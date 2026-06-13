मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' रिलीज से पहले खबरों में छाई हुई थी. ये फिल्म एक ऐसे टॉपिक पर बनाई गई, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें थीं. दर्शक मनोज की इस फिल्म में एक दमदार कहानी देखना चाहते थे, जो देश के 1991 के आर्थिक संकट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस. वेंकटरमणन की लाइफ पर बेस्ड थी. मेकर्स को उम्मीद थी कि लोग इसके कंटेंट को काफी पसंद करेंगे, लेकिन रिलीज के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई. इस फिल्म को हिट कराने के लिए मेकर्स ने एक बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई और कुछ लोगों के लिए टिकट की कीमत सिर्फ 50 रुपये रख दी. ये ऑफर लिमिटेड टाइम और लिमिटेड टिकटों के लिए था.



खबरों के मुताबिक, करीब 25 हजार टिकट इस स्पेशल ऑफर पर अवेलेबल कराए गए थे. सोशल मीडिया पर इस ऑफर की खूब चर्चा हुई और कई लोगों ने इसे 90s की स्कीम बताया. मेकर्स को उम्मीद थी कि सस्ती टिकटों की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर पहुंचेंगे और फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग मिलेगी.