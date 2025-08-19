कौन हैं मनिका विश्वकर्मा? जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में रचा इतिहास, अब 74वें मिस यूनिवर्स में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व
Advertisement
trendingNow12887076
Hindi Newsबॉलीवुड

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा? जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में रचा इतिहास, अब 74वें मिस यूनिवर्स में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

Manika Vishwakarma: हाल ही में जयपुर में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कॉन्टेस्ट का ताज मनिका विश्वकर्मा ने जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद अब वे 74वें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं. उन्होंने बताया कि उनकी शुरुआत गंगानगर से हुई. चलिए बताते हैं कौन हैं मनिका विश्वकर्मा?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मनिका विश्वकर्मा ने जीसा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज
मनिका विश्वकर्मा ने जीसा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज

Manika Vishwakarma Miss Universe India 2025: हाल ही में राजस्थान की धरती पर ब्यूटी और कॉन्फिडेंस का जबरदस्त संगम देखने को मिला. जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज गंगानगर की बेटी मनिका विश्वकर्मा ने अपने नाम किया. उनके सिर पर ये ताज सजते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. मनिका फिलहाल दिल्ली में मॉडलिंग करती हैं और इसी मंच से उन्होंने अपने करियर को नई दिशा दी है. ये जीत उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान और देश के लिए गर्व का पल है.

मनिका विश्वकर्मा ने इससे पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब भी जीता था. अब वे साल 2025 के आखिर में थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. मंच पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सफर उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस और कड़ी मेहनत ने उन्हें यहां तक पहुंचाया. मनिका ने अपने मेंटर्स और परिवार का धन्यवाद किया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें हौसला दिया.

मनिका विश्वकर्मा ने जीता खिताब  

मनिका ने बताया कि उनका सफर छोटे से शहर गंगानगर से शुरू हुई थी. आगे की तैयारी और पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में रहकर की. उनका मानना है कि कॉन्टेस्ट सिर्फ एक मुकाबला नहीं होती, बल्कि ये इंसान के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को निखारने का मौका देती है. मनिका ने कहा कि इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की चाह ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी. इस कॉन्टेस्ट में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला जूरी का हिस्सा थीं. 

12 साल पुराना वो सुपरहिट रोमांटिक गाना, जिसने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड, लवर्स का है फेवरेट, अब तक बटोर चुका 327,000,000 व्यूज

उर्वशी रौतेला ने भी जाहिर की खुशी

उन्होंने मनिका की जीत पर कहा कि मुकाबला बहुत मुश्किल था, लेकिन सही विजेता आखिरकार सामने आ ही गईं. ये पल उर्वशी के लिए भी खास रहा क्योंकि ये उनकी 10वीं एनिवर्सरी थी. वहीं, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता रिया सिंघा ने भी मनिका को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 50 कंटेस्टेंट्स के बीच मनिका का परफर्मेंस सबसे बेहतरीन रहा और वे भारत को दुनिया में गौरवान्वित करेंगी.

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा?

मनिका दिल्ली में रहकर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रही हैं और ये उनका आखिरी साल है. पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग और पेजेंट्स की तैयारी को बैलेंस किया. क्लासिकल डांस और आर्ट में उनका काफी इंटरेस्ट है, जिसकी झलक अक्सर उनके परफॉर्मेंस में भी दिखाई देती है. अपनी पढ़ाई और शौक के बीच उन्होंने कभी भी बैलेंस खोने नहीं दिया और हर मंच पर अपने कॉन्फिडेंस और मुस्कान से दर्शकों का दिल जीत लिया.

अब वे थाईलैंड में करेंगी भारत का नाम रोशन

मनिका की ये जीत सिर्फ ब्यूटी का रिजल्ट नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, लगन और कॉन्फिडेंस की कहानी है. उन्होंने कई छोटे-बड़े ब्यूटी पेजेंट्स और मॉडलिंग शो में हिस्सा लिया और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई. हर शो में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास से जूरी और दर्शकों को इंप्रेस किया. आखिरकार यही गुण उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज दिलाने में सफल रहे. अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि वे थाईलैंड में भी भारत का नाम रोशन करेंगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Manika Vishwakarma

Trending news

एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
;