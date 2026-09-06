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गांधी बने मनोज बाजपेयी का दिखा गजब ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट लुक ने मचाई हलचल; सुधीर मिश्रा की फिल्म में निभाएंगे बापू का किरदार

Manoj Bajpayee: एक्टर मनोज बाजपेयी जल्द ही फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा की अपकमिंग ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म में पहली बार महात्मा गांधी का किरदार निभाते नजर आएंगे. जानिए उनके इस अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन और उनके अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 06, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:11 PM IST
गांधी बने मनोज बाजपेयी का दिखा गजब ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट लुक ने मचाई हलचल; सुधीर मिश्रा की फिल्म में निभाएंगे बापू का किरदार

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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