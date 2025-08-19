कौन हैं मनिका विश्वकर्मा? जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में रचा इतिहास, अब 74वें मिस यूनिवर्स में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

Manika Vishwakarma Miss Universe India 2025: हाल ही में राजस्थान की धरती पर ब्यूटी और कॉन्फिडेंस का जबरदस्त संगम देखने को मिला. जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज गंगानगर की बेटी मनिका विश्वकर्मा ने अपने नाम किया. उनके सिर पर ये ताज सजते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. मनिका फिलहाल दिल्ली में मॉडलिंग करती हैं और इसी मंच से उन्होंने अपने करियर को नई दिशा दी है. ये जीत उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान और देश के लिए गर्व का पल है.

मनिका विश्वकर्मा ने इससे पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब भी जीता था. अब वे साल 2025 के आखिर में थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. मंच पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सफर उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस और कड़ी मेहनत ने उन्हें यहां तक पहुंचाया. मनिका ने अपने मेंटर्स और परिवार का धन्यवाद किया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें हौसला दिया.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Manika Vishwakarma gets crowned as Miss Universe India 2025. She will represent India at the 74th Miss Universe pageant in Thailand later this year. pic.twitter.com/8EqmzFP2Of — ANI (@ANI) August 18, 2025

मनिका विश्वकर्मा ने जीता खिताब

मनिका ने बताया कि उनका सफर छोटे से शहर गंगानगर से शुरू हुई थी. आगे की तैयारी और पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में रहकर की. उनका मानना है कि कॉन्टेस्ट सिर्फ एक मुकाबला नहीं होती, बल्कि ये इंसान के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को निखारने का मौका देती है. मनिका ने कहा कि इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की चाह ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी. इस कॉन्टेस्ट में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला जूरी का हिस्सा थीं.

12 साल पुराना वो सुपरहिट रोमांटिक गाना, जिसने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड, लवर्स का है फेवरेट, अब तक बटोर चुका 327,000,000 व्यूज

#WATCH | Jaipur: Miss Universe India, Manika Vishwakarma says, "Rather than struggle, we have a journey of preparation. My journey began in my city, Ganganagar. I came to Delhi and prepared for the pageant. We need to inculcate self-confidence and courage in ourselves. Everyone… https://t.co/J79dPyeANk pic.twitter.com/IyE3MJzgM0 — ANI (@ANI) August 18, 2025

उर्वशी रौतेला ने भी जाहिर की खुशी

उन्होंने मनिका की जीत पर कहा कि मुकाबला बहुत मुश्किल था, लेकिन सही विजेता आखिरकार सामने आ ही गईं. ये पल उर्वशी के लिए भी खास रहा क्योंकि ये उनकी 10वीं एनिवर्सरी थी. वहीं, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता रिया सिंघा ने भी मनिका को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 50 कंटेस्टेंट्स के बीच मनिका का परफर्मेंस सबसे बेहतरीन रहा और वे भारत को दुनिया में गौरवान्वित करेंगी.

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा?

मनिका दिल्ली में रहकर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रही हैं और ये उनका आखिरी साल है. पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग और पेजेंट्स की तैयारी को बैलेंस किया. क्लासिकल डांस और आर्ट में उनका काफी इंटरेस्ट है, जिसकी झलक अक्सर उनके परफॉर्मेंस में भी दिखाई देती है. अपनी पढ़ाई और शौक के बीच उन्होंने कभी भी बैलेंस खोने नहीं दिया और हर मंच पर अपने कॉन्फिडेंस और मुस्कान से दर्शकों का दिल जीत लिया.

अब वे थाईलैंड में करेंगी भारत का नाम रोशन

मनिका की ये जीत सिर्फ ब्यूटी का रिजल्ट नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, लगन और कॉन्फिडेंस की कहानी है. उन्होंने कई छोटे-बड़े ब्यूटी पेजेंट्स और मॉडलिंग शो में हिस्सा लिया और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई. हर शो में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास से जूरी और दर्शकों को इंप्रेस किया. आखिरकार यही गुण उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज दिलाने में सफल रहे. अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि वे थाईलैंड में भी भारत का नाम रोशन करेंगी.