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बड़े बजट की फिल्मों को बताया 50 दिन की ‘पिकनिक’... मनोज बाजपेयी को क्यों पसंद आता है इंडी सिनेमा? बोले- ‘अच्छा-अच्छा खाना...’

Manoj Bajpayee: क्या आप जानते हैं कि मनोज बाजपेयी करोड़ों की बड़ी बजट फिल्मों के ऑफर्स क्यों ठुकरा देते हैं? अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने इसके पीछे की असली वजह बताई. थकावट और बढ़ती उम्र के बीच क्या अब वो कमर्शियल फिल्में करेंगे, चलिए बताते हैं आखिर क्या है उनका प्लान?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 23, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:36 AM IST
बड़े बजट की फिल्मों को बताया 50 दिन की ‘पिकनिक’... मनोज बाजपेयी को क्यों पसंद आता है इंडी सिनेमा? बोले- ‘अच्छा-अच्छा खाना...’
Image Credit: Manoj Bajpayee Big Revelation

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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