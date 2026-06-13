Manoj Bajpayee on Veer Zaara: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ फिल्म ‘वीर-जारा’ में काम करने का अपना एक पुराना और बेहद मजेदार एक्सपीरियंस शेयर किया. शेखर सुमन के चैट शो ‘शेखर टुनाइट’ में पहुंचे मनोज ने बताया कि यश चोपड़ा की ईमानदारी और बड़े दिल ने उनके ऊपर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है. साल 2004 में आई इस सुपरहिट रोमांटिक फिल्म में मनोज बाजपेयी ने एक छोटा सा रोल निभाया था.
उन्होंने बताया कि वो यश जी के साथ काम करने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने बिना पूरी कहानी सुने ही इस फिल्म के लिए हां कह दिया था. मनोज ने शो में बताया कि यश चोपड़ा ने फिल्म ‘पिंजर’ में उनकी एक्टिंग देखने के बाद खुद उनसे कॉन्टैक्ट किया था. मनोज ने पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया, ‘यश जी ने मुझे फोन किया और कहा कि ‘पिंजर’ देखने के बाद उन्हें लगा कि इस किरदार को मेरे अलावा कोई और निभा ही नहीं सकता’ और उन्होंने यश जी ये बात सुनते ही हां कर दी.
मनोज बाजपेयी ने माना कि वो यश चोपड़ा के डायरेक्शन में काम करने के लिए इतने उतावले थे कि वो स्क्रिप्ट भी नहीं सुनना चाहते थे. उन्होंने यश जी से कहा था, ‘आप बस मुझे बताइए कि कब आना है, थोड़ा किरदार समझा दीजिए और मैं तैयारी कर लूंगा’. हालांकि, यश चोपड़ा के कहने पर आदित्य चोपड़ा ने उन्हें पूरी सीन सुनाए थे. मनोज ने बताया कि पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने मजाक-मजाक में यश चोपड़ा से गुजारिश की कि वो भविष्य में उन्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए याद रखें.
इस पर फिल्ममेकर ने जो जवाब दिया, वो बेहद हैरान करने वाला और पूरी तरह से सच था. मनोज ने मुस्कुराते हुए याद किया और बतायाय, ‘उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैं तेरे जैसे एक्टर्स के लिए कहां फिल्म बनाता हूं’. यश चोपड़ा ने आगे समझाया कि वो जिस तरह की फिल्में और रोल बनाते हैं, उसे मनोज जैसे संजीदा कलाकार शायद कभी पसंद ही नहीं करेंगे. मनोज ने कहा कि उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं किया और उनकी यही ईमानदारी मुझे सबसे अच्छी लगी, जो आज भी याद आती है.
इस बातचीत के दौरान ‘द फैमिली मैन’ स्टार ने एक और बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वो शुरुआत में इस छोटे से रोल के लिए कोई फीस नहीं लेना चाहते थे. मनोज ने कहा, ‘मैंने उनसे साफ कह दिया था कि मैं इस काम के लिए एक भी रुपया नहीं लूंगा. लेकिन यश जी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए’. एक्टर के मुताबिक, यश चोपड़ा ने पैसे देने की जिद की और बाद में उन्हें एक ऐसा चेक भेजा, जो उस समय मनोज को एक लीड एक्टर के तौर पर मिलने वाली फीस के बराबर था.
मनोज ने कहा, ‘उन्होंने मुझसे वादा किया था और मुझे लीड रोल जितना पैसा दिया. उनके साथ काम का एक्सपीरियंस शानदार था’. इसके बाद मनोज बाजपेयी ने फिल्म ‘सत्या’ की बंपर सक्सेस के बाद अपने करियर के फैसलों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि भीकू म्हात्रे का उनका किरदार इतना पॉपुलर हुआ था कि उसके बाद उनके पास पैसों से भरे ढेरों ऑफर आने लगे थे. हालांकि, दिक्कत ये थी कि उनमें से ज्यादातर ऑफर विलेन के रोल के लिए थे, जो मनोज करना नहीं चाहते थे.
शेखर सुमन के चैट शो ‘शेखर टुनाइट’ में मनोज बाजपेयी बात करते हुए बताया, ‘मैं पर्दे पर सिर्फ विलेन बनकर नहीं रहना चाहता था. मैं कहानियों पर आधारित फिल्में और अच्छे किरदार करना चाहता था’. उन्होंने बताया कि पैसों के पीछे भागने के बजाय ‘शूल’, ‘जुबेदा’ और ‘पिंजर’ जैसी फिल्मों का इंतजार करने से ही उनका बेहतरीन करियर बन पाया. बता दें, मनोज चिन्मय डी. मांडलेकर की हालिया रिलीज फिल्म ‘गवर्नर’ में नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ अदा शर्मा भी नजर आ रही हैं.