फैशन डिजाइनर Manish Malhotra की फिल्म Gustaakh Ishq जल्द ही थिएटर में देगी दस्तक, मेन लीड में दिखेंगी ये एक्ट्रेस

पॉपुलर फैशन डिजाइनर Manish Malhotra कई सालों से फैशन इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं उनके डिजाइन बॉलीवुड की एक्ट्रेस समेत कई अन्य सेलिब्रिटी पहने हुए नजर आते हैं. वहीं ज्यादातर फिल्मों में उनके डिजाइन को लॉन्च किया जाता है, आम लड़कियों के लिए मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना किसी सपने से कम नहीं है. लेकिन फैशन के दुनिया के बादशाह बनने के बाद अब वो फिल्मों में डायरेक्टर के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं Manish Malhotra फिल्म 'गुस्ताख इश्क' से डेब्यू कर रहे हैं.

फिल्म का प्लॉट

Manish Malhotra की फिल्म 'गुस्ताख इश्क- कुछ पहले जैसा' एक रोमांटिक मूवी है जिसमें ओल्ड स्कूल रोमांस को दिखाया जाएगा. वहीं इस फिल्म में आपको पुरानी दिल्ली से लेकर पंजाब की बड़ी-बड़ी कोठियां देखने को मिलेगी. इस क्लासिक स्टोरी की अनाउंसमेंट डिजाइनर ने काफी समय पहले कर दी थी और फिल्म इस समय प्रोडक्शन के 5th स्टेज पर है. लेकिन Manish Malhotra ने इस फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी है जिसके अनुसार फिल्म 'गुस्ताख इश्क- कुछ पहले जैसा' थिएटर में 21 नवंबर को रिलीज होगी.

फिल्म की कास्ट

वहीं बात करें फिल्म की कास्ट की तो इस फिल्म में ब्यूटीफुल फातिमा सना शेख के साथ एक्टर विजय वर्मा रोमांस करते दिखाई देंगे. Manish Malhotra ने फिल्म में दमदार कास्ट को सिलेक्ट करते हुए नसीरुद्दीन शाह को भी शामिल किया है. 'गुस्ताख इश्क- कुछ पहले जैसा' को विभु पुरी ने डायरेक्ट किया है.