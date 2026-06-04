1.5 बिलियन के घाटे का मतलब क्या होता है? Governor के लिए मनोज बाजपेयी ने ली इकोनॉमिक्स की क्लासेज

इस साल की सबसे मच-अवेटेड फिल्मों में से एक 'गवर्नर' रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर बज क्रिएट कर चुकी है. वहीं हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसने फैंस के बीच फिल्म की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. ये ट्रेलर दर्शकों को साल 1990 के भारत के उस दौर में ले जाता है, जब देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उस मुश्किल समय के दौरान कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे. फिल्म में मनोज बाजपेयी आरबीआई (RBI) के गवर्नर के रूप में एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं. वहीं इस किरदार के लिए उन्हें काफी तैयारी और ट्रांसफॉर्मेशन से करना पड़ा था.

​हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान मनोज बाजपेयी ने गवर्नर के इस किरदार को निभाने के लिए की गई अपनी तैयारियों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि अपनी परफॉर्मेंस को पर्दे पर एकदम असली बनाने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स को सीखा.

मनोज ने सीखी बेसिक इकोनॉमिक्स

एक्टर मनोज बाजपेयी ने शेयर किया , ‘मैंने फिल्म में आरबीआई गवर्नर का रोल निभाया है, इसलिए मुझे इसके बेसिक टर्म्स की पढ़ाई करनी पड़ी और जरूरी जानकारी जुटानी पड़ी. चूंकि मैं इकोनॉमिक्स में बहुत कमजोर था, इसलिए मुझे हर एक सीन और डायलॉग के लिए उन शब्दों को ऑनलाइन सर्च करना पड़ता था. एक एक्टर के तौर पर मैं पर्दे पर जो कुछ भी बोलूं, वो सच लगना चाहिए. अगर मुझे खुद ही ये समझ नहीं आएगा कि '1.5 बिलियन का डेफिसिट बैलेंस (घाटा)' होने का क्या मतलब है, तो मैं उसे लोगों को कैसे समझा पाता.’

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रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर है फिल्म

रियल इवेंट से इंस्पायर फिल्म 'गवर्नर' लोगों को भारत के आर्थिक सफर के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में से एक में वापस ले जाती है. साल 1990 के दशक के फाइनेंशियल क्राइसिस की बैकग्राउंड पर बनी ये फिल्म जरुरी फैसलों, सियासी शह और मात के खेल, और देश के बड़े संस्थानों के बीच के टकरावों की एक बेहद दिलचस्प कहानी पेश करती है.

फिल्म का ट्रेलर

इस फिल्म का ट्रेलर तनाव और ड्रामे से भरपूर उस दुनिया की एक झलक दिखाता है जहां मेकर्स का हर एक कदम देश के फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है. इस पूरी कहानी को नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी दमदार एक्टिंग से आगे बढ़ाते हैं, जो एक ऐसे गवर्नर के रूप में नजर आ रहे हैं जो पूरे देश का फ्यूचर बदलने वाले एक बेहद नाजुक मोड़ को संभाल रहा है.

​दमदार और असरदार डायलॉग्स से सजी ये बेहतरीन फिल्म 'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले आ रही है. इस फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है और इसके प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं. ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है.