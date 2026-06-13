Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /Buy One Get One Free! मनोज बाजपेयी की गवर्नर के नहीं बिक रहे टिकट, काम नहीं आई 50 रुपए की स्ट्रेटेजी, मेकर्स को अपनाना पड़ा ये रास्ता

Buy One Get One Free! मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' के नहीं बिक रहे टिकट, काम नहीं आई 50 रुपए की स्ट्रेटेजी, मेकर्स को अपनाना पड़ा ये रास्ता

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गवर्नर’ इस समय सिनेमाघरों में लगी हुई है. मेकर्स इस फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पहले ही 50 रुपये की स्ट्रेटेजी अपना चुके थे, लेकिन अब वो एक और नई स्कीम अपने साथ लेकर आए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 13, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:40 PM IST
Buy One Get One Free! मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' के नहीं बिक रहे टिकट, काम नहीं आई 50 रुपए की स्ट्रेटेजी, मेकर्स को अपनाना पड़ा ये रास्ता

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
14 जून को दिल्ली के 28 यमुना घाटों पर चलेगा महाअभियान, सीएम रेखा गुप्ता
delhi news Yamuna ghats delhi2 min ago
2
IND vs AFG11 min ago
3
lifestyle26 min ago
4
best gk quiz27 min ago
5
Congress vs BJP rebel history34 min ago