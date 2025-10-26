Advertisement
trendingNow12975983
Hindi Newsबॉलीवुड

मनोज बाजपेयी की वो हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म, जिसने जीते दो नेशनल अवार्ड, 22 साल पहले हुई थी रिलीज, एक्टर ने किरदार को याद कहा- ‘मेरे सफर में…’

22 Years Of Pinjar: वर्सेटाइल एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किरदार में जान फूंक देते हैं. वहीं साल 2003 उन्होंने फिल्म ‘पिंजर’ में कमाल कर दिया था और वहीं हाल ही इस फिल्म ने 22 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर मनोज बाजपेयी ने अपने किरदार ‘राशिद’ को याद कर एक पोस्ट शेयर किया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 26, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मनोज बाजपेयी की वो हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म, जिसने जीते दो नेशनल अवार्ड, 22 साल पहले हुई थी रिलीज, एक्टर ने किरदार को याद कहा- ‘मेरे सफर में…’

22 Years Of Pinjar: ‘सत्या’ एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने पूरे करियर में कई फिल्में और अनेकों यादगार किरदार निभाए, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े पर्दे पर देखना पसंद करेंगे. मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन मंझे हुए कलाकारों में गिना जाता है, जो अपनी मौजूदगी से ही फिल्म और किरदार में जान फूंक दिया करते हैं. वहीं साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘पिंजर’ में उन्होंने अपने किरदार ‘राशिद’ से सबको चौंका दिया था. इस किरदार को उन्होंने इतने बखूबी से निभाया की वो आज आइकॉनिक कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है. फिल्म ‘पिंजर’ के 22 साल पूरे होने पर एक्टर ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है और इस फिल्म को एक ‘हिस्टोरिकल ड्रामा’ कहा है.

 

फिल्म ‘पिंजर’ को सफर अहम हिस्सा बताया
डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा बनाई गई इस फिल्म के कुछ स्टिल को मनोज बाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की हैं जिसमें उन्होंने लिखा, ‘दो दशक और दो साल पहले, ‘पिंजर’ रिलीज हुई. मेरे सफर में इस फिल्म की हमेशा एक खास जगह रही है. ये फिल्म किसी भी मुख्यधारा के पुरस्कार के लिए कभी सफल नहीं रही मगर फिर भी फिल्म ने दो नेशनल फिल्म अवार्ड और मेरा दूसरा नेशनल अवार्ड जीता.’ 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

‘फिल्म को मिलने वाले प्यार के लिए आभारी हूं’
एक्टर ने आगे लिखा, ‘लेजेंडरी अमृता प्रीतम की किताब पर आधारित इस फिल्म में एकता, समग्रता और विभाजन की मानवीय कीमत के बारे में है. इसे अभी तक मिलने वाला प्यार बहुत मायने रखता है. इस शानदार टीम, को-एक्टर्स और इस सफर को इतना यादगार बनाने वाले सभी लोगों का आभारी हूं. #22yearsofpinjar’ मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म ‘पिंजर’ में उनके साथ उर्मिला मातोंडकर, संजय सूरी, संदली सिन्हा, प्रियांशु चटर्जी, कुलभूषण खरबंदा, ईशा कोप्पिकर और फरीदा जलाल जैसे मंझे हुए कलाकारों ने भूमिका निभाई थी. ये फिल्म 22 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

film pinjarManoj Bajpayee22 years of film pinjar

Trending news

रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?