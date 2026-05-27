रणवीर सिंह के बैन पर बोले मनोज बाजपेयी, सबके सामने किया एक्टर का सपोर्ट, बोले- 'ये जगह गलत है...'

Manoj Bajpayee on Ranveer Singh Controversy: इन दिनों बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर मनोज बाजपेयी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जल्द ही चीजें सुधर जाएंगी.
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Manoj Bajpayee on Ranveer Singh Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चर्चा में हैं और सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह के खिलाफ 'असहयोग' का निर्देश जारी किया था. इस खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल तेज कर दी है. मामला तब और बढ़ गया, जब प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने 'डॉन 3' की शूटिंग और प्री-प्रोडक्शन से हुए 45 करोड़ रुपये के नुकसान पर मुआवजे की मांग की. हाल ही में फिल्म 'गवर्नर' के ट्रेलर लॉन्च पर मनोज बाजपेयी ने रणवीर सिंह और 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद पर अपना रिएक्शन दिया है.
बीते दिन 'गवर्नर' के ट्रेलर लॉन्च पर जब मनोज बाजपेयी से फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा रणवीर सिंह को बैन करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'इंडस्ट्री के लोगों को इस बारे में केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है. हमारे पास इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक सहकर्मी और साथी होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा.'
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वहीं, मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी फिल्म 'गवर्नर' की रिलीज की तैयारी में जुटे हुए हैं, जो साल 1991 में भारत के आर्थिक संकट पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों ने काफी पसंद किया है. इस फिल्म को डायरेक्टर और एक्टर चिन्मय मांडलेकर ने डायरेक्ट किया है. इसके ट्रेलर में एक्टर के मास्टर प्लान की झलक देखने को मिली है, जिसे देखने के बाद बड़े-बड़े लोग हिल गए हैं.
एक्टर रणवीर सिंह के फिल्म 'डॉन 3' से बाहर होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था. इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा था. रणवीर सिंह की कमिटमेंट के बाद 'डॉन 3' के प्री-प्रोडक्शन पर पहले ही लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे. इस फिल्म से रणवीर सिंह के बाहर होने से प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी को तगड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्होंने फिल्म संस्थानों से संपर्क करना सही समझा. इसके बाद FWICE ने इस मामले का संज्ञान लिया और रणवीर सिंह के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन' का निर्देश जारी कर दिया. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रणवीर सिंह को FWICE द्वारा कई बार पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए.
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