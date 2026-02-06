Advertisement
'घूसखोर पंडत' पर FIR के बाद मनोज बाजपेयी का बड़ा बयान, बोले- 'जब आप जिस चीज का हिस्सा होते…'

‘घूसखोर पंडत’ पर FIR के बाद मनोज बाजपेयी का बड़ा बयान, बोले- ‘जब आप जिस चीज का हिस्सा होते…’

मनोज बाजपेयी की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ इस समय कानूनी पछड़े में फंस गई है. लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इस फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. जिसके चलते हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने सफाई दी है. वहीं अब इस विवाद को लेकर एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.  

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:13 PM IST
‘घूसखोर पंडत’ पर FIR के बाद मनोज बाजपेयी का बड़ा बयान, बोले- ‘जब आप जिस चीज का हिस्सा होते…’

नीरज पांडे द्वारा बनाई गई वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ रिलीज से पहले ही एक बड़े विवाद का हिस्सा बन गई है. दरअसल फिल्म का टाइटल रिलीज होते ही सोशल मीडिय पर सीरीज के नाम और कहानी को लेकर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने कंटेट के स्ट्रीमिंग को लेकर अपत्ति जताई है. तो वहीं कुछ ने मेकर्स पर ब्राह्मण समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया है. इस मुद्दे ने उस समय और भी ज्यादा आग पकड़ ली, जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटफ्लिक्स और फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दे दिए. वहीं इस विवाद को लेकर मनोज बाजपेयी ने रिएक्ट करते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर किया है.

मनोज बायपेयी ने लिखा लंबा पोस्ट
मनोज बायपेयी ने वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ के डायरेक्टर नीरज पांडे के पोस्ट को री-शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं और मैं उन्हें गंभीरता से समझता हूं. जब आप जिस चीज का हिस्सा होते हैं, उससे कुछ लोगों को दुख पहुंचता है, तो ये आपको रुकने और सुनने पर मजबूर करता है.’ वहीं इस विवाद पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘एक एक्टर के तौर पर मैं किसी फिल्म में उस किरदार और कहानी के जरिए आता हूं जिसे मैं निभा रहा हूं. मेरे लिए, ये एक कमियों वाले इंसान और उसके खुद को समझने के सफर को दिखाने के बारे में था. इसका मतलब किसी कम्युनिटी के बारे में कोई बयान देना नहीं था.’

प्रमोशनल मटीरियल का हटाया गया
मनोज बाजपेयी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में आगे लिखा, ‘नीरज पांडे के साथ काम करने के मेरे अनुभव में, वो अपनी फिल्मों को जिस तरह से देखते हैं, उसमें लगातार गंभीरता का ध्यान रखा गया है. फिल्म बनाने वालों ने लोगो की भावना को देखते हुए प्रमोशनल मटीरियल हटाने का फैसला किया है. ये दिखाता है कि चिंताओं को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है.’ मनोज बाजपेयी के पोस्ट से पहले फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांड़े ने सफाई देते हुए बताया थी कि फिल्म की कहानी और नाम दोनों ही फिक्शनल है, इससे असल जिंदगी में किसी भी समुदाय और इंसान ने लेना-देना नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि ये कहानी पूरी तरह से सिर्फ ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है. 

TAGS

Manoj BajpayeeGhooskhor PandatNeeraj Pandey

