमाल की फिल्मों के साथ दर्शकों के बीच हमेशा रहेगा. 

दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती की आज बर्थ एनिवर्सरी है. किसी भी कलाकार का इस दुनिया से चले जाना हमेशा गहरा दर्द छोड़ जाता है. वे पीछे अपने चाहने वालों की लंबी कतार और अनगिनत यादें छोड़ जाते हैं. दिव्या भारती का असमय जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान रहा, तो अनगिनत प्रशंसकों के लिए यह व्यक्तिगत आघात से कम नहीं. दिव्या भारती का अचानक जाना भी ऐसा ही गहरा और कभी न भर पाने वाला गम रहा. उनकी मुस्कान, अद्भुत अभिनय और जिंदादिली ने दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. आज भी उनकी फिल्में और वो खूबसूरत अंदाज फैंस के दिलों में जिंदा हैं.

ममता कुलकर्णी ने शेयर किया पोस्ट 

Add Zee News as a Preferred Source

दिव्या की 52वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ममता कुलकर्णी ने उन्हें याद किया और एक पोस्ट किया. ममता ने इंस्टाग्राम पर दिव्या के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें दिव्या भी नजर आ रही हैं. दिव्या का 1993 में 19 साल की उम्र में निधन हो गया था. ममता ने पोस्ट में लिखा, 'अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस को हैप्पी बर्थडे दिव्या भारती.' उन्होंने पोस्ट में सेलिब्रेशन वाला इमोजी भी शामिल किया है. उन्होंने दिव्या को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कम समय में भी हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी.

दिव्या भारती अपनी एक्टिंग, चुलबुलेपन और खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं. वह अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शामिल थीं. उन्होंने टीनएज में पिन-अप मॉडल के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. दिव्या ने 1990 में तेलुगु फिल्म ‘बोब्बिली राजा’ से एक्टिंग डेब्यू किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. इसके बाद उन्होंने ‘असेंबली राउडी’ और ‘राउडी अल्लुडु’ जैसी हिट तेलुगु फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई.

लाखों दिलों की धड़कन थीं दिव्या 

दिव्या भारती लाखों दिलों की धड़कन और 90 के दशक की सबसे चमकती सितारों में से एक थीं, जो बेहद कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली गईं. दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद, साल 1992 में एक्शन थ्रिलर ‘विश्वात्मा’ से बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया. इसके बाद ‘शोला और शबनम’, ‘दीवाना’ जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता. उनकी खूबसूरती और अभिनय ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन मात्र 19 साल की उम्र में, 5 अप्रैल 1993 को, उनकी रहस्यमयी मौत ने पूरे फिल्म जगत को स्तब्ध कर दिया. उनका सफर छोटा था, लेकिन यादें आज भी जिंदा हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Mamta KulkarniActress Divya Bharti

Trending news

दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना