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'सफर किसी युद्ध से कम नहीं था...', नेपाल लैंडस्लाइड और बाढ़ के बीच फंसीं मानसी पारेख लौटीं मुंबई, बेटी को देखते ही छलके आंसू

Manasi Parekh returns to Mumbai: टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मानसी पारेख की आखिरकार घर वापसी हो गई. नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसने के बाद जब वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचीं, तो पति और बेटी को सामने देखकर भावुक हो गईं. उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 01, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:28 AM IST
'सफर किसी युद्ध से कम नहीं था...', नेपाल लैंडस्लाइड और बाढ़ के बीच फंसीं मानसी पारेख लौटीं मुंबई, बेटी को देखते ही छलके आंसू

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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