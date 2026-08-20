महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी, सुधीर मिश्रा की फिल्म में दिखेगी आजादी के समय की कहानी

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी जल्द ही पहली बार महात्मा गांधी की रोल निभाते नजर आएंगे. वह निर्देशक सुधीर मिश्रा की अगली फिल्म में गांधी का किरदार निभाने वाले हैं. हालांकि, अभी फिल्म का नाम अनाउंस नहीं किया किया गया है.
बता दें कि यह फिल्म भारत की आजादी के आसपास के 21 दिनों की कहानी पर बेस्ड होगी. सुधीर मिश्रा इस खास दौर को गांधी के फैसलों और उनके नजरिए के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे. फिल्म उस समय को पर्दे पर उतारेगी, जब देश आजादी के साथ एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहा था.
मनोज बाजपेयी का गांधी के किरदार में नजर आना उनके फैंस के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है. वहीं, सुधीर मिश्रा का निर्देशन इस ऐतिहासिक कहानी को एक अलग नजरिए से पेश कर सकता है. यह फ़िल्म बड़े पर्दे पर मिश्रा का कमबैक है. गांधी के जीवन की पारंपरिक कहानी दिखाने के बजाय, फ़िल्म निर्माता कहानी को एक छोटे लेकिन अहम समय तक सीमित कर रहे हैं और उस ऐतिहासिक शख़्सियत के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं.
आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए मिश्रा ने कहा, 'यह नई फिल्म इतिहास के एक अहम लेकिन कम जाने-पहचाने अध्याय पर आधारित है. भारत की आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी के जीवन के वे 21 दिन.'
सुधीर मिश्रा ने आगे बताया, 'उस समय जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और दिल्ली सत्ता का केंद्र बन रही थी, गांधीजी ने एक अप्रत्याशित फैसला लिया. उन्होंने वहां से दूर जाने का रास्ता चुना. लेकिन उनका यह कदम पीछे हटना नहीं था. इसके बजाय उन्होंने खुद को एक नए रूप में देखा.'
सुधीर मिश्रा ने कहा, 'इतिहास की किताबों में उस दौर की बड़ी घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन उनकी फिल्म उन घटनाओं के पीछे छिपी कहानी को सामने लाएगी. फिल्म यह दिखाने की कोशिश करेगी कि गांधीजी के उस फैसले के पीछे क्या सोच थी और एक नेता के तौर पर वह खुद को किस तरह नए सिरे से समझ रहे थे.'
बता दें कि इस फिल्म में एक्टर सौरभ शुक्ला भी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण अनुभव सिन्हा कर रहे हैं. अनुभव सिन्हा 'मुल्क', 'आर्टिकल 15' और 'थप्पड़' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. फिल्म को अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हिरावत ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)