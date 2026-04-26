‘घूसखोर पंडित’ से पहले विवादों में घिरीं ये बड़ी फिल्में, मेकर्स ने लिया यू-टर्न; कहानी, डायलॉग और क्लाइमेक्स तक बदलना पड़ा सब कुछ

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिव फ्रिडम और सोशल सेंसटिविटी के बीच बैलेंस बनाना हमेशा से मुश्किल रहा है. हाल के समय में ये चुनौती और भी बढ़ गई है, जहां फिल्मों को रिलीज से पहले ही विवादों का सामना करना पड़ता है. कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि मेकर्स को यू-टर्न लेते हुए कहानी, डायलॉग, यहां तक कि क्लाइमेक्स तक में बदलाव करना पड़ता है.
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इस समय बॉलीवुड फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ लगातार सुर्खियों में है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है. लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में घिर चुकी है और इसके नाम में बदलाव किया जाना है, लेकिन अभी तक नए टाइटल को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. वहीं ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को विरोध के चलते अपना नाम या कंटेंट बदलना पड़ा हो. हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में हैं, जिनको लेकर दर्शक आपत्ति जता चुके हैं.
‘पद्मावत’
विवादित फिल्मों में सबसे पहले संजय लीला भंसाली की ‘पद्मावत’ का नाम सुनने को मिलता है. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की इस फिल्म को रिलीज से पहले ही जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था. शुरुआत में इसका नाम ‘पद्मावती’ था, लेकिन विरोध के बाद इसे बदलकर ‘पद्मावत’ कर दिया गया. इसके अलावा, फिल्म में कुछ सीन हटाए गए और डिस्क्लेमर जोड़ा गया, ताकि ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर कोई भ्रम न रहे. ये बदलाव मेकर्स के लिए आसान नहीं थे, लेकिन फिल्म को रिलीज करने के लिए ये जरूरी कदम उठाना पड़ा
‘उड़ता पंजाब’
इसी तरह शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ‘उड़ता पंजाब’ भी सेंसरशिप विवाद का हिस्सा बन गई थी. फिल्म पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर फोकस करती है, जिस पर सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन ने कई आपत्तियां जताई. शुरुआत में फिल्म में 80 से ज्यादा कट्स लगाने की मांग की गई थी. मेकर्स ने इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद कुछ बदलावों के साथ फिल्म को रिलीज किया गया. हालांकि कई डायलॉग और सीन में बदलाव ने फिल्म की कहानी के असर को कम किया था.
‘पीके’
आमिर खान की फिल्म ‘पीके’ भी विवादों से अछूती नहीं रही. इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे थे. हालांकि फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन विरोध के चलते मेकर्स को कई जगह सफाई देनी पड़ी और कुछ डायलॉग को लेकर विवाद लंबे समय तक चलता रहा.
‘आरक्षण’
प्रकाश झा की फिल्म ‘आरक्षण’ को भी रिलीज से पहले कई शहरों में विरोध का सामना करना पड़ा. इस फिल्म में आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया गया था. कई राज्यों में इसे बैन तक कर दिया गया था, जिसके चलते मेकर्स को फिल्म के कुछ हिस्सों में बदलाव करने पड़े और रिलीज डेट को बदलना पड़ा.
क्या बदलाव से पड़ता है फिल्म पर असर?
फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि जब किसी फिल्म में बार-बार बदलाव किए जाते हैं, तो उसकी असली कहानी पर असर पड़ता है. कहानी में किए गए बदलाव से नैरेटिव कमजोर हो सकता है, जबकि डायलॉग में बदलाव से किरदारों की गहराई कम हो जाती है. क्लाइमैक्स में बदलाव तो कई बार पूरी फिल्म की कहानी को बदल देता है.मगर ऐसे समय पर मेकर्स के सामने कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, करोड़ों रुपये का इन्वेस्ट दांव पर होता है और कहीं विवाद के चलते फिल्म रिलीज ही न हो पाए, तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है. ऐसे में कई बार उन्हें अपनी फिल्म में बदलाव करने पड़ते हैं.
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