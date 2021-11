खौलते तेल में शख्स ने डाले हाथ, VIDEO देख Tiger Shroff बोले- मौज कर दी

नई दिल्ली: बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) आए दिन ऐसे स्टंट करते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरत में रह जाते हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपने फिटनेस वीडियो से वाहवाही पाते हैं. लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स का स्टंट देखकर खुद टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) का दिमाग झन्ना गया है.

इस वीडियो को टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने अपने ऑफिशयल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक शख्स कड़ाही में खौलते तेल में हाथ डालकर चिकन फ्राई कर रहा है. ये कारनामा करते हुए उसके चेहरे पर कोई दर्द या जलन का अहसास भी नजर नहीं आ रहा. देखिए ये वीडियो...

Moj kardi India ke IronMan !!! Seriously, who is this guy ?? pic.twitter.com/Wdzkxvskla

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) November 12, 2021