Manoj Bajpayee पर टूटा दुखों का पहाड़, अस्पताल में मां ने तोड़ा दम

Manoj Bajpayee mother Passed Away: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के लिए आज का दिन बहुत बुरा रहा. आज एक्टर की मां गीता देवी (Geeta Devi) का निधन हो गया है. आज सुबह ही मनोज की मां गीता देवी (Manoj Bajpayee mother Geeta Devi) का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से मनोज बाजपेयी की मां बीमार थीं और उनका दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. आज सुबह अस्पताल में ही गीता देवी ने अपनी आखिरी सांसें लीं. अपनी मां के निधन से मनोज बायपेयी और उनका पूरा परिवार शोक में है. सोशल मीडिया पर मनोज के लिए कमेंट्स और की बरसात हो रही है.

माता-पिता के बेहद करीब थे मनोज

मनोज बायपेयी जितने बेहतरीन एक्टर हैं उतने ही अच्छे बेटे भी रहे. हालांकि, वो इससे पहले अपने पिता राधाकांत बाजपेयी को खो चुके हैं. आपको बता दें कि पिछले साल ही मनोज बाजपेयी के पिता का देहांत हुआ था और अब साल भर बाद ही एक्टर ने अपनी मां को भी खो दिया. एक साल में ही मनोज के सिर से माता और पिता दोनों का सारा उठ गया. मनोज बाजपेयी अपने माता-पिता दोनों के ही बेहद करीब थे. ऐसे में उनके चले जाने से एक्टर बहुत सदमे में हैं. ये कहना गलत नहीं है कि ये मनोज की फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है.

Our heartfelt condolences to you and your entire family @BajpayeeManoj on the sad demise of your Aadarniya mother .

ओम शांति !



— Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 8, 2022