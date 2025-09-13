31 साल का करियर, 100 से ज्यादा फिल्में... फिर भी मनोज बाजपेयी को है किस बात का डर? बोले- ‘मुझे सलमान, शाहरुख, आमिर...’

Manoj Bajpayee Fear: हिंदी सिनेमा के शानदार और दिग्गज अभिनेताओं में अपना नाम दर्ज करवाने वाले मनोज बाजपेयी उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है. वे कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुके हैं. इन दिनों वे दो प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में हैं. एक उनकी हालिया ओटीटी रिलीज ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ है और दूसरी थिएटर में रिलीज हुई फिल्म ‘जुगनुमा’. हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान मनोज ने अपने दिल की बात की.

उन्होंने खुलासा किया कि वे कभी भी ऐसे हालात में नहीं रहे जब फैंस उनका पीछा करते हों या ऑटोग्राफ मांगने के लिए पीछे भागते हों. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें फैंस से वैसे रिएक्शन नहीं मिले जैसे बड़े सितारों को मिलते हैं और इसी वजह से वे भीड़ में असहज महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की जर्नी उनसे बिल्कुल अलग रही है. उनका मानना है कि इन तीनों सितारों का फैनबेस काफी बड़ा है और उन्हें हमेशा से स्टारडम मिला है.

काफी स्टारडम के पीछे नहीं भागे एक्टर

वहीं उन्होंने खुद कभी स्टारडम का पीछा नहीं किया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया. मनोज ने आगे बताया कि जब वे आजकल नए फैंस से घिर जाते हैं तो उन्हें घुटन-सी महसूस होती है. उन्होंने कहा कि सलमान, शाहरुख, आमिर, अजय और सैफ जैसे स्टार्स को तो बचपन से ही स्टारडम मिल गया था. वे लोग हमेशा फैंस के बीच रहे हैं और उनकी लाइफ में प्राइवेसी का हिस्सा बहुत कम रहा है. वहीं मनोज ने कहा कि उन्हें लंबे समय तक बिना फैंस और बिना स्टारडम के रहने की आदत रही है.

अब भीड़ प्राइवेसी में दखल लगती है

इसलिए अचानक ऐसी भीड़ उन्हें प्राइवेसी में दखल जैसी लगती है. उन्होंने कहा कि बड़े सितारों को इस तरह की पब्लिसिटी और फैन फॉलोइंग की आदत बचपन से ही पड़ जाती है. लेकिन उनके लिए ये चीजें बिल्कुल नई हैं, इसलिए अक्सर उन्हें इस माहौल में घबराहट महसूस होती है. मनोज मानते हैं कि उन्होंने हमेशा काम को प्राथमिकता दी है और शोहरत के पीछे भागने की बजाय उन्होंने अपने रोल्स और किरदारों को बेहतर बनाने पर ध्यान फोकस किया है. यही वजह है कि उन्हें अलग पहचान मिली.

मनोज बाजपेयी की नई फिल्म ‘जुगनुमा’

वहीं, अगर उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो उनकी नई फिल्म ‘जुगनुमा’ 80 के दशक की कहानी है. इसमें मनोज देव नाम के किरदार में नजर आते हैं, जिनको भारतीय हिमालय की वादियों में अपने बड़े से फलों के बगीचे में एक मिस्टीरियस तरीके से जले हुए पेड़ मिलते हैं. कई कोशिशों के बावजूद वो आग को भुजा नहीं पाते और आग जलती रहती है. इस मुश्किल के बीच उसे और उसके परिवार को खुद की असलियत से सामना करना पड़ता है. फिल्म की कहानी सस्पेंस और इमोशन से भरपूर है.

मनोज बाजपेयी की शानदार फिल्में

‘जुगनुमा’ में मनोज बाजपेयी के साथ तिलोत्तमा शोम, दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस, अवन पुकोट और हीरल सिद्धू भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. मनोज की ये फिल्म उनके करियर का एक और अलग अंदाज दिखाती है. दर्शक उनकी गहरी और संवेदनशील एक्टिंग से हमेशा जुड़ते हैं और इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि ये फिल्म लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना पाएगी. वहीं, उनकी फिल्म ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ को भी ओटीटी पर दर्शकों का खूब प्यार मिला.