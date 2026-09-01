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मंदाना को डराती हैं उसकी आंखें! 6 साल तक नहीं मिला पीछा करने वाले से छुटकारा, एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द

Mandana Karimi Cyberbullying: 'बिग बॉस 9' फेम एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने इस दौरान बताया कि वो पिछले 6 साल से साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग जैसी परेशानियों का सामना कर रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 01, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:30 PM IST
मंदाना को डराती हैं उसकी आंखें! 6 साल तक नहीं मिला पीछा करने वाले से छुटकारा, एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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