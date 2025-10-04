'आप इस धूप में….’ अपनी सादगी से Vijay Verma और Fatima Sana Sheikh जीत लेंगे फैंस का दिल, इस नए गानें में दिखेगी रोमांटिक जोड़ी

बॉलीवुड का एक और फ्रेश पेयर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है, आज हम बात कर रहे हैं एक्टर विजय वर्मा और एक्ट्रेस फातिमा सना शेख की. इंडस्ट्री के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डायरेक्शन डेब्यू फिल्म गुस्ताख इश्क के नए गाने 'आप इस धूप में' की पहली झलक मेकर्स द्वारा रीवील कर दी गई है.फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने की झलक शेयर की है, जिसमें टीम ने लिखा, "छोड़ो ये शहर पुराना, चलो चलते हैं. धूप के गांव...'आप इस धूप में'. जल्द ही रिलीज होने वाला है."

‘आप इस धूप में’

इस फिल्म का तीसरा साउंडट्रैक 'आप इस धूप में' का पहला टीजर आज इंस्टाग्राम पर रिलीज हो गया है, जिसने फैंस के उत्साह को बढ़ा दिया है. इस गाने की एक झलक को रीवील करते हुए मेकर्स ने सॉन्ग की रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. फिल्म का पहला हिट ट्रैक 'उल जलूल इश्क' रिलीज होते ही काफी पसंद किया गया था. वहीं बात करें इस गाने की तो, गाने के टीजर में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा एक सादगी भरी, लेकिन गहरी केमिस्ट्री दिखाते नजर आ रहे हैं.

'गुस्ताख इश्क'

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का प्रोडक्शन डेब्यू है, जो स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है. डायरेक्टर विभु पुरी की इस कहानी में प्रेम, इच्छा और अनकही भावनाओं का सुंदर चित्रण है. फातिमा, जो 'दंगल' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय क्षमता साबित कर चुकी हैं, वह इस फिल्म में एक प्रेमिका के किरदार में नजर आएंगी. तो वहीं, विजय भी एक आशिक के रूप में नजर आएंगे.नसीरुद्दीन शाह भी फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं, जो युवा जोड़ी के प्रेम को एक गहराई देते हैं.फिल्म गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है. यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है.