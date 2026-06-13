मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' रिलीज से पहले खबरों में छाई हुई थी. ये फिल्म एक ऐसे टॉपिक पर बनाई गई, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें थीं. दर्शक मनोज की इस फिल्म में एक दमदार कहानी देखना चाहते थे, जो देश के 1991 के आर्थिक संकट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस. वेंकटरमणन की लाइफ पर बेस्ड थी. मेकर्स को उम्मीद थी कि लोग इसके कंटेंट को काफी पसंद करेंगे, लेकिन रिलीज के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई. इस फिल्म को हिट कराने के लिए मेकर्स ने एक बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई और कुछ लोगों के लिए टिकट की कीमत सिर्फ 50 रुपये रख दी. ये ऑफर लिमिटेड टाइम और लिमिटेड टिकटों के लिए था.
खबरों के मुताबिक, करीब 25 हजार टिकट इस स्पेशल ऑफर पर अवेलेबल कराए गए थे. सोशल मीडिया पर इस ऑफर की खूब चर्चा हुई और कई लोगों ने इसे 90s की स्कीम बताया. मेकर्स को उम्मीद थी कि सस्ती टिकटों की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर पहुंचेंगे और फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग मिलेगी.
50 रुपये वाली स्ट्रेटेजी ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां जरूर बटोरीं, लेकिन इसका असर थिएटरों में उतना नजर नहीं आया, जितनी उम्मीद की जा रही थी. फिल्म रिलीज के बाद भी कई जगहों पर टिकट बिक्री को लेकर सवाल उठने लगे. ट्रेड सर्किट में चर्चा शुरू हो गई कि क्यों इतने इंटरव्यू और प्रमोशन के बावजूद फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक खींचने में फेल हो गई
दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए अब मेकर्स ने एक और ऑफर शुरू किया है. टिकटिंग प्लेटफार्म और प्रमोशनल कैंपेन में 'बाय वन, गेट वन फ्री' यानी एक टिकट खरीदो और दूसरी मुफ्त पाओ जैसी स्कीम दिखाई दे रही है. इस स्कीम से हो सकता है की कुछ हद तक फिल्म की टिकट बिके. हालांकि, ये ऑफर सिर्फ फिल्म की तरफ से नहीं बल्कि कुछ बैंकिंग और टिकटिंग पार्टनरशिप की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन फिल्म के प्रमोशन में इसका इस्तेमाल होने से इसकी खूब चर्चा हो रही है.
दिलचस्प बात ये है कि फिल्म को लेकर लोग पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं. जिन लोगों ने फिल्म देखी है और कई क्रिटिकस ने भी मनोज बाजपेयी की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है.फिल्म में उनका शांत, गंभीर और प्रभावशाली अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है.
अब फिल्म की असली उम्मीद दर्शकों की राय यानी वर्ड ऑफ माउथ पर टिकी हुई है.अगर फिल्म देखने वाले लोग इसे दूसरों को देखने की सलाह देते हैं, तो आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन में सुधार देखने को मिल सकता है. फिलहाल इतना जरूर साफ है कि आज के दौर में सिर्फ अच्छा कंटेंट होना ही काफी नहीं है. दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए मेकर्स को लगातार नए-नए प्रमोशनल तरीके अपनाने पड़ रहे हैं.
अब सबकी नजर आने वाले दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या 'गवर्नर' 50 रुपये की टिकट और 'बाय वन, गेट वन फ्री' जैसे ऑफर्स के सहारे रफ्तार पकड़ पाती है या फिर ये स्ट्रगल आगे भी जारी रहता है.