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पेट डॉग माइकी की बेरहमी से हुई हत्या! एक्ट्रेस का रो-रोकर हो रहा बुरा हाल, VIDEO में बयां किया सोसाइटी का खौफनाक सच

Manjari Fadnnis: ‘जाने तू... या जाने ना’ फिल्म की एक्ट्रेस मंजरी फड़नीस के प्यारे डॉगी ‘माइकी’ को उनकी ही सोसाइटी के कुछ लोगों ने बेरहमी से मार डाला. इस दर्दनाक घटना को बताते हुए मंजरी सोशल मीडिया पर फूट-फूटकर रो पड़ीं. दिल दहला देने वाली इस खबर को पूरा जरूर पढ़ें.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 09, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:58 AM IST
पेट डॉग माइकी की बेरहमी से हुई हत्या! एक्ट्रेस का रो-रोकर हो रहा बुरा हाल, VIDEO में बयां किया सोसाइटी का खौफनाक सच
Image Credit: Manjari Fadnnis Breaks Down

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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