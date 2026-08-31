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'हम ऐसे देश की पहचान नहीं चाहते...' नेपाल बाढ़ पर मनीषा कोइराला का छलका दर्द, पड़ोसी देशों से बोलीं- 'मिलकर आगे आएं'

Manisha Koirala on Nepal Floods: नेपाल में घातक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस नेचुरल डिजास्टर के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भारत, चीन और नेपाल से एकजुट होकर हालात से निपटने की अपील की है. उन्होंने चिंता जताई कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे गंभीर असर हिमालयी एरिया झेल रहा है, जिससे खतरा लगातार बढ़ रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 31, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:19 AM IST
'हम ऐसे देश की पहचान नहीं चाहते...' नेपाल बाढ़ पर मनीषा कोइराला का छलका दर्द, पड़ोसी देशों से बोलीं- 'मिलकर आगे आएं'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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