'सफर किसी युद्ध से कम नहीं था...', नेपाल लैंडस्लाइड और बाढ़ के बीच फंसीं मानसी पारेख लौटीं मुंबई, बेटी को देखते ही छलके आंसू

टीवी-बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मानसी पारेख आखिरकार मुश्किल हालात के बीच नेपाल और चीन से सुरक्षित मुंबई लौट आई हैं. कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्हें चीन के न्यालम शहर में भारी भूस्खलन और इसके बाद नेपाल बॉर्डर पर खराब हालात का सामना करना पड़ा. कई घंटों तक रास्ता बंद रहने और लगातार मुश्किलें आने के बाद जब मानसी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचीं, तो वहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था. पति और सिंगर पार्थिव गोहिल और बेटी निर्वी को सामने देखते ही मानसी बेहद भावुक हो गईं. परिवार ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और बेटी को देखते ही एक्ट्रेस की आंखों से आंसू छलक पड़े.
मानसी पारेख सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की ओर से आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन गई थीं. यात्रा के दौरान चीन के न्यालम शहर में अचानक बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं. मानसी के मुताबिक, भूस्खलन के कारण उनकी बस करीब चार घंटे तक रास्ते में रुकी रही. हालात नॉर्मल होने के बाद उन्हें सड़क के रास्ते से चीन से बाहर निकलने का मौका मिला.
मानसी पारेख ने आगे बताया कि परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई. रास्ते में कई जगह मलबा और खराब सड़कें होने के कारण सफर बेहद चुनौतीपूर्ण बना रहा. इस पूरे एक्सपीरियंस को मानसी ने बेहद कठिन बताते हुए कहा कि चीन से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना उनके लिए किसी जंग जीतने जैसा था. मानसी ने सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि कुछ स्थानों पर उन्हें बस से उतरकर पैदल आगे बढ़ना पड़ा. जिस जगह भूस्खलन हुआ था, वहां से यात्रियों को पैदल रास्ता पार करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ बसें उनका इंतजार कर रही थीं.
इसके बाद करीब चार मील की बस यात्रा करके वो नेपाल बॉर्डर तक पहुंचीं. वहां भी लैंडस्लाइड ने रास्ता रोक रखा था. ऐसे में एक बार फिर यात्रियों को मलबे वाले हिस्से को पैदल पार करना पड़ा. मानसी के लिए ये सफर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थकाने वाला था. इसके बाद काठमांडू तक का लगभग चार घंटे का बस सफर भी बेहद उबड़-खाबड़ और मुश्किल भरा रहा.
मुंबई पहुंचने के बाद मानसी ने अपनी जर्नी से जुड़ी कई तस्वीरें और बातें इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर कीं. उन्होंने मुश्किल समय में साथ देने वाले लोगों का आभार जताते हुए बताया कि पिछले तीन-चार दिन उनके लिए बेहद कठिन रहे. हालांकि, परिवार के पास वापस लौटने की खुशी ने इस परेशानी को पीछे छोड़ दिया. मानसी ने बताया कि काठमांडू से मुंबई तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद इसलिए सफल लगी, क्योंकि आखिरकार वो अपने परिवार के पास लौट सकीं और अपनी बेटी को गले लगा सकीं. एयरपोर्ट पर बेटी निर्वी से मुलाकात का वीडियो भी सामने आया, जिसमें मां-बेटी का भावुक पल साफ नजर आया.
मानसी की जर्नी के दौरान नेपाल-तिब्बत सीमा के आसपास नेचुरल डिजास्टर ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रसुवा जिले के पास भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर तबाही हुई. बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई इलाकों में संपर्क टूट गया और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए. मानसी ने भी इस त्रासदी पर चिंता जताते हुए प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी. उन्होंने बताया था कि ईशा फाउंडेशन यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने के साथ-साथ संकट में फंसे लोगों की मदद और तलाश की कोशिश कर रहा था.