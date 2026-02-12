'घूसखोर पंडत' की रिलीज पर लटकी तलवार,फिल्ममेकर को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार

Advertisement
Manoj Bajpayee की मचअवेटेड फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म को लेकर अब फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई है. ये मामला लगातार बढ़ते जा रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:23 PM IST
Ghooskhor Pandat Film Controversy: मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर नीरज पांडे को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी संप्रदाय की भावनाओं को इस तरह से आहत नहीं कर सकते हैं. इसके साथ की कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को क्यों बदनाम कर रहे हैं.

नहीं रिलीज होने देंगे फिल्म

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक आप हमें बदला हुआ टाइटल नहीं बताते, हम आपको फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे. SC ने फिल्ममेकर नीरज पांडे से आगे कहा कि फिल्म का टाइटल नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की मूवी 'घूसखोर पंडत' की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र, सीबीएफसी और नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है. 

3 फरवरी से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, नेटफ्लिक्स ने 3 फरवरी को कई सारी मूवीज और सीरीज के टीजर रिलीज किए थे. जिसमें से एक मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत भी थी. इस फिल्म का जैसे ही टीजर रिलीज हुआ तो ये मिनटों में वायरल हुआ. इसक फिल्म का विरोध इतना ज्यादा शुरू हो गया है कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए.जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया.

क्यों हो रहा इसका विरोध?
मनोज बाजपेयी की इस फिल्म के टाइटल 'घूसखोर पंडत' को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई. इसके अलावा फिल्म के टीजर में दिखाया गया है कि मनोज एक भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं. ऐसे में ब्राह्मण समाज सड़कों पर इसका विरोध करने के लिए उतर आया. इनका कहना है कि इस फिल्म के टाइटल और फिल्म जो मनोज की छवि दिखाई गई है उससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं.  क्योंकि फिल्म में मनोज को 'घूसखोर पंडत' का टैग लोगों ने दिया. जिसकी वजह से लोग का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा.

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ghooskhor PandatManoj Bajpayee

