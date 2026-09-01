मंदाना को डराती हैं उसकी आंखें! 6 साल तक नहीं मिला पीछा करने वाले से छुटकारा, एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द

अपने पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'बहुत हो गया. सालों से, मैं एक अनजान व्यक्ति द्वारा लगातार साइबरबुलिंग, उत्पीड़न और पीछा किए जाने का सामना कर रही हूं, जो मेरी जिंदगी पर कड़ी नजर रखता है और मेरे पोस्ट या कॉन्टैक्ट में रहने वाले लोगों को गलत तरीके के ईमेल भेजता है, यहां तक कि भारत से दुबई आने के बाद भी. मैंने पहले भी कई साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की हैं और अब मैं पब्लिकली से बोल रही हूं और सबूत शेयर कर रही हूं. अगर आपको मेरे बारे में कोई ईमेल मिले, तो कृपया उससे कॉन्टैक्ट न करें, पैसे न भेजें या उसकी मैसेज पर विश्वास न करें. उसे सेव करें, स्क्रीनशॉट लें और मुझे भेजें. ये उत्पीड़न है और मैं अब चुप नहीं रहूंगी.'