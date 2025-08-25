थिएटर में दस्तक देने जा रही मनोज बाजपेयी की ये फिल्म, सामने आया धमाकेदार पोस्टर, जबरदस्त होगी कहानी
थिएटर में दस्तक देने जा रही मनोज बाजपेयी की ये फिल्म, सामने आया धमाकेदार पोस्टर, जबरदस्त होगी कहानी

Manoj Bajpayee Jugnuma: बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर्स में से एक हैं. हाल ही में एक्टर ने अपनी एक नई फिल्म की घोषणा की है जो जल्द ही सिनेममाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विजेता राम रेड्डी ने डायरेक्ट किया है. उन्हें कन्नड़ फिल्म थिथि के लिए ये अवॉर्ड मिला था. 

 

Aug 25, 2025
मनोज बाजपेयी
मनोज बाजपेयी

Manoj Bajpayee Jugnuma: बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी की नई फिल्म जुगनुमा की रिलीज डेट फाइनल हो गई है. यह 12 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. मेकर्स ने एक पोस्टर जारी कर इसकी जानकारी फैंस को दी है. जुगनुमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म को खूब सराहा गया है. अब इसे भारत में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म का एक पोस्टर तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, मनोज बाजपेयी की फिल्म 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तारीफ बटोरने के बाद अब ये भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है.

नेशनल अवॉर्ड विजेता राम रेड्डी ने किया डायरेक्ट 
इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विजेता राम रेड्डी ने डायरेक्ट किया है. उन्हें कन्नड़ फिल्म थिथि के लिए ये अवॉर्ड मिला था. इसके पोस्टर में मनोज बाजपेयी अपनी ऑनस्क्रीन फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं. इसमें एक बच्चा उनके कंधों पर बैठा है और सभी किसी बात का जश्न मनाते दिख रहे हैं. इस फिल्म की कहानी 1980 के दशक की है. इसमें जुगनू महादेव (मनोज बाजपेयी) रहस्यमयी तरीके से जल रहे जंगलों के बारे में पता लगाते हैं. इसमें मनोज बाजपेयी के साथ दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस, तिलोत्तमा शोम, हीरल सिद्धू और अवन पुकोट भी अहम किरदार निभा रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वरुण ग्रोवर ने लिखे डायलॉग 
गुनीत मोंगा और अनुराग कश्यप इस फिल्म के एग्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. इसके डायलॉग वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं. फिल्म को मैक्स मीडिया, सिख्या एंटरटेनमेंट और पर्सपेक्टिव प्रोडक्शन ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म के साथ ही मनोज बाजपेयी के पास फिल्म ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ भी है. यह फिल्म 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है. इसमें मनोज बाजपेयी एक बार फिर से इंस्पेक्टर की भूमिका में दिखाई देंगे.

मनोज बाजपेयी संग दिखेंगे कई कलाकार 
चिन्मय डी. मांडलेकर के निर्देशन में बनी फिल्म में मनोज बाजपेयी और जिम सर्भ के साथ भालचंद्र कदम, सचिन खेडेकर, गिरिजा ओक और हरीश दुधाडे जैसे एक्टर्स भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. कुछ दिनों पहले ही इसका पोस्टर जारी कर इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठाया गया था. (एजेंसी) 

IANS

Manoj Bajpayee

