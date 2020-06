भारत-नेपाल विवाद पर ऐसा TWEET कर बुरी फंसीं Manisha Koirala, लोगों ने लगाई क्लास

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) ने भारत और नेपाल के बीच चल रहे विवाद पर कुछ ट्वीट्स करते हुए अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी हैं. मनीषी ने नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे का सपोर्ट किया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग मनीषा को मजकर ट्रोल कर रहे हैं. बता दें, मनीषा का जन्म नेपाल के काठमांडू में हुआ था और ऐसे में नेपाल के सपोर्ट में ट्वीट करना मनीषा के लिए भारी पड़ गया.

Territorial sovereignty + political sovereignty + economical sovereignty = sovereign state !! Let’s mull over this !! Gm — Manisha Koirala (@mkoirala) June 22, 2020

दरअसल, मनीषा ने ट्वीट करते हुए नेपाली संसद में पास हुए नक्शे पर खुशी जताई. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'क्षेत्रीय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और आर्थिक संप्रभुता एक संप्रभु राज्य के बराबर होती है. आइए इस पर विचार करें.' इस ट्वीट के बाद से ही लोगों ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया. एक यूजर ने तो मनीषा को ट्रीटमेंट करवाने की सलाह दे डाली, जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नेपाल बहुत जल्द चीन की कॉलोनी बनने जा रहा है.'

Sorry but mam U need metal treatment 1st .. — Killvish (@Aksshay_) June 22, 2020

you surely mean #nepal right ? — Sameer M Dixit, (@smadixit) June 22, 2020

इसके बाद एक यूजर ने मनीषा कोइराला ने पूछा 'क्या वह नेपाल के हालात को लेकर टिप्पणी कर रही हैं?' इसके जवाब में उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं बस सोच रही थी कि आज नेपाल कहां खड़ा है और भविष्य में इन मोर्चों पर किस दिशा में आगे बढ़ेगा. हमें अतीत का पता है. ये नहीं कह रही हूं कि ये अच्छा है या बुरा. बस ऐसे ही ख्याल आया.'

I was simply mulling over where Nepal stands today n where it’s heading in future, on these fronts..we kinda know the past .. not saying it’s either good or bad.. just mulling.. — Manisha Koirala (@mkoirala) June 22, 2020

Nepal very soon will be China's Colony...Chinese Language are made mandatory to teach in schools...Nepal's current government will drag Nepal to Dark Ages.. — Jerico Nomad (@DevdasJerico) June 22, 2020

A heartfelt request please let’s not be aggressive and disrespectful..we are in this situation together..our respective Gov’s will resolve the issue. In the meantime we can be civil I remain hopeful — Manisha Koirala (@mkoirala) June 22, 2020

वहीं, खुद को सोशल मीडिया पर ट्रोल होता देख मनीषा ने एक और ट्वीट करते हुए सभी से कहा, 'मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप इतना उत्तेजित और असम्मानीय मत बनिए. हम लोग इन परिस्थितियों में एक साथ हैं. हमारी सरकारें इस मामले को सुलझा लेंगी. इस दौरान हमें सभ्य बने रहने की जरूरत है. मैं अब भी उम्मीद करती हूं.'

