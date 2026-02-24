Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडनहीं थम रहा घूसखोर पंडत पर विवाद, जबलपुर कोर्ट ने फिल्म मेकर नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स अधिकारियों को जारी किया नोटिस

नहीं थम रहा 'घूसखोर पंडत' पर विवाद, जबलपुर कोर्ट ने फिल्म मेकर नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स अधिकारियों को जारी किया नोटिस

Manoj Bajpayee की फिल्म Ghooskhor Pandit पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है. इस फिल्म को लेकर अब जबलपुर कोर्ट ने फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:57 PM IST
मनोज बाजपेयी
मनोज बाजपेयी

Ghooskhor Pandit Controversy: मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.अब इस मूवी को लेकर मध्य प्रदेश कोर्ट ने फिल्म मेकर नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स के सीनियर अधिकारियों को नोटिस भेजा है. जबलपुर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद ये आदेश जारी किया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मणों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है.

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

जबलपुर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट पंकज सविता ने की. इन्होंने शिकायतकर्ता पंडित वैभव पाठक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे और सहायक सामग्री का संज्ञान लिया. अदालत में दी गई दलीलों और साक्ष्यों के अधार पर संबंधित पक्षों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

ब्राह्मण समुदाय की भावनाएं आहत

मध्य प्रदेश में ब्राह्मण महासभा के एक्टिव सदस्य पाठक ने तर्क दिया कि मनोज बाजपेयी की फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. साथ ही बताया कि भारतीय परंपरा में पंडित शब्द ऐतिहासिक रूप से ज्ञान, विद्वत्ता और धार्मिक पवित्रता का प्रतीक रहा है. ऐसे में रिश्वतखोर के अर्थ वाले शब्द से इसे जोड़ना पूरे समुदाय पर कलंक लगा रहा है. साथ ही इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है.

नामित व्यक्तियों को कोर्ट में होना होगा पेश

कोर्ट में शिकायत कर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील असीम त्रिवेदी ने कहा कि मूवी का शीर्षक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बदला जा रहा है. लेकिन, पहले के प्रचार का असर मिटाया नहीं जा सकता. इसलिए इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. आपको बता दें, नोटिस जारी होने के बाद, नामित व्यक्तियों और उनके प्रतिनिधियों को अदालत में पेश होकर अपना जवाब देना होगा. फिलहाल, इस केस की अगली तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है.

'बड़े और छोटे स्टार्स का खाना भी होता है अलग...'सेट पर होने वाले भेदभाव पर बोले गोविंद नामदेव- राय लेंगे तो वो नीचे हो जाएंगे

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, नेटफ्लिक्स ने कुछ दिन पहले ही मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म 'घूसखोर पंडत' का टीजर शेयर किया था. जिसमें मनोज को एक भ्रष्ट पुलिस वाला दिखाया था जिसे लोग फिल्म में 'घूसखोर पंडत' कहते दिखे. इस फिल्म के शीर्षक को लेकर कई जगह ब्राह्मण समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और फिल्म का विरोध करने लगे. उनका कहना है कि फिल्म में मनोज बाजपेयी के किरदार और शीर्षक में 'पंडत' शब्द का इस्तेमाल करना उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है. इसके बाद ये मामला कोर्ट जा पहुंचा.

