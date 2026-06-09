/पेट डॉग माइकी की बेरहमी से हुई हत्या! एक्ट्रेस का रो-रोकर हो रहा बुरा हाल, VIDEO में बयां किया सोसाइटी का खौफनाक सच

Manjari Fadnnis Breaks Down: बॉलीवुड फिल्म ‘जाने तू... या जाने ना’ एक्ट्रेस मंजरी फड़नीस इस समय गहरे सदमे में हैं. उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहने वाले एक बेजुबान कुत्ते ‘माइकी’ की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई है. इस खौफनाक घटना के बाद मंजरी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहीं और रोते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं. उन्होंने इस घिनौने काम को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
मंजरी फड़नीस ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उनका रो-रोकर बुरा हाल है. वायरल वीडियो में उन्होंने रोते हुए बताया कि ‘माइकी’ नाम का ये डॉग साल 2019 से उनकी सोसाइटी का हिस्सा था, जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया था. वो बहुत ही सीधा और प्यारा कुत्ता था. कुछ दिनों पहले वो अचानक गायब हो गया, जिससे सोसाइटी के कुछ लोग परेशान हो गए. सबने मिलकर उसे ढूंढने के लिए खूब पोस्टर लगाए और तलाश शुरू की. आखिरकार, सोसाइटी के ही एक शख्स ने इस बात को कबूल किया कि माइकी के साथ क्या हुआ.
मंजरी फड़नीस ने इस घटना की पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि एक चश्मदीद के मुताबिक, माइकी बेसमेंट में शांति से सो रहा था. उसी दौरान कुछ लोग वहां आए और अचानक उसके सिर पर जोर से वार कर दिया. इस हमले से वो बुरी तरह डर गया. इसके बाद वे क्रूर लोग उसे घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गए और उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके मुंह से खून बहने लगा. जब माइकी अधमरा हो गया, तो उन जालिमों ने उसे एक बोरी में बंद किया और ले जाकर सोसाइटी के पीछे बनी खाड़ी में फेंक दिया. इस हादसे ने सबको दहला दिया.
इस पूरी घटना से मंजरी इतनी टूट चुकी हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका पालतू कुत्ता माइकी अब इस दुनिया में है भी या नहीं. वे और उनका परिवार अभी भी खाड़ी के पास माइकी के शव को ढूंढने में जुटे हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपना दर्द बयां करते हुए साफ लिखा, ‘हमारे माइकी का बेरहमी से मर्डर हुआ है और हम इसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे’. उन्होंने सरकार से मांग की है कि देश में पशु क्रूरता के खिलाफ इतने सख्त और कड़े कानून बनने चाहिए कि कोई भी बेजुबान जानवर को हाथ लगाने से पहले हजार बार डरे.
मंजरी फड़नीस के इस पोस्ट को देखकर टीवी और बॉलीवुड के कई कलाकारों ने अपना गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया है. एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है मंजरी. तुम्हें इस हालत में देखना मुझे बेबस कर रहा है. मुझे भारत के डॉग्स से जुड़े कानूनों से नफरत है, काश कुछ बदल पाता’. वहीं, दूसरी तरफ सना सईद ने दिल टूटने वाला इमोजी बनाकर अपना दर्द बयां किया. इसके साथ ही फिल्म मेकर अनंत महादेवन ने इस पूरी घटना को एक बर्बर समाज की बेहद घटिया करतूत बताया है.
बता दें, मंजरी फड़नीस ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं. बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली और मलयालम सिनेमा में भी अपनी खास पहचान बनाई है. उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में शानदार काम किया है. हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी साल 2008 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जाने तू... या जाने ना’ से मिली. इस फिल्म में उन्होंने इमरान खान की गर्लफ्रेंड ‘मेघना’ का रोल निभाया था. जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद मंज ‘फालतू’. ‘जोक्कोमोन’. ‘वार्निंग’. ‘ग्रैंड मस्ती’ और ‘किस किसको प्यार करूं’ जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं.