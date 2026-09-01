'सफर किसी युद्ध से कम नहीं था...', नेपाल लैंडस्लाइड और बाढ़ के बीच फंसीं मानसी पारेख लौटीं मुंबई, बेटी को देखते ही छलके आंसू

टीवी-बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मानसी पारेख आखिरकार मुश्किल हालात के बीच नेपाल और चीन से सुरक्षित मुंबई लौट आई हैं. कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्हें चीन के न्यालम शहर में भारी भूस्खलन और इसके बाद नेपाल बॉर्डर पर खराब हालात का सामना करना पड़ा. कई घंटों तक रास्ता बंद रहने और लगातार मुश्किलें आने के बाद जब मानसी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचीं, तो वहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था. पति और सिंगर पार्थिव गोहिल और बेटी निर्वी को सामने देखते ही मानसी बेहद भावुक हो गईं. परिवार ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और बेटी को देखते ही एक्ट्रेस की आंखों से आंसू छलक पड़े.