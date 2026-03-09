Advertisement
trendingNow13135224
Hindi Newsबॉलीवुड‘मंजुम्मेल ब्वॉयज’ के फेमस डायरेक्टर को यौन उत्पीड़न केस में मिली अंतरिम बेल, चिदंबरम ने आरोपों से किया इनकार

‘मंजुम्मेल ब्वॉयज’ के फेमस डायरेक्टर को यौन उत्पीड़न केस में मिली अंतरिम बेल, चिदंबरम ने आरोपों से किया इनकार

Director Chidambaram Granted Bail: मलयालम फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' के डायरेक्टर चिदंबरम एस. पोडुवल इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. डायरेक्टर को यौन उत्पीड़न के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 09, 2026, 09:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘मंजुम्मेल ब्वॉयज’ के फेमस डायरेक्टर को यौन उत्पीड़न केस में मिली अंतरिम बेल, चिदंबरम ने आरोपों से किया इनकार

Director Chidambaram Granted Bail: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अक्सर अपनी बेहतरीन कहानियों के लिए जानी जाती है, लेकिन कई बार यह इंडस्ट्री गलत कारणों से भी सुर्खियां बटोरती है. इसी बीच मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं. फिल्ममेकर चिदंबरम एस पोडुवल को उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के सिलसिले में एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है.

चिदंबरम एक मलयालम फिल्ममेकर हैं, जो फेमस फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' बनाने के लिए जाने जाते हैं. सेशंस जज केके बालाकृष्णन ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद चिदंबरम का जमानत आदेश जारी किया. एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता के आरोपों के आधार पर एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

डायरेक्टर पर सेक्शुअल असॉल्ट का आरोप

साउथ पुलिस ने एक महिला की शिकायत के बाद रविवार को चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया. कहा जा रहा है कि यह घटना साल 2022 में हुई थी. शिकायत करने वाली महिला ने कहा कि फिल्ममेकर ने उसके अपार्टमेंट में बिना इजाजत घुसकर उसके साथ सेक्शुअली बुरा बर्ताव किया. चिदंबरम के खिलाफ आरोपों में सेक्शन 354 किसी महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल, सेक्शन 354A(1)(i)- फिजिकल कॉन्टैक्ट से जुड़ा सेक्शुअल हैरेसमेंट और सेक्शन 509- किसी महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द, इशारा या काम करना शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

जब पड़ोसियों के लिए मुसीबत बन गए ये बॉलीवुड सितारे, किसी की पार्टी तो किसी का हंगामा... नंबर 4 की हरकत सुनकर रह जाएंगे हैरान

डायरेक्टर ने आरोपों से इनकार किया

अपनी एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन में चिदंबरम ने आरोपों से इनकार किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बचाव पक्ष ने कहा कि महिला के साथ उनकी बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी और एक फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़ी थी. उनकी लीगल टीम ने यह भी तर्क दिया कि शिकायत कथित घटना के लगभग चार साल बाद फाइल की गई थी और आरोपों के समय पर सवाल उठाया. बचाव पक्ष ने कहा कि यह केस डायरेक्टर की रेप्युटेशन को खराब करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी.

इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर द्वारा जमा की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत करने वाला इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था. इस बात को ध्यान में रखते हुए, सेशंस कोर्ट ने चिदंबरम को एंटीसिपेटरी बेल देने का फैसला किया. मामले की जांच अभी चल रही है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Chidambaram S Poduval

Trending news

जंग के बीच तेल संकट ने भारत में दी दस्तक! बेंगलुरु में कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच तेल संकट ने भारत में दी दस्तक! बेंगलुरु में कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान