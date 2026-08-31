'हम ऐसे देश की पहचान नहीं चाहते...' नेपाल बाढ़ पर मनीषा कोइराला का छलका दर्द, पड़ोसी देशों से बोलीं- 'मिलकर आगे आएं'

Manisha Koirala on Nepal Floods: नेपाल इस वक्त सिर्फ बाढ़ से नहीं, बल्कि एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी से गुजर रहा है. सैकड़ों मौतों और हजारों लोगों के लापता होने के बीच एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की आवाज पड़ोसी देशों तक पहुंची है. 30 अगस्त, 2026 को सद्गुरु के नेतृत्व में आयोजित 'नेपाल के साथ एकजुटता' कार्यक्रम में उन्होंने भारत, चीन और नेपाल से साथ मिलकर संकट का सामना करने की अपील की है. मनीषा ने इंटरनेशनल कम्यूनिटी से नेपाल के लिए लगातार सपोर्ट बनाए रखने की गुहार लगाई है. उनका मैसेज सिर्फ राहत और बचाव तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि नेचुरल डिजास्टर नेपाल के टूरिज्म और उसकी पहचान को ठहरने नहीं देनी चाहिए.