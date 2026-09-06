/गांधी बने मनोज बाजपेयी का दिखा गजब ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट लुक ने मचाई हलचल; सुधीर मिश्रा की फिल्म में निभाएंगे बापू का किरदार

Manoj Bajpayee: एक्टर मनोज बाजपेयी फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा की अपकमिंग ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म में पहली बार बड़े पर्दे पर महात्मा गांधी की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. फिल्म के फर्स्ट लुक की तस्वीरों को देखकर यह साफ है कि उनके प्रशंसकों को अभिनेता की ओर से एक और बेहतरीन अभिनय का तोहफा मिलने वाला है.
रविवार को फिल्म से एक्टर का पहला लुक जारी किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता के रूप में उनके बदलाव की एक झलक दिखाई गई. तस्वीरों में दिग्गज एक्टर बिना बालों वाले सिर (गंजे सिर), लंगोट (धोती) और हाथ में लाठी (वॉकिंग स्टिक) के साथ पूरी तरह गांधी के रूप में बदले हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में गांधी को कैमरे से दूर ऊपर की ओर देखते हुए दिखाया गया है, जबकि उनके पीछे अन्य स्वतंत्रता सेनानी चल रहे हैं. पृष्ठभूमि में 'महात्मा गांधी अमर रहे' घोषित करने वाला एक बैनर भी देखा जा सकता है.
इस फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा कर रहे हैं, जिन्हें 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' और 'धारावी' जैसी दमदार फिल्मों के लिए जाना जाता है. फिल्म में सौरभ शुक्ला भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक फिल्म के नाम या इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की है.
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक बिना शीर्षक वाली यह फिल्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद कम चर्चित 21 दिनों के कालखंड पर आधारित है. इस आगामी प्रोजेक्ट से जुड़ी अन्य जानकारियों को अभी पूरी तरह से गुप्त रखा गया है. निर्माताओं के अनुसार, यह फिल्म एक ऐसी गहरी कहानी का वादा करती है, जो इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ के भावनात्मक और मानवीय पहलू को उजागर करेगी.
इस अनटाइटल्ड फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है और इसका निर्माण बनारस मीडिया वर्क्स के बैनर तले अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हीरावत द्वारा किया गया है. इसे एनएच स्टूडियो (NH Studioz) द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है.
मनोज बाजपेयी के अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो वे जल्द ही फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' (Last Man in Tower) में दिखाई देंगे. इस फिल्म में बोमन ईरानी और दिव्या दत्ता भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. बेन रेखी द्वारा निर्देशित और राणा दग्गुबाती की स्पिरिट मीडिया द्वारा निर्मित यह फिल्म अरविंद अडिगा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है. यह मनोज बाजपेयी और बोमन ईरानी के बीच पहला ऑन-स्क्रीन सहयोग है. यह फिल्म 11 सितंबर को भारत भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.