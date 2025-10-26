मनोज बाजपेयी की वो हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म, जिसने जीते दो नेशनल अवार्ड, 22 साल पहले हुई थी रिलीज, एक्टर ने किरदार को याद कहा- ‘मेरे सफर में…’

22 Years Of Pinjar: वर्सेटाइल एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किरदार में जान फूंक देते हैं. वहीं साल 2003 उन्होंने फिल्म ‘पिंजर’ में कमाल कर दिया था और वहीं हाल ही इस फिल्म ने 22 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर मनोज बाजपेयी ने अपने किरदार ‘राशिद’ को याद कर एक पोस्ट शेयर किया है.
22 Years Of Pinjar: ‘सत्या’ एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने पूरे करियर में कई फिल्में और अनेकों यादगार किरदार निभाए, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े पर्दे पर देखना पसंद करेंगे. मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन मंझे हुए कलाकारों में गिना जाता है, जो अपनी मौजूदगी से ही फिल्म और किरदार में जान फूंक दिया करते हैं. वहीं साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘पिंजर’ में उन्होंने अपने किरदार ‘राशिद’ से सबको चौंका दिया था. इस किरदार को उन्होंने इतने बखूबी से निभाया की वो आज आइकॉनिक कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है. फिल्म ‘पिंजर’ के 22 साल पूरे होने पर एक्टर ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है और इस फिल्म को एक ‘हिस्टोरिकल ड्रामा’ कहा है.
फिल्म ‘पिंजर’ को सफर अहम हिस्सा बताया
डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा बनाई गई इस फिल्म के कुछ स्टिल को मनोज बाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की हैं जिसमें उन्होंने लिखा, ‘दो दशक और दो साल पहले, ‘पिंजर’ रिलीज हुई. मेरे सफर में इस फिल्म की हमेशा एक खास जगह रही है. ये फिल्म किसी भी मुख्यधारा के पुरस्कार के लिए कभी सफल नहीं रही मगर फिर भी फिल्म ने दो नेशनल फिल्म अवार्ड और मेरा दूसरा नेशनल अवार्ड जीता.’
‘फिल्म को मिलने वाले प्यार के लिए आभारी हूं’
एक्टर ने आगे लिखा, ‘लेजेंडरी अमृता प्रीतम की किताब पर आधारित इस फिल्म में एकता, समग्रता और विभाजन की मानवीय कीमत के बारे में है. इसे अभी तक मिलने वाला प्यार बहुत मायने रखता है. इस शानदार टीम, को-एक्टर्स और इस सफर को इतना यादगार बनाने वाले सभी लोगों का आभारी हूं. #22yearsofpinjar’ मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म ‘पिंजर’ में उनके साथ उर्मिला मातोंडकर, संजय सूरी, संदली सिन्हा, प्रियांशु चटर्जी, कुलभूषण खरबंदा, ईशा कोप्पिकर और फरीदा जलाल जैसे मंझे हुए कलाकारों ने भूमिका निभाई थी. ये फिल्म 22 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
