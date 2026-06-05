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Hindi Newsबॉलीवुडमॉल और मल्टीप्लेक्स नहीं थे तब... मनोज बाजपेयी ने Gen Z को दी फिल्म गवर्नर देखने की सलाह!

'मॉल और मल्टीप्लेक्स नहीं थे तब...' मनोज बाजपेयी ने Gen Z को दी फिल्म 'गवर्नर' देखने की सलाह!

आज के दौर की जनरेशन के लिए मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्मार्टफोन और ऑनलाइन दुनिया आम बात है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब भारत की पहचान कुछ और ही थी. न बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, न हर जगह मनोरंजन के आधुनिक साधन. अब इस बीते हुए भारत की झलक दिखाने का दावा अभिनेता मनोज बाजपेयी कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनकी फिल्म 'गवर्नर' सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की यादों और हकीकत की कहानी है, जिसे आज की पीढ़ी ने करीब से नहीं देखा.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jun 05, 2026, 06:23 AM IST
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'मॉल और मल्टीप्लेक्स नहीं थे तब...' मनोज बाजपेयी ने Gen Z को दी फिल्म 'गवर्नर' देखने की सलाह!

बॉलीवुड के दमदार अभिनेता मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गवर्नर' को लेकर चर्चा में हैं. कुछ दिन पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसकी कहानी ने दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ा दी है. दो साल बाद मनोज बाजपेयी की लीड रोल वाली फिल्म थिएटर्स में पहुंच रही है. 'गवर्नर' की कहानी भारत के पूर्व गवर्नर एस. वेंकटरमणन पर आधारित है, जिन्होंने साल 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स संकट से उबरने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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