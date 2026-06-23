Manoj Bajpayee Big Revelation: हिंदी सिनेमा के वर्सेटाइल एक्टर कहे जाने वाले मनोज बाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं, जो अपनी गजब की एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हर तरह के किरदारों को पर्दे पर जिया है. लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से उनकी फिल्मों पर नजर डालेंगे, तो आपको दिखेगा कि वो बड़ी कमर्शियल फिल्मों की जगह छोटी और लीक से हटकर बनने वाली इंडिपेंडेंट (इंडी) फिल्मों में ज्यादा नजर आ रहे हैं. फैंस अक्सर सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. अब खुद मनोज बाजपेयी ने इस राज से पर्दा उठा दिया है.
अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर सामने रखी. उन्होंने बताया कि उनका दिल बड़ी और चकाचौंध वाली फिल्मों की जगह छोटी फिल्मों में ज्यादा लगता है. जब वो ऐसे किरदारों को निभाते हैं, जिन्हें देखकर उनके आस-पास के लोग भी हैरान रह जाएं, तब उन्हें किक मिवती है यानी असली मजा आता है. मनोज कहते हैं कि जब लोग मुझसे पूछते हैं, ‘क्या ये सच में मनोज बाजपेयी है?’, तो मुझे अंदर से एक अलग ही किक मिलती है. बस इसी किक को महसूस करने के लिए वो बार-बार छोटी और मिडल ऑफ द रोड सिनेमा का हिस्सा बनना पसंद करते हैं.
जब मनोज से पूछा गया, ‘क्या वे बड़ी फिल्मों को खुद मना कर रहे हैं?’, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, ‘मेरे पास बड़े बजट की फिल्मों के बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा मन नहीं डोलता या मुझे पैसों का लालच नहीं आता. बड़ी फिल्मों में काम करने का अपना एक अलग ही आराम होता है’. मनोज ने आगे बताया कि वहां आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी होती. बस सेट पर जाइए, एक शानदार वैनिटी वैन में बैठिए, अपनी पसंद का अच्छा-अच्छा खाना ऑर्डर कीजिए और आराम से काम खत्म करके वापस आ जाइए.
इतना ही नहीं, मनोज बाजपेयी ने हंसते-हंसते बताया कि बड़े बजट की फिल्मों का हिस्सा बनना बिल्कुल एक पिकनिक की तरह होता है. वहां किसी बात का कोई तनाव नहीं रहता. आपको बस अपना सीन मिलता है, आप उसे पढ़ते हैं, अपने डायलॉग रटते हैं और कैमरे के आगे जाकर थोड़ी एक्टिंग या कॉमेडी कर देते हैं. लगभग 40 से 50 दिनों तक रोजाना यही सिलसिला चलता है और देखते ही देखते फिल्म बनकर तैयार हो जाती है. मनोज के मुताबिक, ये पूरा सफर बेहद आसान और मनोरंजन से भरपूर होता है, जिसमें काम करने के बदले मोटी रकम भी मिल जाती है.
एक्टर ने साफ किया है कि आराम की बात करने का ये मतलब कतई नहीं है कि वो काम चोरी करेंगे. उनका कहना है कि जब शॉट तैयार होता है, तो वो अपना सब कुछ झोंक देते हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत करना उनके खून और ‘डीएनए’ में बसा है. हालांकि, इन दिनों जो वो बड़ी फिल्मों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसके पीछे की वजह कुछ और ही है. असल में, छोटी और गंभीर फिल्मों में लगातार काम करने और अपनी पूरी ताकत लगाने के कारण, अब बढ़ती उम्र के साथ उन्हें थोड़ी थकान महसूस होने लगी है. इसी वजह से वो अब कुछ अलग प्रोजेक्ट्स की तलाश कर रहे हैं.
मनोज बाजपेयी से जब पूछा गया, ‘क्या वो अब पैसों या शोहरत के लालच में आकर किसी बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म में काम करेंगे?’. इस बात पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, ‘कभी-कभी मेरा मन भी करता है कि चलो एक बड़ी मसाला फिल्म कर ही लेते हैं. वहां सेट पर जाकर खूब एंजॉय करेंगे. अगर ऑडियंस को वो फिल्म अच्छी लगी तो सुपरहिट हो जाएगी. अगर लोगों को पसंद नहीं भी आई, तो वो मुझे अपना समझकर माफ कर देंगे. उन्होंने आगे कहा कि कौन जानता है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं सचमुच ऐसी किसी बड़ी फिल्म में दिखाई दे जाऊं’.