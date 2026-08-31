'हम ऐसे देश की पहचान नहीं चाहते...' नेपाल बाढ़ पर मनीषा कोइराला का छलका दर्द, पड़ोसी देशों से बोलीं- 'मिलकर आगे आएं'

Manisha Koirala on Nepal Floods: नेपाल इस वक्त सिर्फ बाढ़ से नहीं, बल्कि एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी से गुजर रहा है. सैकड़ों मौतों और हजारों लोगों के लापता होने के बीच एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की आवाज पड़ोसी देशों तक पहुंची है. 30 अगस्त, 2026 को सद्गुरु के नेतृत्व में आयोजित 'नेपाल के साथ एकजुटता' कार्यक्रम में उन्होंने भारत, चीन और नेपाल से साथ मिलकर संकट का सामना करने की अपील की है. मनीषा ने इंटरनेशनल कम्यूनिटी से नेपाल के लिए लगातार सपोर्ट बनाए रखने की गुहार लगाई है. उनका मैसेज सिर्फ राहत और बचाव तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि नेचुरल डिजास्टर नेपाल के टूरिज्म और उसकी पहचान को ठहरने नहीं देनी चाहिए.
नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने जब सैकड़ों जिंदगियों की जान ले ली और हजारों लोग लापता हो गए. एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने इस त्रासदी को केवल एक देश की समस्या मानने से इनकार किया. उन्होंने ग्लोबली बढ़ते टेंपरेचर और क्लाइमेट बदलाव से पैदा हो रहे खतरे पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हिमालयी एरिया के देश एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और इसलिए नेचुरल डिजास्टर के खिलाफ भी कम्यूनिटी प्रयास जरूरी हैं.
मनीषा कोइराला ने अपने मैसेज में समस्या के समाधान के लिए सीमाओं से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत बात कही है. उन्होंने कहा, 'हम ग्लोबली बढ़ते टेंपरेचर के गंभीर परिणामों का सामना कर रहे हैं. हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? मैं अनुरोध करती हूं कि हम, इंसान होने के नाते, अपने महान पड़ोसी देशों, चीन, भारत, नेपाल से अपील करती हूं कि हम सब मिलकर इस समस्या का हाल निकालें और एक बड़ी कम्यूनिटी के रूप में कुछ करें. हम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं. और इस तरह की स्थिति से बचने का प्रयास करें.'
#WATCH | Nepal flash floods | Kathmandu: Speaking at the special solidarity event 'In Solidarity with Nepal', led by spiritual leader Sadhguru, Actress Manisha Koirala says, "...We are facing the brunt of global warming. What should be our next step? I request that we, as human… pic.twitter.com/QKU8unlHeN
— ANI (@ANI) August 30, 2026
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं आशा और प्रार्थना करती हूं कि इस मुश्किल समय को समझने की कोशिश किए बिना, हम बेहतर इंसान बनें. हम दूसरों की मदद उसी तरह करें जैसे हम अपनों की मदद करते हैं.' उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से आगे आने की भी अपील की.
मनीषा की अपील केवल राहत और बचाव तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल कम्यूनिटी से नेपाल के साथ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने की गुहार लगाई. एक्ट्रेस ने कहा कि किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण पूरे देश की पहचान केवल इस आपदा से नहीं होनी चाहिए. टूरिज्म को नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम बताया.
उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, मैं सभी इंटरनेशनल कम्यूनिटी से निवेदन करना चाहती हूं… मैं प्रार्थना करती हूं कि आपका प्रेम और समर्थन जारी रहे. एक राष्ट के रूप में, हमें अपने देश में लोगों के आने की आवश्यकता है. हम नहीं चाहते कि हमें 'ओह, ये देश आपदाओं से भरा है' के रूप में जाना जाए. हमें आप सभी की यात्रा की जरूरत है. हां, तिब्बत और नेपाल सीमा पर आपदा आई है. लेकिन टूरिज्म एक लाइफ लाइन है'.
काठमांडू में जन्मी मनीषा कोइराला का नेपाल से इमोशनली और पर्सनवी जुड़ाव इस अपील में साफ नजर आया है. उनकी आवाज ऐसे वक्त में उठी, जब 26 अगस्त, 2026 को आई बाढ़ के बाद हालात लगातार गंभीर होते गए. रविवार तक मरने वालों की संख्या 781 पहुंच गई थी और 2,500 से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई. 30 अगस्त, 2026 को खोज और बचाव अभियान को पांचवें दिन हो चुके.
नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हिमनद के ढहने से आई तेज बाढ़ अपने साथ पानी, कीचड़ और मलबे का सैलाब लेकर नीचे उतरी, जिससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई हिस्से पर बुरा असर पड़ा है. गांव-कस्बे तबाह हुए और पनबिजली प्लानिंग (Hydroelectric Power Project) को भी भारी नुकसान पहुंचा. ऐसे मुश्किल दौर में मनीषा का मैसेज साफ था कि नेपाल को राहत के साथ-साथ भरोसे, साथ और लगातार सपोर्ट की भी जरूरत है.