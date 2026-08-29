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नेपाल बाढ़ में बाल-बाल बची मानसी पारेख, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर बताया कैसी हैं

नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है. हजारों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. एक्ट्रेस मानसी पारेख भी इस बाढ़ से बाल-बाल बची हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 29, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:57 PM IST
नेपाल बाढ़ में बाल-बाल बची मानसी पारेख, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर बताया कैसी हैं

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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