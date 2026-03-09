‘मंजुम्मेल ब्वॉयज’ के फेमस डायरेक्टर को यौन उत्पीड़न केस में मिली अंतरिम बेल, चिदंबरम ने आरोपों से किया इनकार

Director Chidambaram Granted Bail: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अक्सर अपनी बेहतरीन कहानियों के लिए जानी जाती है, लेकिन कई बार यह इंडस्ट्री गलत कारणों से भी सुर्खियां बटोरती है. इसी बीच मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं. फिल्ममेकर चिदंबरम एस पोडुवल को उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के सिलसिले में एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है.

चिदंबरम एक मलयालम फिल्ममेकर हैं, जो फेमस फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' बनाने के लिए जाने जाते हैं. सेशंस जज केके बालाकृष्णन ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद चिदंबरम का जमानत आदेश जारी किया. एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता के आरोपों के आधार पर एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

डायरेक्टर पर सेक्शुअल असॉल्ट का आरोप

साउथ पुलिस ने एक महिला की शिकायत के बाद रविवार को चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया. कहा जा रहा है कि यह घटना साल 2022 में हुई थी. शिकायत करने वाली महिला ने कहा कि फिल्ममेकर ने उसके अपार्टमेंट में बिना इजाजत घुसकर उसके साथ सेक्शुअली बुरा बर्ताव किया. चिदंबरम के खिलाफ आरोपों में सेक्शन 354 किसी महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल, सेक्शन 354A(1)(i)- फिजिकल कॉन्टैक्ट से जुड़ा सेक्शुअल हैरेसमेंट और सेक्शन 509- किसी महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द, इशारा या काम करना शामिल है.

डायरेक्टर ने आरोपों से इनकार किया

अपनी एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन में चिदंबरम ने आरोपों से इनकार किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बचाव पक्ष ने कहा कि महिला के साथ उनकी बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी और एक फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़ी थी. उनकी लीगल टीम ने यह भी तर्क दिया कि शिकायत कथित घटना के लगभग चार साल बाद फाइल की गई थी और आरोपों के समय पर सवाल उठाया. बचाव पक्ष ने कहा कि यह केस डायरेक्टर की रेप्युटेशन को खराब करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी.

इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर द्वारा जमा की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत करने वाला इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था. इस बात को ध्यान में रखते हुए, सेशंस कोर्ट ने चिदंबरम को एंटीसिपेटरी बेल देने का फैसला किया. मामले की जांच अभी चल रही है.