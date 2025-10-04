Advertisement
trendingNow12948082
Hindi Newsबॉलीवुड

'आप इस धूप में….’ अपनी सादगी से Vijay Verma और Fatima Sana Sheikh जीत लेंगे फैंस का दिल, इस नए गानें में दिखेगी रोमांटिक जोड़ी

Gustaakh Ishq: डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की फिल्म ‘गुस्ताख़ इश्क’ का नया गाना जल्दा ही आउट होने वाला है, इस गाने की एक झलक ने फैंस को दीवाना बना दिया है. 

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आप इस धूप में….’ अपनी सादगी से Vijay Verma और Fatima Sana Sheikh जीत लेंगे फैंस का दिल, इस नए गानें में दिखेगी रोमांटिक जोड़ी

बॉलीवुड का एक और फ्रेश पेयर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है, आज हम बात कर रहे हैं एक्टर विजय वर्मा और एक्ट्रेस फातिमा सना शेख की. इंडस्ट्री के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डायरेक्शन डेब्यू फिल्म गुस्ताख इश्क के नए गाने 'आप इस धूप में' की पहली झलक मेकर्स द्वारा रीवील कर दी गई है.फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने की झलक शेयर की है, जिसमें टीम ने लिखा, "छोड़ो ये शहर पुराना, चलो चलते हैं. धूप के गांव...'आप इस धूप में'. जल्द ही रिलीज होने वाला है."

‘आप इस धूप में’
इस फिल्म का तीसरा साउंडट्रैक 'आप इस धूप में' का पहला टीजर आज इंस्टाग्राम पर रिलीज हो गया है, जिसने फैंस के उत्साह को बढ़ा दिया है. इस गाने की एक झलक को रीवील करते हुए मेकर्स ने सॉन्ग की रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. फिल्म का पहला हिट ट्रैक 'उल जलूल इश्क' रिलीज होते ही काफी पसंद किया गया था. वहीं बात करें इस गाने की तो, गाने के टीजर में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा एक सादगी भरी, लेकिन गहरी केमिस्ट्री दिखाते नजर आ रहे हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

'गुस्ताख इश्क'
फिल्म 'गुस्ताख इश्क' फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का प्रोडक्शन डेब्यू है, जो स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है. डायरेक्टर विभु पुरी की इस कहानी में प्रेम, इच्छा और अनकही भावनाओं का सुंदर चित्रण है. फातिमा, जो 'दंगल' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय क्षमता साबित कर चुकी हैं, वह इस फिल्म में एक प्रेमिका के किरदार में नजर आएंगी. तो वहीं, विजय भी एक आशिक के रूप में नजर आएंगे.नसीरुद्दीन शाह भी फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं, जो युवा जोड़ी के प्रेम को एक गहराई देते हैं.फिल्म गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है. यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Vijay Vermafatima shana sheikhfilm gushtakh ishqsong aap iss dhoop meinManish Malhotra

Trending news

जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
;