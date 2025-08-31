Jugnuma Trailer: फिल्म 'जुगनुमा' का ट्रेलर आउट, रहस्यमयी आग की खोज करते नजर आए मनोज बाजपेयी

Jugnuma Trailer Release: मनोज बाजपेयी अपनी अपकमिंग फिल्म 'जुगनुमा' की रिलीज को लेकर तैयार हैं. शनिवार को इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है. आइए देखते हैं ट्रेलर में क्या है.
बॉलीवुड के दमदार अभिनेता मनोज बाजपेयी की नई फिल्म 'जुगनुमा' का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर ने रिलीज होते ही दर्शकों का ध्यान खींचा. फिल्म की कहानी में कई रहस्य हैं, जो दर्शकों को हैरान कर देंगे. 'जुगनुमा' का ट्रेलर दर्शकों को 1980 के दशक में ले जाता है, जहां पहाड़ी इलाकों में बसे एक परिवार की जिंदगी दिखाई गई है. फिल्म में मनोज बाजपेयी एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं जो अपने परिवार के साथ खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी रहा है. लेकिन ये सुकून ज्यादा समय तक नहीं टिकता और अचानक सब कुछ बदल जाता है.
फिल्म 'जुगनुमा' का ट्रेलर रिलीज
ट्रेलर में दिखाया गया है कि बागों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ताकि फसल अच्छी हो, लेकिन मनोज बाजपेयी को इन दवाओं को लेकर शक होता है. उन्हें लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है. इस बीच एक महिला उन्हें बताती है कि कुछ अजनबी उनके घर के आस-पास मंडरा रहे हैं. फिर एक रात अचानक उन्हें एक फोन कॉल आता है, जिससे वे बेहद परेशान हो जाते हैं. तभी उनकी बेटी दौड़ते हुए आती है और बताती है कि खेतों में आग लग गई है.
इस आग से सारी फसलें तबाह हो जाती हैं और गांव में अफरा-तफरी मच जाती है. मनोज बाजपेयी को लगने लगता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि कोई साजिश है. वे इस आग के पीछे की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ते हैं.
GUNEET MONGA KAPOOR - ANURAG KASHYAP - MANOJ BAJPAYEE: 'JUGNUMA' TRAILER LAUNCHED – 12 SEPT 2025 RELEASE... India's top filmmakers – VetriMaaran, LijoJosePellissery, RajBShetty, and NagAshwin – unite to support NationalAward-winner RaamReddy's Jugnuma.
The… pic.twitter.com/2Vtjig9aeS
— taran adarsh (@taran_adarsh) August 30, 2025
खेत में आग लगने के रहस्य को सुलझाएंगे एक्टर
ट्रेलर में वह कहते हुए दिखाई देते हैं, "क्या कोई मुझे कुछ बताना चाहता है? क्या किसी को मुझसे कुछ चाहिए?" फिल्म 'जुगनुमा' को राम रेड्डी ने निर्देशित किया है, जो सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. यह फिल्म एक फिक्शनल ड्रामा है, जिसमें रहस्य, भावना और समाज की वास्तविकता का अनोखा मेल है.
मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म में दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस, हिरल सिद्धू और तिलोत्तमा शोम जैसे शानदार कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण गुनीत मोंगा कपूर और अनुराग कश्यप ने किया है. 'जुगनुमा' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी.
