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‘वीर-जारा’ में सिर्फ 20 मिनट के लिए मनोज बाजपेयी को मिली SRK जितनी फीस, फिर कुछ ऐसा बोले यश चोपड़ा- ‘मैं तेरे जैसे एक्टर्स...’

Manoj Bajpayee: मनोज बाजपेयी ने यश चोपड़ा के साथ फिल्म ‘वीर-जारा’ में काम करने का अपना एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. डायरेक्टर ने उनसे एक ऐसी बात कह दी थी, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. इसके बाद भी यश जी ने उनके साथ जो किया, वो दिल जीतने वाला है,

Written ByVandana Saini
Published: Jun 13, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:59 AM IST
‘वीर-जारा’ में सिर्फ 20 मिनट के लिए मनोज बाजपेयी को मिली SRK जितनी फीस, फिर कुछ ऐसा बोले यश चोपड़ा- ‘मैं तेरे जैसे एक्टर्स...’
Image Credit: Manoj Bajpayee on Veer Zaara

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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