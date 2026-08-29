नेपाल बाढ़ में बाल-बाल बची मानसी पारेख, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर बताया कैसी हैं

नेपाल में अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी है. इस बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. नेपाल बाढ़ में अभिनेत्री मानसी पारेख बाल-बाल बची हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने अपनी कैलाश यात्रा के बारे में बताया है. मानसी ने वीडियो शेयर कर बताया है कि कैलाश का पूर्वी छोर देखकर उन्हें बेहद शांति महसूस हुई है.
मानसी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि नेपाल जिस दिन यह घटना हुई थी, उस समय एक्ट्रेस और उनके साथी नौदाना जाने की तैयारी कर रहे थे. उन्हें वहां पर इमिग्रेशन बिल्डिंग तक जाना था. एक्ट्रेस ने बताया था कि बाढ़ वाले जगह पर उन लोगों को अगले दिन जाना था. लेकिन अब वो बिल्डिंग नहीं रही. 24 घंटे के अंतराल से एक्ट्रेस बच गईं. वहां हम भी हो सकते थे. एक्ट्रेस ने बताया ईशा फाउंडेशन के ग्रुप के लगभग 80 लोग लापता हैं.
एक्ट्रेस फिलहाल चीन के एक होटल में हैं. उन्होंने बताया कि वह मानसरोवर के किनारे ध्यान करने के बाद कैलाश की यात्रा शुरू की. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कैलाश पर्वत की यात्रा का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि कैसे उन्होंने यात्रा शुरू की. एक्ट्रेस ने बताया है ठंड के मौसम में कैलाश यात्रा में जाने से पहले नाक में कैस्टर ऑयल लगाना बहुत ही जरूरी होता है तो नहीं नाक से खून आने लगता है. पहाड़ों में मेकअप नहीं बस आपको काफी सारा सनब्लॉक करना होता है. एक्ट्रेस ने यात्रा करने से पहले हैवी ब्रेकफास्ट किया. इसके बाद बैकपैक किया. एक्ट्रेस अपनी टीम के साथ निकल गई. रास्ते में मौसम काफी खराब मिला.
वीडियो में एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने यमद्वार से अपनी यात्रा शुरू की है. इसका मतलब है कि आप अपनी सभी परेशानियों को भूल नए आध्यात्मिक स्वरूप की ओर चलते हैं. वीडियो में एक्ट्रेस कैलाश का पूर्वी छोर देखकर काफी खुश हो जाती है. इसके बाद 1 किलो की यात्रा एक्ट्रेस घोड़े पर बैठकर करती हैं.
एक्ट्रेस ने अपने वीडियो में बताया है तिब्बत संस्कृति के अनुसार ईयर ऑफ दा हॉर्स चल रहा है. इस साल एक बार पैदल कैलाश की यात्रा करना 13 बार जाने के बराबर है. ईयर ऑफ द हॉर्स हर 12 साल बाद आता है.