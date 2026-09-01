मंदाना को डराती हैं उसकी आंखें! 6 साल तक नहीं मिला पीछा करने वाले से छुटकारा, एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द

बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने इंडिया से दुबई शिफ्ट होने के बाद सोचा था कि शायद जिंदगी में थोड़ा सुकून आएगा. लेकिन उनका कहना है कि कई सालों से चली आ रही ऑनलाइन बदसलूकी और पीछा किए जाने की परेशानी ने उनका पीछा अब तक नहीं छोड़ा है. मंदाना मई में भारत से दुबई चली गई थीं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें कथित तौर पर परेशान करने वाले ईमेल और मैसेज लगातार मिल रहे हैं. मंगलवार को मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए और पहली बार इस पूरे मामले को खुलकर लोगों के सामने रखा.
उन्होंने बताया कि बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से अलग होने के बाद से वो करीब 6 साल से साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग जैसी परेशानियों का सामना कर रही हैं. मंदाना का आरोप है कि सिर्फ उन्हें ही निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनके प्रोफेशनल सर्कल में शामिल लोगों को भी ऐसे ईमेल भेजे जा रहे हैं. इनमें उनके प्रोड्यूसर, को-स्टार्स और दूसरे जान-पहचान वाले लोग शामिल हैं.
एक्ट्रेस के मुताबिक, कुछ ईमेल में लोगों से पैसे मांगे गए हैं, तो कुछ में उनके बारे में कथित तौर पर बदनाम करने वाली बातें लिखी गई हैं. मंदाना ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई इंसान उनसे इतनी नफरत क्यों करता है कि वो उनका काम, पैसा और दोस्त तक छीनने की कोशिश कर रहा है. मंदाना ने वीडियो में कहा, 'मैं छुट्टियों पर हूं और ये सब फिर से हो गया है. अलग होने के बाद से पिछले 6 सालों से मेरा साइबरबुलिंग का मामला चल रहा है और एक पीछा करने वाला भी है.'
मंदाना ने बताया कि 'एक अकाउंट से मेरे प्रोड्यूसर और को-स्टार्स को मैसेज करके मेरे बारे में बताया गया और उनसे पैसे भी मांगे गए. ये सब अभी भी जारी है. मुझे समझ नहीं आता कि कौन मुझसे इतनी नफरत करता है और चाहता है कि मेरे पास काम, पैसा या दोस्त न रहें. मैंने चार साल पहले इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की थी. मैंने किसी को ये पता लगाने के लिए हायर किया कि ये इंसान कौन है, और मुझे बताया गया कि किसी ने एक प्रोफेशनल हैकर को मेरी पोस्ट पर नजर रखने के लिए पैसे दिए हैं, और जो भी मशहूर है, उसे मीनाक्षी के नाम से ईमेल मिलते हैं.'
मंदाना ने आगे कहा, 'मैं अभी इंडिया से निकल चुकी हूं, लेकिन मेरे दोस्तों को अभी भी ईमेल मिल रहे हैं. सच कहूं तो, मुझे जानने वाले लोगों ने ही मुझे ये ईमेल भेजे हैं, ये फर्जी अकाउंट है. भारत की पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाई. कोई बस मेरी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है.' एक्ट्रेस ने इस दौरान कुछ ईमेल के स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर शेयर किए. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें उनके नाम से कोई संदिग्ध ईमेल मिले, तो उस व्यक्ति के झांसे में न आएं.
अपने पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'बहुत हो गया. सालों से, मैं एक अनजान व्यक्ति द्वारा लगातार साइबरबुलिंग, उत्पीड़न और पीछा किए जाने का सामना कर रही हूं, जो मेरी जिंदगी पर कड़ी नजर रखता है और मेरे पोस्ट या कॉन्टैक्ट में रहने वाले लोगों को गलत तरीके के ईमेल भेजता है, यहां तक कि भारत से दुबई आने के बाद भी. मैंने पहले भी कई साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की हैं और अब मैं पब्लिकली से बोल रही हूं और सबूत शेयर कर रही हूं. अगर आपको मेरे बारे में कोई ईमेल मिले, तो कृपया उससे कॉन्टैक्ट न करें, पैसे न भेजें या उसकी मैसेज पर विश्वास न करें. उसे सेव करें, स्क्रीनशॉट लें और मुझे भेजें. ये उत्पीड़न है और मैं अब चुप नहीं रहूंगी.'
इस पूरे मामले के बीच मंदाना अपनी पर्सनल लाइफ के मुश्किल दौर से भी गुजर रही हैं. कुछ हफ्ते पहले उन्होंने दुबई में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने किसी करीब को खोने के बाद खुद को दोबारा संभालने और जिंदगी में खुशी तलाशने की बात कही थी. उन्होंने लिखा था, 'दुःख और आभार के बीच, मुझे अपना प्रतिबिंब फिर से मिल गया. दुनिया रातोंरात बदल गई. इसमें जीना सीखने में समय लगता है. कुछ दिन हम विरोध करते हैं. कुछ दिन हम फिर से चीजों का निर्माण करते हैं. दोनों ही महत्वपूर्ण हैं. फिर से खुशी पाने से स्ट्रगल कम नहीं हो जाता. मुस्कान के पीछे दर्द, मेहनत और नए सिरे से शुरुआत करने की कहानी है.'
मंदाना की बातों से साफ है कि वो जिंदगी के इस मुश्किल दौर में पीछे हटने के बजाय अपनी आवाज उठाने का फैसला कर चुकी हैं. अब वो चाहती हैं कि लोग ऐसे फर्जी अकाउंट और ईमेल के झांसे में न आएं और इस कथित ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ उन्हें सपोर्ट करें.