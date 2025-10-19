Advertisement
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में लगा सितारों का मेला, सारा अली खान दिखीं इस अंदाज में, डिजाइनर बोले- ‘इंडियन क्राफ्ट और…’

मनीष मल्होत्रा ​​ने हाल ही में अपने घर पर एक बड़ी दिवाली पार्टी रखी थी, जिसमें बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों ने शिरकत की. वहीं डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने बताया कि कैसे एक्ट्रेस सारा अली खान ने उनकी स्टार-स्टडेड दिवाली पार्टी में इंडियन हैंडमेड आर्ट की सुंदरता को बखूबी कैद किया.

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 19, 2025, 04:25 PM IST
मनीष मल्होत्रा ने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे सारा ने पारंपरिक खुबानी और पीच-टोन वाला लहंगा पहना था और अपनी खूबसूरत पसंद के लिए सबसे अलग दिखीं, जो भारतीय डिजाइन की कलात्मकता और विरासत का जश्न मना रही थी. मनीष ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सारा की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और उनके पहनावे के बारे में जानकारी दी. मनीष मल्होत्रा ने लिखा, सारा अली खान इनाया के खुबानी और पीच-टोन्ड, मल्टी पैनल, ब्रोकेड लहंगे में बेहद सुंदर लग रही हैं, जिसे जरदोजी कढ़ाई से बुना गया है. अपने ज्वैलरी ब्रांड को टैग करते हुए लिखा के साथ एक्सेसराइज़्ड, हेरिटेज सिल्हूट, एक नाजुक कढ़ाई वाले दुपट्टे के साथ, #MMDiwali पर भारतीय शिल्प कौशल की भव्यता को दर्शाता है. #MMDiwaliParty.’ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

सितारों का लगा जमावड़ा
मनीष मल्होत्रा की इस दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों ने शिरकत की. मेहमानों की सूची में करीना कपूर खान, बॉबी देओल, प्रीति जिंटा, तारा सुतारिया, वीर पहारिया, आयुष्मान खुराना, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, कृति सनोन, वाणी कपूर, काजोल, रेखा, अर्जुन कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई नाम शामिल थे. कई मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर मनीष मल्होत्रा की इतनी शानदार और यादगार दिवाली पार्टी की तारीफ की. हाल ही में, फिल्म निर्माता करण जौहर ने मनीष के भव्य दिवाली समारोह की तारीफ करते हुए इसे गर्मजोशी, ग्लैमर और प्यार का एक बेहतरीन मिश्रण बताया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

 

करण जौहर ने की तारीफ
इवेंट से अपनी शानदार तस्वीरें शेयर करते हुए, करण ने बताया कि मनीष की दिवाली पार्टी ने वाकई त्योहारों के मौसम की शानदार शुरुआत की. उन्होंने लिखा, ‘ मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी दिवाली के जश्न की शुरुआत करती है... कल रात उनकी पार्टी गर्मजोशी, ग्लैमर और प्यार का एक खूबसूरत मिश्रण थी... मनीष जानते हैं कि पार्टी कैसे की जाती है!!!!

 

 

 

